Тарханов о Мохеби: «Один из лучших в РПЛ, умеет принимать нестандартные решения. «Ростов» здорово угадал с ним» 

Теги Ростов премьер-лига Россия Александр Тарханов Мохаммад Мохеби Футбол

Александр Тарханов высоко отозвался о Мохаммаде Мохеби.

Полузащитник «Ростова» признан лучшим игроком Мир РПЛ по итогам марта.

«Мохеби очень быстро адаптировался в РПЛ и взял на себя роль лидера в «Ростове». Его по делу признали лучшим игроком месяца. Это тот тип футболиста, от которого всегда исходит угроза.

Защитникам и вратарю соперников всегда надо держать концентрацию, потому что Мохеби умеет принимать нестандартные решения. Он сейчас один из лучших в РПЛ, «Ростов» здорово угадал с ним», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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3 комментария
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Дядя Саша не сглазь нашего Мохеби! :) ему ещё в следующем сезоне РПЛ выигрывать! :)))
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+2
Похвалили и забыли. Надо дальше в таком же духе работать.
+1
0
+1
Ответ FromRostov
Дядя Саша не сглазь нашего Мохеби! :) ему ещё в следующем сезоне РПЛ выигрывать! :)))
Зенит выкупает?
+1
-1
0
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