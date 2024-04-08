Глушенков, Тюкавин, Мохеби – среди претендентов на приз лучшему игроку марта в РПЛ
Мир РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока лиги в марте.
На награду претендуют:
– Мохаммад Мохеби, «Ростов» (3 матча, 4 гола, 1 ассист);
– Максим Глушенков, «Локомотив» (3 матча, 2 гола);
– Кирилл Щетинин, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 результативные передачи);
– Константин Тюкавин, «Динамо» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи);
– Мартин Крамарич, «Сочи» (3 матча, 1 гол, 2 результативных паса).
В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты канала «Матч Премьер» и болельщики.