Боснич об Онана: «В «Интере» его прикрывали три защитника, в «МЮ» он не так защищен, как в Италии, где оборона – целое искусство. После каждого удара было ощущение, что он пропустит»

Марк Боснич высказался об игре вратаря «МЮ» Андре Онана.

«Я смотрю много европейского футбола, и мне было приятно наблюдать, как он в прошлом сезоне помог « » выйти в финал чемпионов и был хорош в Серии А.

Он был совершенно исключительным, и когда он перешел в «Манчестер Юнайтед», я думал, что это очень удачная покупка. До этого он работал с тен в « », был в юношеской системе «Барселоны», хорош в игре на выходах. Но в этом сезоне он очень разочаровал. После каждого удара было ощущение, что он пропустит мяч. Я не знаю, что там происходит.

В « » он не так защищен. Я сочувствовал ему. Премьер-лига – самое большое испытание для вратаря, поскольку ты не так защищен, как в Италии, где оборона – это целое искусство. В «Интере» его очень хорошо прикрывали три центральных защитника.

Медленно, но верно можно заметить признаки того, что он берет себя в руки. Я знаю, что многие люди возразят, однако я считаю, что в последнее время, особенно в первом тайме против « », он был великолепен», – сказал бывший вратарь «МЮ» .

пропускает в среднем 1,48 гола за игру в . Сенегалец провел 31 игру в чемпионате, из которых 9 – на ноль. Статистику вратаря можно увидеть тут.