Тен Хаг о Магуайре: «Мы очень рады, что он в «МЮ». Он нужен нам, чтобы достигать целей» 

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о значимости Харри Магуайра для  «Манчестер Юнайтед».

«Мы всегда были очень довольны Харри, но он хочет играть. Он отличный лидер, очень хороший защитник, ему комфортно работать с мячом.

Вместе с тем у нас есть проблемы в обороне, и в таких ситуациях его роль еще более важна – быть лидером в защите и помогать выходить из обороны через короткий пас.

Мы очень рады, что он у нас. Он нужен нам, чтобы добиваться результатов и достигать целей», – сказал главный тренер «МЮ».

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6 комментариев
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Тен Хаги никогда не вымрут
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По мне, Харри лучший в нынешнем МЮ.
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Ответ rigobersong
Магвайер топ финал Евро и полуфинал ЧМ, днярям Рио и Терьке об этом только мечтать, жаль в МЮ его сильные качества так и не раскрыли, думаю попади он в МС сейчас бы был одним из лучших в мире цз!:)
он у нас в этом году блистал в некоторых матчах, и за это ему спасибо.

в мю сейчас такое твориться, да и последние 10 дет, что даже топ игроки, и топ тренера, блекнут.
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