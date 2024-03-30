Мохеби о праздновании голов: «Подсмотрел его у Стефена Карри, нравится его игра. Жест «бинокль» я адресую болельщикам «Ростова»
Мохаммад Мохеби сказал, что празднует голы в стиле игрока НБА Стефена Карри.
Иранский полузащитник «Ростова» сделал второй подряд дубль в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (4:1).
«Я подсмотрел празднование у баскетболиста Стефена Карри. Мне нравится его игра, его празднование, поэтому решил перенять его [празднование].
И жест «бинокль» я адресую нашим болельщикам. Они приехали из Ростова поддержать нас, за что мы им очень благодарны», – сказал Мохеби.
У Мохеби 4 гола и ассист в двух последних матчах РПЛ. Иранец – первый с 2006-го игрок «Ростова» с двумя дублями в лиге подряд
- То же самое что я обычно делаю с мхом.
Какие ассоциации он у вас вызвал?