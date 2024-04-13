Угаров о Педро: «Забивает, обостряет – ничего сверхъестественного. Звездой будет, когда уедет в «Реал» или «Барсу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Денис Угаров Педро дос Сантос Футбол

Денис Угаров заявил, что пока не считает Педро звездой.

18-летний бразилец забил три гола в двух последних матчах «Зенита».

«Звездой его, конечно, нельзя назвать. Звезды играют в других лигах. А Педро выполняет свою непосредственную задачу, которая от него требуется. Ничего сверхъестественного. Он забивает голы, обостряет и так далее. Это нормальные действия футболиста. 

Звездой Педро будет тогда, когда он уедет в «Реал» или «Барселону» и там будет себя проявлять. Все звезды проявляют себя только за границей. Здесь и сейчас нам даже не с чем сравнить, насколько он хороший футболист. 

Если мы говорим о звезде, то значит, в конце этого сезона за ним должна выстроиться очередь из клубов с предложениями «Зениту» за Педро в 20-30 миллионов [евро]. А сейчас он молодой, перспективный футболист. Не более того», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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1 комментарий
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Вроде все правильно, а по стилю — копия Мостового. А зачем нам второй Мостовой?
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