Тарханов о Мохеби: «Один из лучших в РПЛ, умеет принимать нестандартные решения. «Ростов» здорово угадал с ним» 

Александр Тарханов высоко отозвался о Мохаммаде Мохеби.

Полузащитник « » признан лучшим игроком Мир РПЛ по итогам марта.

« очень быстро адаптировался в РПЛ и взял на себя роль лидера в «Ростове». Его по делу признали лучшим игроком месяца. Это тот тип футболиста, от которого всегда исходит угроза.

Защитникам и вратарю соперников всегда надо держать концентрацию, потому что Мохеби умеет принимать нестандартные решения. Он сейчас один из лучших в РПЛ, «Ростов» здорово угадал с ним», — сказал экс-тренер клубов .