Сотрудник «ПСЖ»: «Неймар пресытился футболом и деньгами. У него еще была мотивация для игры за сборную, но не для поездки в Брест»

Теги Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Неймар Луис Энрике Брест Луиш Кампуш Футбол

В «ПСЖ» рассказали, какое впечатление производил на сотрудников Неймар.

«После двух или трех хороших сезонов Ней стал производить на меня впечатление человека, с которого хватит. Он пресытился футболом, пресытился деньгами. Он больше не был голоден. У него все еще была мотивация для того, чтобы играть за сборную Бразилии, но не для того, чтобы ехать в Брест», – сказал один из работников клуба.

Также источник в «ПСЖ» рассказал, что Луис Энрике, возглавив команду, вызвал Неймара к себе и объяснил, что того ждет.

«Он сказал, чтобы Неймар искал себе новый клуб, что в турне по Японии его не возьмут.

Луиш Кампуш в итоге убедил Энрике, что стоит взять Неймара, чтобы выгоднее его продать. Но ничего уже не работало, его поведение уже не было прежним. Этой истории в Париже следовало положить конец», – сказал близкий к «ПСЖ» человек.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну не хотел парень в Беларусь ездить
+6
0
+6
Зря Неймар так, Брест отличный город, классная историческая крепость ,да и Беловежская Пуща рядом!!!
+1
0
+1
Очевидно, что началась кампания по очернению Неймара.

Неймар в Барсе был образцовым профи и отдавался в каждом матче.

Зачем звезд подписывать если клуб не может обуздать их. Это говорит об историческом уровне клуба. Эдакий Анжи на стероидах
+6
-6
0
Всем все было ясно, когда его купили за 222, человек откровенно променял спорт на деньги, чего они ждали?
+1
-1
0
Во французском чемпионате Неймару было скучно - это факт. Плохой выбор.
0
0
0
Однако по скилам футбольным, интеллекту и тд, нынешние черепахи, белленгемы, и норвежские лоси тем более - никогда не встанут с ним на уровень. ПСЖ до финала тогда дотащил кстати именно он.
+1
-1
0
Какие-то сотрудники ПСГ вылезли и поливают Неймара. Зачем, для чего? Не удивлюсь если это все идет от верхушки клуба, что-то из разряда тветтерботов Бартомеу. Очернить своих бывших игроков и снять с себя ответственность, небойсь скоро и Месси приплетут. Все таки ПСЖ жалкий клубишка
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий