Экс-вратарь ЦСКА Новиков о том, как победить «Зенит»: «Нужно слетать в Аргентину и купить 11 аргентинцев – кто еще может противостоять сборной Бразилии? Упор на бразильцев не просто так, они дают результат»
Валерий Новиков высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».
– Как можно побороть их?
– Нужно слетать в Аргентину и купить одиннадцать аргентинцев. А как еще это сделать в нынешних условиях? Там команда сыграна, они говорят на одном языке, им комфортно находиться вместе на поле. Кто может противостоять сборной Бразилии? Только сборная Аргентины.
Впрочем, если серьезно, то «Зенит» не просто так сделал упор на бразильцев, ведь они приносят результат. Взять того же Педро – парню восемнадцать лет, и что он творит на поле? Легионеры «Зенита» дают результат, сейчас ни одна команда РПЛ противостоять им не может. Против лома нет приема, как говорится», – сказал экс-голкипер ЦСКА.
надо серьёзнее подходить к трансферам!
взять тот же спартак...
сколько раз не попали в яблочко и сколько денег впустую потрачено? покупай по 2 игрока в окно, которые действительно железные для основы и через 2-3 года у тебя будет конфетка!