Тарханов о Мохеби: «Один из лучших в РПЛ, умеет принимать нестандартные решения. «Ростов» здорово угадал с ним»
Александр Тарханов высоко отозвался о Мохаммаде Мохеби.
Полузащитник «Ростова» признан лучшим игроком Мир РПЛ по итогам марта.
«Мохеби очень быстро адаптировался в РПЛ и взял на себя роль лидера в «Ростове». Его по делу признали лучшим игроком месяца. Это тот тип футболиста, от которого всегда исходит угроза.
Защитникам и вратарю соперников всегда надо держать концентрацию, потому что Мохеби умеет принимать нестандартные решения. Он сейчас один из лучших в РПЛ, «Ростов» здорово угадал с ним», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.