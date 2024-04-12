Неймар снялся с медалью победителя Суперкубка Саудовской Аравии: «Как в школе: трудились другие, а я просто приходил за нужной оценкой»

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Иттихад Джидда Футбол

Неймар пошутил после победы «Аль-Хилаля» в Суперкубке Саудовской Аравии.

В финале команда из Эр-Рияда разгромила «Аль-Иттихад» – 4:1.

Неймар, получивший травму в октябре, не играл ни в одном матче турнира, однако вместе с партнерами отпраздновал победу.

После церемонии он выложил ролик с медалью, в котором сказал: «В школе было так же! Трудились другие, а я просто приходил получить нужную оценку!»

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7 комментариев
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Боря Ротенберг Неймару:
- Подержи мое пиво!
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Он наверно считает что смешно пошутил.
+4
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вот вот, а потом такие образованные и известные люди агитируют за чуваков типа болсонару
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Новость из серии: "Неймар. Где он сейчас?"
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