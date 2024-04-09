Мостовой о Слуцком: «Где он тренирует, в Китае? Еще скажите, что в Монголии. Не стоит к этому серьезно относиться»

Александр Мостовой прокомментировал успехи Леонида Слуцкого в Китае.

« » под руководством российского специалиста выиграл все 6 матчей с общим счетом 14:2. Команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Китая.

«Мне все равно на Слуцкого. Чего он мне? Пусть выигрывает. Где он тренирует, в Китае? Еще скажите, что в Монголии.

Он был в «Рубине», и все видели результат. К чемпионату Китая серьезно относиться не стоит», – сказал бывший полузащитник сборной России.

У «Шанхая» Слуцкого 6 побед в 6 матчах, общий счет – 14:2. Сегодня разгромили «Ухань Фри Таунс» – 4:1



« » лидирует в турнирной таблице китайской лиги, набрав 15 очков и опережая «Шанхай Порт» на 4 балла. Следующий матч команда Слуцкого проведет 13 апреля – против «Бэйцзин Гоань», его смотрите в прямом эфире на Спортсе с комментарием Вадима Лукомского и Артема Терентьева.