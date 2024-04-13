Тен Хаг о трансферах «МЮ»: «У Онана все хорошо, Лисандро довольны. Рассчитывали на Рэшфорда и Марсьяля, с приходом Хейлунда голов должно было быть достаточно. Но еще один форвард нам бы помог»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Антони Марсьяль Андре Онана Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Лисандро Мартинес Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг рассказал о трансферной политике «Манчестер Юнайтед».

– У нас хорошие планы, учитывающие умелых игроков, так что увидите.

У Онана дела идут очень хорошо, талант и потенциал Хейлунда видны каждому, Лисандро Мартинесом все очень довольны.

Рекрутинг организован хорошо, но если [у новых директоров] будут идеи еще лучше, мы всегда готовы их рассматривать. Есть определенная модель, по которой мы хотим играть, так что нам хорошо известно, игроки какого типа нужны. Поэтому предложения должны соответствовать этим профилям.

– Не хотите ли вы подписать проверенного бомбардира?

– Это помогло бы. Как предполагал план, который мы составили, голов должно было быть достаточно.

Мы рассчитываем на голы Рэшфорда, в прошлом году он забил 30 мячей. Мы рассчитываем на голы Марсьяля, в мой первый сезон он играл очень хорошо. В важных матчах он оказывал существенное влияние на нашу игру.

И приход такого бомбардира, как Расмус Хейлунд, должен был обеспечить достаточное количество голов.

В нашей лиге, в наших соревнованиях нужны два нападающих, поэтому нужно больше вариантов. Нужно по два человека на каждую позицию. В некоторых случаях у нас не было выбора в этом сезоне, например, на позициях нападающего и крайнего защитника. Это негативно сказывается на результатах, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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