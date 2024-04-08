Экс-вратарь ЦСКА Новиков о том, как победить «Зенит»: «Нужно слетать в Аргентину и купить 11 аргентинцев – кто еще может противостоять сборной Бразилии? Упор на бразильцев не просто так, они дают результат»

Теги ЦСКА Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная Аргентины по футболу Валерий Новиков ахахаха Педро дос Сантос Футбол

Валерий Новиков высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».

– Как можно побороть их?

– Нужно слетать в Аргентину и купить одиннадцать аргентинцев. А как еще это сделать в нынешних условиях? Там команда сыграна, они говорят на одном языке, им комфортно находиться вместе на поле. Кто может противостоять сборной Бразилии? Только сборная Аргентины.

Впрочем, если серьезно, то «Зенит» не просто так сделал упор на бразильцев, ведь они приносят результат. Взять того же Педро – парню восемнадцать лет, и что он творит на поле? Легионеры «Зенита» дают результат, сейчас ни одна команда РПЛ противостоять им не может. Против лома нет приема, как говорится», – сказал экс-голкипер ЦСКА.

10 комментариев
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Можно 11 хорватов купить) или бельгийцев) или немцев) или французов)
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Ну тут реально не поспоришь!!! Факт. Селекция в купе с баблом дают результат!!!!
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Помнится Динамо Москва привезло пачку португальцев, но толку не было.
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Ну вообще-то он прав.
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играли в Зените аргентинцы и увы ничего не получилось(
надо серьёзнее подходить к трансферам!
взять тот же спартак...
сколько раз не попали в яблочко и сколько денег впустую потрачено? покупай по 2 игрока в окно, которые действительно железные для основы и через 2-3 года у тебя будет конфетка!
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Да, купите, кто мешает?
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Эх, брат это было тонко для тебя. Узбеки кстати вообще неплохи. Аббос ❤️🇺🇿
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Можно 11 хорватов купить) или бельгийцев) или немцев) или французов)
мечтатель...киргизов или узбеков !!!!!!!!
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Ответ catcher69
мечтатель...киргизов или узбеков !!!!!!!!
Хорошо таджиков не предложил.
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Ответ Корнелий Шнапс 1
Помнится Динамо Москва привезло пачку португальцев, но толку не было.
Ну не знаю. Данни много пользы принёс Зениту.
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