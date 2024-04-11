Двух фанатов «Барсы» задержали за нацистские приветствия и расизм на матче с «ПСЖ»

Двух фанатов «Барселоны» задержали в Париже после матча с «ПСЖ».

« » обыграла « » на выезде в первом матче 1/4 финала (2:3).

По данным Главного управления полиции Франции, два болельщика каталонского клуба были задержаны «за оправдание военных преступлений и публичные оскорбления расистского характера».

Как сообщает As, речь идет о нацистском приветствии, расистских кричалках и звуках, имитирующих обезьянье уханье.

Задержанные болельщики также принесли на «Парк де Пренс» баннер с надписью: «Можно купить игроков, но не историю».

На данный момент полиция ведет расследование с целью установить всех причастных к данному инциденту.