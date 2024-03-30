Мохеби о праздновании голов: «Подсмотрел его у Стефена Карри, нравится его игра. Жест «бинокль» я адресую болельщикам «Ростова»

Теги Ростов премьер-лига Россия НБА болельщики Динамо Москва Стефен Карри Спорт-Экспресс Мохаммад Мохеби Футбол

Мохаммад Мохеби сказал, что празднует голы в стиле игрока НБА Стефена Карри.

Иранский полузащитник «Ростова» сделал второй подряд дубль в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (4:1). 

«Я подсмотрел празднование у баскетболиста Стефена Карри. Мне нравится его игра, его празднование, поэтому решил перенять его [празднование].

И жест «бинокль» я адресую нашим болельщикам. Они приехали из Ростова поддержать нас, за что мы им очень благодарны», – сказал Мохеби. 

У Мохеби 4 гола и ассист в двух последних матчах РПЛ. Иранец – первый с 2006-го игрок «Ростова» с двумя дублями в лиге подряд

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Второй гол просто шедевр!
+11
-1
+10
Интересно где интервью Лещука после матча, или он занят планированием отпуска по Америке? ))
+4
-2
+2
Просто красавец! Принц Персии!)))
+2
0
+2
- Мохаммад, что вы сегодня сделали с Динамо?
- То же самое что я обычно делаю с мхом.
+1
0
+1
Ответ Светлана Агейкина
Мне не понравился жест. Я не поняла, куда и на что он смотрит. Значит, я дурак. Спасибо за разъяснение, теперь всё прояснилось. А вас с шикарной победой!
Почему не понравился?
Какие ассоциации он у вас вызвал?
+1
0
+1
Ответ dreamstep
Интересно где интервью Лещука после матча, или он занят планированием отпуска по Америке? ))
Он письма пишет Радимову. Чтобы Влад прекратил пиариться на громком имени лещука...
+2
-1
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Второй гол просто шедевр!
Однозначно, гол тура.
+2
-1
+1
Ответ zanuda59
Согласен. Каждый дурак видит этот жест дурацким.
Мне не понравился жест. Я не поняла, куда и на что он смотрит. Значит, я дурак. Спасибо за разъяснение, теперь всё прояснилось. А вас с шикарной победой!
0
0
0
Ответ ggreen@list.ru
Почему не понравился? Какие ассоциации он у вас вызвал?
Он не победный, смешной какой-то. Нет в нём ни гордости, ни счастья.
0
0
0
Ответ Артем Хан
Просто красавец! Принц Персии!)))
Геранец от слова "Герань"!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий