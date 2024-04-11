Двух фанатов «Барсы» задержали за нацистские приветствия и расизм на матче с «ПСЖ»
Двух фанатов «Барселоны» задержали в Париже после матча с «ПСЖ».
«Барселона» обыграла «ПСЖ» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3).
По данным Главного управления полиции Франции, два болельщика каталонского клуба были задержаны «за оправдание военных преступлений и публичные оскорбления расистского характера».
Как сообщает As, речь идет о нацистском приветствии, расистских кричалках и звуках, имитирующих обезьянье уханье.
Задержанные болельщики также принесли на «Парк де Пренс» баннер с надписью: «Можно купить игроков, но не историю».
На данный момент полиция ведет расследование с целью установить всех причастных к данному инциденту.
А тебе твой телевизор наверно показал как весь парламент вскидывал руку и шагали с факелами в известной фигуре.
>Приглашаешь украинца воевавшего во 2МВ против СССР
>Совершенно удивительным образом оказывается он воевал за нацистскую Германию
>просчитался но где
"В своём приказе о наступлении Маннергейм явно обозначил цель не только вернуть себе все территории, захваченные СССР в ходе советско-финской войны 1939−1940 годов, но и расширить свои границы до Белого моря и до рек Нева и Свирь, присоединить Кольский полуостров. Вопреки утверждению в своих послевоенных мемуарах, летом 1941 года Маннергейм был не против не только взятия, но и полного уничтожения Ленинграда."
И ещё: "За это время в финские концлагеря было помещено около 24 тысяч человек местного населения из числа этнических русских, из которых, по финским данным, около 4 тысяч погибло от голода. По другим данным, погибло от 4 до 14 тысяч гражданских жителей"
А одна единственная табличка финскому фельдмаршалу вызвала у тебя брожение кишок!
Господа, вы только что посмотрели на результат многолетнего победобесия из всех доступных источников информации в стране!
Це Еуропа.