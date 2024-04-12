Неймар снялся с медалью победителя Суперкубка Саудовской Аравии: «Как в школе: трудились другие, а я просто приходил за нужной оценкой»
Неймар пошутил после победы «Аль-Хилаля» в Суперкубке Саудовской Аравии.
В финале команда из Эр-Рияда разгромила «Аль-Иттихад» – 4:1.
Неймар, получивший травму в октябре, не играл ни в одном матче турнира, однако вместе с партнерами отпраздновал победу.
После церемонии он выложил ролик с медалью, в котором сказал: «В школе было так же! Трудились другие, а я просто приходил получить нужную оценку!»
- Подержи мое пиво!