Двух фанатов «Барсы» задержали за нацистские приветствия и расизм на матче с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Парк де Пренс дискриминация Футбол

Двух фанатов «Барселоны» задержали в Париже после матча с «ПСЖ».

«Барселона» обыграла «ПСЖ» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3).

По данным Главного управления полиции Франции, два болельщика каталонского клуба были задержаны «за оправдание военных преступлений и публичные оскорбления расистского характера».

Как сообщает As, речь идет о нацистском приветствии, расистских кричалках и звуках, имитирующих обезьянье уханье.

Задержанные болельщики также принесли на «Парк де Пренс» баннер с надписью: «Можно купить игроков, но не историю».

На данный момент полиция ведет расследование с целью установить всех причастных к данному инциденту.

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30 комментариев
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Ответ ыеем
А зиговать в канадском парламенте под аплодисменты можно. Это ж другое🤔
Там не зиговали. Пригласили украинца ветерана, а за кого воевал не спросили. Из-за этого спикер ушел в отставку.
А тебе твой телевизор наверно показал как весь парламент вскидывал руку и шагали с факелами в известной фигуре.
+40
-17
+23
А зиговать в канадском парламенте под аплодисменты можно. Это ж другое🤔
+46
-25
+21
странно, макрон лучший друг одного президента, где такие вещи приветствуются
+47
-27
+20
Ответ Alexander Sragovich
Они с Вовой уже не друзья
странно, за жопу он его хватал😂
+6
0
+6
Ответ Dizzod
Там не зиговали. Пригласили украинца ветерана, а за кого воевал не спросили. Из-за этого спикер ушел в отставку. А тебе твой телевизор наверно показал как весь парламент вскидывал руку и шагали с факелами в известной фигуре.
Ну да.
>Приглашаешь украинца воевавшего во 2МВ против СССР
>Совершенно удивительным образом оказывается он воевал за нацистскую Германию
>просчитался но где
+7
-2
+5
Выходит, нескоро увидим ригоберку и буреля?
+7
-3
+4
Ну дураки везде есть
+3
0
+3
Ответ Alexander Sragovich
Они с Вовой уже не друзья
Это с каких пор они с ним не друзья, год назад в Киеве в дёсна жахались и уже не друзья или ты хочешь сказать, что они уже больше чем друзья эко ты завуалировал, а народ не оценил, но я тебя понял 😉
+8
-6
+2
Из за банера и задержали, про кричалики уже в отделении придумали
+1
0
+1
всё же нашли кому устроить ад)
+1
0
+1
Ответ ыеем
А зиговать в канадском парламенте под аплодисменты можно. Это ж другое🤔
Интересно, кто и когда зиговал в канадском парламенте🤔 Это ж кто-то намеренно вводит в заблуждение
+1
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+1
Ответ Давид Agabekyan
Ох уж этот злодей Маннергейм. Защищал свою страну когда на нее напал Сталин, а в конце вообще с этим самым Сталиным договорился и началась Лапландская война
То есть ты отрицаешь его причастность к блокаде Ленинграда?

"В своём приказе о наступлении Маннергейм явно обозначил цель не только вернуть себе все территории, захваченные СССР в ходе советско-финской войны 1939−1940 годов, но и расширить свои границы до Белого моря и до рек Нева и Свирь, присоединить Кольский полуостров. Вопреки утверждению в своих послевоенных мемуарах, летом 1941 года Маннергейм был не против не только взятия, но и полного уничтожения Ленинграда."

И ещё: "За это время в финские концлагеря было помещено около 24 тысяч человек местного населения из числа этнических русских, из которых, по финским данным, около 4 тысяч погибло от голода. По другим данным, погибло от 4 до 14 тысяч гражданских жителей"
+1
0
+1
Ответ Станислав Л
странно, макрон лучший друг одного президента, где такие вещи приветствуются
🤡
+19
-18
+1
Ответ Leon Petov
Нельзя, человек пригласивший Гунько в парламент подал в отставку после того, как всё выяснилось. Вопрос более интересный, почему в Питере повесили табличку Маннергейму, который непосредственно участвовал в блокаде Ленинграда?
То есть, что по всей стране торчат тысячи памятников кровавому палачу Ленину, который истребил во много раз больше твоих же соотечественников, чем Маннергейм, тебя не смущает, верно?
А одна единственная табличка финскому фельдмаршалу вызвала у тебя брожение кишок!
Господа, вы только что посмотрели на результат многолетнего победобесия из всех доступных источников информации в стране!
0
0
0
Ответ ыеем
А зиговать в канадском парламенте под аплодисменты можно. Это ж другое🤔
Канадский парламент как-то связан с Францией?
+3
-3
0
Ответ Станислав Л
странно, макрон лучший друг одного президента, где такие вещи приветствуются
Они с Вовой уже не друзья
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да блин, ребята просто поприветствоали друг друга. Эт римский салют был
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Зачем уделять таким мелочам внимание.
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Нацистское приветствие и отсылка к истории ??? Не знают эти болельщики историю Барселоны.
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С кем поведешься - от того и наберешься ! (с)
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Понять и простить (с)
Це Еуропа.
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Всю жизнь думал, что среди фанатов Барселоны, популярен левый движ
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