Боснич об Онана: «В «Интере» его прикрывали три защитника, в «МЮ» он не так защищен, как в Италии, где оборона – целое искусство. После каждого удара было ощущение, что он пропустит»

Теги Интер Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига Марк Боснич Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Марк Боснич высказался об игре вратаря «МЮ» Андре Онана.

«Я смотрю много европейского футбола, и мне было приятно наблюдать, как он в прошлом сезоне помог «Интеру» выйти в финал Лиги чемпионов и был хорош в Серии А.

Он был совершенно исключительным, и когда он перешел в «Манчестер Юнайтед», я думал, что это очень удачная покупка. До этого он работал с тен Хагом в «Аяксе», был в юношеской системе «Барселоны», хорош в игре на выходах. Но в этом сезоне он очень разочаровал. После каждого удара было ощущение, что он пропустит мяч. Я не знаю, что там происходит.

В «Манчестер Юнайтед» он не так защищен. Я сочувствовал ему. Премьер-лига – самое большое испытание для вратаря, поскольку ты не так защищен, как в Италии, где оборона – это целое искусство. В «Интере» его очень хорошо прикрывали три центральных защитника.

Медленно, но верно можно заметить признаки того, что он берет себя в руки. Я знаю, что многие люди возразят, однако я считаю, что в последнее время, особенно в первом тайме против «Ливерпуля», он был великолепен», – сказал бывший вратарь «МЮ» Марк Боснич.

Онана пропускает в среднем 1,48 гола за игру в АПЛ. Сенегалец провел 31 игру в чемпионате, из которых 9 – на ноль. Статистику вратаря можно увидеть тут.

9 комментариев
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мячи под рукой в простых ситуациях этим не объяснить.
Кто-то разве ругает Онану что он пропустил 3 гола при 15 ударах в створ?
Его ругают за глупые голы пропущенные из-за его фейлов
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Ответ Клименко
Онана имеет 3 лучший показатель ps-xG в АПЛ. Только у МЮ 17 лучшая оборона по допущенному xG и 10 лучшая по созданному xG. Даже средний вратарь напропускал бы гораздо больше голов. Дети, которые орут на Онану - скажите маме, чтоб отвела вас в сад и Боснича захватите
Хейтерам бесполезно что либо доказывать статистикой .
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Так он хорошо играет в АПЛ. Был провал в ЛЧ, но в чемпионате к нему не может быть претензий. Это же не нормально, что по его воротам бьют так словно его команда находится в зоне вылета
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Ответ Кирилл Куминский
думаю, фанаты МЮ еще долго будут вспоминать времена, когда в воротах был Де Хеа. У него была неплохая статистика с такой-то обороной, а сейчас действительно залетает все подряд
Для тех кто не в курсе - Де Хеа крайние 2-3 сезона стал средним вратарём по всем показателям , а по некоторым совсем сднил .
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Ответ Lavinka
Хейтерам бесполезно что либо доказывать статистикой .
Ну может адекватные хотя бы обратят внимание на цифры)
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