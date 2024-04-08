Глушенков, Тюкавин, Мохеби – среди претендентов на приз лучшему игроку марта в РПЛ

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Мартин Крамарич Максим Глушенков Сочи Кирилл Щетинин Мохаммад Мохеби Константин Тюкавин Футбол

Мир РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока лиги в марте.

На награду претендуют:

Мохаммад Мохеби, «Ростов» (3 матча, 4 гола, 1 ассист);

Максим Глушенков, «Локомотив» (3 матча, 2 гола);

– Кирилл Щетинин, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 результативные передачи);

– Константин Тюкавин, «Динамо» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи);

– Мартин Крамарич, «Сочи» (3 матча, 1 гол, 2 результативных паса).

В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты канала «Матч Премьер» и болельщики.

29 комментариев
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Лещук
+33
-2
+31
Мохеби однозначно
+16
0
+16
Ответ TFP_Sports
Лещук
Ему приз зрительских симпатий
+5
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+5
Беспроигрышный вариант- Дуэт Соболев-Лещук
+5
0
+5
Мохеби с огромным отрывом!
+2
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+2
Ответ TFP_Sports
Лещук
Не спешите. Это уже было в апреле. А там про март говорится.
+2
0
+2
Ответ Caniball
Не спешите. Это уже было в апреле. А там про март говорится.
Матч с Ростовом тоже зачетный вышел
+1
0
+1
Ответ TFP_Sports
Лещук
ассист месяца?)
+1
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+1
Костя не виноват,что в воротах у Динамо вместо дву штанг и перекладины,аж три штанги
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+1
Ответ Максим Семин
А чего, только по г+п смотрим?
На Лещука намекаешь?
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Однозначно Мохеби.
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Ответ Денис Яваев
На Лещука намекаешь?
Не, он же тоже две голевые сделал, так что он в их системе
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Ответ TFP_Sports
Лещук
Он будет номинирован в Апреле!!! И выиграет - с отрывом!!!!
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Однозначно, Глушенков. Хотя терпеть его не могу, личное у него заслоняет командное. Поэтому нигде не держится, столько команд сменил.
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Тур прошёл 05-07 апреля. Какой март?
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Тут соглашусь с вами!
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Щетинин или Мохеби однозначно
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Немного о непрофессионализме руководства Спартака: выгнать Глушенкова, купить Зиньковского...Один из месяца в месяц - в топе: постоянно играет, приносит пользу. Второй - никакой!!!!
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Мохеби
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Какой Лещук, он на апрель номинируется как лучший ассистент.
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у Лещука так-то дубль, тоже мог бы замахнуться на игрока месяца
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только один полузащитник в подборке, и не одного игрока защиты
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лучшим игроком апреля будет Лещук
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Мохеби с отрывом
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Согласен со всеми. Игорь Лещук лучший!!!
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А чего, только по г+п смотрим?
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Зачем от так со мхом
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Приз должен получить Лещук
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