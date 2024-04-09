Мостовой о Слуцком: «Где он тренирует, в Китае? Еще скажите, что в Монголии. Не стоит к этому серьезно относиться»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой прокомментировал успехи Леонида Слуцкого в Китае.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста выиграл все 6 матчей с общим счетом 14:2. Команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Китая.

«Мне все равно на Слуцкого. Чего он мне? Пусть выигрывает. Где он тренирует, в Китае? Еще скажите, что в Монголии.

Он был в «Рубине», и все видели результат. К чемпионату Китая серьезно относиться не стоит», – сказал бывший полузащитник сборной России.

У «Шанхая» Слуцкого 6 побед в 6 матчах, общий счет – 14:2. Сегодня разгромили «Ухань Фри Таунс» – 4:1


«Шанхай Шеньхуа» лидирует в турнирной таблице китайской лиги, набрав 15 очков и опережая «Шанхай Порт» на 4 балла. Следующий матч команда Слуцкого проведет 13 апреля – против «Бэйцзин Гоань», его смотрите в прямом эфире на Спортсе с комментарием Вадима Лукомского и Артема Терентьева.

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100 комментариев
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Эх Сашка…..Был царём, стал шутом
+156
-8
+148
Да тебя даже в Монголию работать не возьмут)
+135
-6
+129
Ответ Даня Кашеваров
Да тебя даже в Монголию работать не возьмут)
В МАГНОЛИЮ возможно возьмут ещё, но нужна походка продавца
+77
-1
+76
Саша, ну скоро отпустит уже, потерпи немножко
+57
-7
+50
Ответ BEGEMOT22
Эх Сашка…..Был царём, стал шутом
Король и шут: начало
+39
-2
+37
А где Мостовой тренирует?
+38
-2
+36
Слуцкий был в Рубине - с нормальным составом занял 4 место, вышел в еврокубки (жаль, что не прошел квалификацию). После начала СВО клуб покинули почти все легионеры, команда развалилась.

Слуцкий 3 раза выигрывал чемпионат в России, 2 раза Кубок брал в РФ. Не говоря уже про работу в Голландии и Англии.

А Мостовой дворовую команду тренировал в медиалиге. Да и то - не тренировал, а на бровке тре6нера изображал ради хайпа.
+31
-1
+30
Ответ BEGEMOT22
Эх Сашка…..Был царём, стал шутом
Жаль ему никто не сказал что Леня с Рубином 4е место занял в РПЛ
+27
-3
+24
Не говорите Мостовому, что Слуцкий выигрывал чемпионат России. Можно потерять человека.
+25
-1
+24
единственное, к чему не стоит относится серьёзно - это к тебе.
+28
-4
+24
Недавно попалось на глаза видео с Карпиным из передачи КультТура 2016 года, где он в формате блица "верю - не верю" отвечал на вопросы Юрия Дудя и Евгения Савина. Примечательно, что Карпин сказал, что верит в чемпионство Спартака в текущем сезоне (как и случилось), не верит в победу России на ЧМ-2018, но оговорился, что "может дойдет до четвертьфинала" (как и случилось). На вопрос, верит ли он, что Александр Мостовой будет тренировать в следующем сезоне какой-то профессиональный футбольный клуб, Карпин лишь ухмыльнулся и ответил "не верю" (и снова не ошибся). Больше 7 лет прошло, много всего поменялось в стране и в мире, а Мостовой сохраняет стабильность
+18
0
+18
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
В МАГНОЛИЮ возможно возьмут ещё, но нужна походка продавца
Царь тогда продуктами будет чеканить, не нужно)
+15
-2
+13
Слуцкий лидирует в Китае, это серьезная страна, а Мостовой в медиалиге ковыряться. Желаю удачи Леониду
+16
-4
+12
Слуцкий красава, Мост порожняк
+12
-3
+9
Ответ Виноватый
А где Мостовой тренирует?
В баре
+8
-1
+7
Где тренирует Мостовой? Нигде? Не стоит к этому серьезно относиться. Единственный тренер в истории, у которого нет поражений.
+7
0
+7
Напомните Мостовому где тренирует его кореш Канчельскис,который тоже критикует Слуцкого))).
+6
0
+6
Сегодня на секундочку и царю на заметку, будет играть Арсенал в плей-офф ЛЧ, где капитан Эдегор, целую карьеру которого реанимировал Лёня, который не играл )
+7
-1
+6
Мостовой информбюро, все вопросы задают только ему!
+7
-1
+6
Ответ bubon1k
Саша, ну скоро отпустит уже, потерпи немножко
а мог бы и закусить!
+9
-5
+4
Ответ BEGEMOT22
Эх Сашка…..Был царём, стал шутом
Да он с виду шут, но в душе он Царь
И никто как он не может(чеканить)
+3
0
+3
Ответ BEGEMOT22
Эх Сашка…..Был царём, стал шутом
нынче что ни царь, то дурак!)
+4
-1
+3
ахахахаха, вот это язва😂😂😂ну тогда самое время спросить, где играет Роналду😂😂😂
+3
0
+3
Мостовому надо в комментаторы, хотя бы на один матч
+2
0
+2
А где Мостовой тренирует? Нигде? Ну к этому стоит серьезней относится)
+2
0
+2
Да дайте ему уже потренировать
+2
0
+2
Мостовому впору приклеить прозвище Кукуха.
+2
0
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Ппц, Мостовой ещё более душный чем я 😒
+3
-1
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Сказочный
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0
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Он много чего пишет и все видят результат...
К словам Мостового серьёзно относиться не стоит!
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0
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