Тен Хаг о Магуайре: «Мы очень рады, что он в «МЮ». Он нужен нам, чтобы достигать целей» 

Эрик тен Хаг высказался о значимости Харри Магуайра для «Манчестер Юнайтед».

«Мы всегда были очень довольны , но он хочет играть. Он отличный лидер, очень хороший защитник, ему комфортно работать с мячом.

Вместе с тем у нас есть проблемы в обороне, и в таких ситуациях его роль еще более важна – быть лидером в защите и помогать выходить из обороны через короткий пас.

Мы очень рады, что он у нас. Он нужен нам, чтобы добиваться результатов и достигать целей», – сказал главный тренер « ».