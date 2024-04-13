«Неймар срывался на партнеров и плакал в туалете. Он оскорблял Витинью, толкнул Гарби и ударил его по голове, когда тот лежал на газоне». Сотрудник «ПСЖ» о форварде

Неймар конфликтовал с партнерами по «ПСЖ» и ударил Исмаэля Гарби по голове.

« поссорился с ассистентом и срывался на партнеров. Атмосфера в раздевалке была накаленной, Неймар был раздраженным и плакал в туалете.

Во время тренировки получил мяч, и Неймар толкнул его. А потом подловил и ударил по голове, когда тот оказался на земле в лежачем положении. Все были шокированы таким поведением.

Неймар конфликтовал с Витиньей, оскорблял его, хотя сам старался загладить конфликт, потому что он хороший человек и не хотел проблем», – рассказал сотрудник « » на правах анонинмности.