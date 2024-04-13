Булыкин о Слуцком: «Я думал, он поехал захватывать китайский шоу-бизнес, а оказывается, собрался пошуметь еще и в футболе»

Дмитрий Булыкин удивлен результатами команды Леонида Слуцкого в Китае.

« » одержал 6 побед в 6 матчах с общим счетом 14:2.

«Я думал, поехал захватывать китайский шоу-бизнес, а оказывается, он собрался пошуметь еще и в футболе. Так что желаем ему удачи и посмотрим, к чему это приведет.

Последующее приглашение в Европу? Думаю, он сам не поедет. Все же Китай очень развивающаяся страна с большим количеством населения. Со всеми проектами — по деньгам, футболу, шоу-бизнесу — в Китае можно остаться надолго», — сказал экс-нападающий сборной России.