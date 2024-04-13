Сотрудник «ПСЖ»: «Неймар пресытился футболом и деньгами. У него еще была мотивация для игры за сборную, но не для поездки в Брест»

В «ПСЖ» рассказали, какое впечатление производил на сотрудников Неймар.

«После двух или трех хороших сезонов Ней стал производить на меня впечатление человека, с которого хватит. Он пресытился футболом, пресытился деньгами. Он больше не был голоден. У него все еще была мотивация для того, чтобы играть за сборную Бразилии, но не для того, чтобы ехать в », – сказал один из работников клуба.

Также источник в «ПСЖ» рассказал, что , возглавив команду, вызвал к себе и объяснил, что того ждет.

«Он сказал, чтобы Неймар искал себе новый клуб, что в турне по Японии его не возьмут.

Луиш Кампуш в итоге убедил Энрике, что стоит взять Неймара, чтобы выгоднее его продать. Но ничего уже не работало, его поведение уже не было прежним. Этой истории в Париже следовало положить конец», – сказал близкий к «ПСЖ» человек.