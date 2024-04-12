Тен Хаг о поражении от «Борнмута» в декабре: «МЮ» тогда был психологически не готов, мы проигрывали единоборства. Завтра все будет по-другому»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг вспомнил поражение от «Борнмута» в декабре.

Тогда «МЮ» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:3.

«Тогда это случилось после очень хорошей игры против «Челси» на неделе. Мы были психологически не готовы к матчу [с «Борнмутом»]. Они сражались с нами, а мы проигрывали единоборства.

Завтра все будет по-другому. Хотя соперник хочет сражаться с вами. Так что вы идете на бой с убежденностью, верой и должны поддерживать друг друга, чтобы выигрывать единоборства, обыгрывать их, обгонять и защищаться», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Другое дело сейчас МЮ психологически готов проигрывать единоборства
+3
0
+3
надеемся что ты прав...
+2
0
+2
Опять доминировать будет))
0
0
0
ЭТХ все таки удивительный чел. 90 процентов его интервью последнее время, как будто из дурдома. в своей какой то реальности человек живет.
0
0
0
Ответ rtkcdgzt86
Опять доминировать будет))
Доминировать это к Артете и Хави .
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий