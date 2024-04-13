Тен Хаг о Магуайре: «Мы очень рады, что он в «МЮ». Он нужен нам, чтобы достигать целей»
Эрик тен Хаг высказался о значимости Харри Магуайра для «Манчестер Юнайтед».
«Мы всегда были очень довольны Харри, но он хочет играть. Он отличный лидер, очень хороший защитник, ему комфортно работать с мячом.
Вместе с тем у нас есть проблемы в обороне, и в таких ситуациях его роль еще более важна – быть лидером в защите и помогать выходить из обороны через короткий пас.
Мы очень рады, что он у нас. Он нужен нам, чтобы добиваться результатов и достигать целей», – сказал главный тренер «МЮ».
в мю сейчас такое твориться, да и последние 10 дет, что даже топ игроки, и топ тренера, блекнут.