Неймар снялся с медалью победителя Суперкубка Саудовской Аравии: «Как в школе: трудились другие, а я просто приходил за нужной оценкой»

Неймар пошутил после победы «Аль-Хилаля» в Суперкубке Саудовской Аравии.

В финале команда из Эр-Рияда разгромила « » – 4:1.

, получивший травму в октябре, не играл ни в одном матче турнира, однако вместе с партнерами отпраздновал победу.

После церемонии он выложил ролик с медалью, в котором сказал: «В школе было так же! Трудились другие, а я просто приходил получить нужную оценку!»