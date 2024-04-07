Щетинин о Мохеби: «Лучше всех говорит по-русски из всех иностранцев «Ростова» 

Кирилл Щетинин рассказал об адаптации Мохаммада Мохеби в «Ростове».

— Пришедший к вам летом очень результативен в последнее время — забил по два гола «Краснодару» и «Динамо». За счет чего он так прибавил?

— Ну как прибавил? Он и раньше был неплохим игроком. Просто, видите, время нужно. Каждому футболисту в любом клубе нужно время, чтобы адаптироваться.

— А как в команде он адаптировался?

— Просто прекрасно. На русском языке общается. Неплохо он его выучил. Из всех иностранцев «Ростова» Мохаммад лучше всех по-русски говорит.

— То есть вам не пришлось учить персидский, чтобы с ним разговаривать?

— Персидский? Я чуть-чуть знаю его. Точнее, фразу знаю — Мохеби меня научил (улыбается).

— Какую фразу?

— «Яло хуб». По-русски это значит «очень хорошо».

— А русскому мату выучили его?

— Мат он уже знает. Это он хорошо запоминает... Шучу. На самом деле мат он не учил. Больше ему нравится «доброй ночи», «доброе утро» — с этого смеется, с этих фраз, – сказал полузащитник « ».