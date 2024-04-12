Тен Хаг о поражении от «Борнмута» в декабре: «МЮ» тогда был психологически не готов, мы проигрывали единоборства. Завтра все будет по-другому»

Эрик тен Хаг вспомнил поражение от «Борнмута» в декабре.

Тогда «МЮ» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:3.

«Тогда это случилось после очень хорошей игры против «Челси» на неделе. Мы были психологически не готовы к матчу [с «Борнмутом»]. Они сражались с нами, а мы проигрывали единоборства.

Завтра все будет по-другому. Хотя соперник хочет сражаться с вами. Так что вы идете на бой с убежденностью, верой и должны поддерживать друг друга, чтобы выигрывать единоборства, обыгрывать их, обгонять и защищаться», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».