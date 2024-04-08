Экс-вратарь ЦСКА Новиков о том, как победить «Зенит»: «Нужно слетать в Аргентину и купить 11 аргентинцев – кто еще может противостоять сборной Бразилии? Упор на бразильцев не просто так, они дают результат»

Валерий Новиков высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».

– Как можно побороть их?

– Нужно слетать в и купить одиннадцать аргентинцев. А как еще это сделать в нынешних условиях? Там команда сыграна, они говорят на одном языке, им комфортно находиться вместе на поле. Кто может противостоять сборной ? Только сборная Аргентины.

Впрочем, если серьезно, то «Зенит» не просто так сделал упор на бразильцев, ведь они приносят результат. Взять того же Педро – парню восемнадцать лет, и что он творит на поле? Легионеры « » дают результат, сейчас ни одна команда противостоять им не может. Против лома нет приема, как говорится», – сказал экс-голкипер .