УЕФА завел дело на «Барсу», чьи фанаты имитировали обезьян и демонстрировали нацистское приветствие на игре с «ПСЖ». Болельщиков клуба могут не пустить на выездной матч в 1/2

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Парк де Пренс Футбол

«Барселона» может быть наказана из-за поведения фанатов на матче с «ПСЖ».

УЕФА завел в отношении «блауграны» дисциплинарное дело в связи с тем, что как минимум два болельщика во время игры 1/4 финала Лиги чемпионов имитировали обезьян и демонстрировали нацистское приветствие. Нарушители были задержаны полицией.

L’Equipe утверждает, что каталонцы в случае выхода в полуфинал могут провести выездной матч без своих фанатов. Санкции в отношении «Барселоны» называются «вероятными».

Первая четвертьфинальная игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2.

Отметим, что перед тем, как УЕФА завел дело на «Барселону», «ПСЖ» подал три жалобы на поведение фанатов каталонцев.

Как сообщает Le Parisien, первая жалоба – на оправдание военных преступлений, вторая – на проявления расизма в публичном пространстве, третья – на соцсеть X, распространившую фото и видео нарушителей, с целью выявления других фанатов, которые, возможно, вели себя неподобающим образом.

«Пари Сен-Жермен» решительно осуждает все формы дискриминации и хотел бы напомнить, что им нет места ни на стадионах, ни в обществе.

Клуб решил подать жалобу на болельщиков «Барселоны» за их неприемлемые действия. «Парк де Пренс» открыт для всех любителей футбола. Мы выступаем против расизма и всех форм дискриминации, мы – одна команда», – сказано в заявлении парижан.

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28 комментариев
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Чеферин в деле. Кто бы сомневался...
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А орать всей трибуной #ута барса это нормально?!!?!?;и всяко оскорблять
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Ничего не понял. Разве на поле был Винисиус? Комментаторы постоянно пишут, что расизма нет, только из-за поведения Винисиуса фанатам приходится имитировать обезьян.
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ответного матча без зрителей будет достаточно
+17
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+3
Фанатское бинго прямо
+6
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+3
Болельщики-обезьяны с нацистским приветствием...
Напоминает недавнюю новость про попугаев-матершинников с злобным смехом из лондонского зоопарка.
+2
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+1
Ответ TM-Barça-TM
Чеферин в деле. Кто бы сомневался...
Катарский той-терьер на привязи за работой🤓
+3
-2
+1
Ответ filippa
а что французы так возмущаются то ? они поддерживают зелю там мертвая голова и галичина это культ .. в чем проблема то ? или тем можно а этим нельзя?
Жалкий вброс, лови репорт за провокацию.
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Всем плотную
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2 дебила это сила
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2 глиномеса орали гнилые слова - ууу наказать всех! Всем стадионом пели оскорбления - хах детишки просто шалят, пустяки!
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а что французы так возмущаются то ? они поддерживают зелю там мертвая голова и галичина это культ .. в чем проблема то ? или тем можно а этим нельзя?
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Они не имитировали, они себя показывали!
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Кто соперник то?
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Ответ Милан идёт за 8-й ЛЧ
Лучше пусть ПСЖ не пустит Барселону в 1/2
Какой смешной ник
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Ответ Oliver Kromwel
Так на правду не обижаются
Выходит, что кто-то обижается
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Ответ Oliver Kromwel
Так на правду не обижаются
Ты ошибка природы
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