УЕФА завел дело на «Барсу», чьи фанаты имитировали обезьян и демонстрировали нацистское приветствие на игре с «ПСЖ». Болельщиков клуба могут не пустить на выездной матч в 1/2

«Барселона» может быть наказана из-за поведения фанатов на матче с «ПСЖ».

УЕФА завел в отношении «блауграны» дисциплинарное дело в связи с тем, что как минимум два болельщика во время игры 1/4 финала имитировали обезьян и демонстрировали нацистское приветствие. Нарушители были задержаны полицией.

L’Equipe утверждает, что каталонцы в случае выхода в полуфинал могут провести выездной матч без своих фанатов. Санкции в отношении «Барселоны» называются «вероятными».

Первая четвертьфинальная игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2.

Отметим, что перед тем, как УЕФА завел дело на «Барселону», «ПСЖ» подал три жалобы на поведение фанатов каталонцев.

Как сообщает Le Parisien, первая жалоба – на оправдание военных преступлений, вторая – на проявления расизма в публичном пространстве, третья – на соцсеть X, распространившую фото и видео нарушителей, с целью выявления других фанатов, которые, возможно, вели себя неподобающим образом.

«Пари Сен-Жермен» решительно осуждает все формы дискриминации и хотел бы напомнить, что им нет места ни на стадионах, ни в обществе.

Клуб решил подать жалобу на болельщиков «Барселоны» за их неприемлемые действия. «Парк де Пренс» открыт для всех любителей футбола. Мы выступаем против расизма и всех форм дискриминации, мы – одна команда», – сказано в заявлении парижан.