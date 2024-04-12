Ракитич о 6:1 с «ПСЖ» в 2017-м: «Одна из главных игр в истории ЛЧ. Если и была способная на это команда, то это «Барселона»
Иван Ракитич вспомнил, как «Барселона» разгромила «ПСЖ» в марте 2017 года.
Каталонцы одержали победу со счетом 6:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов после крупного поражения (0:4) в первой игре.
«Все происходит очень быстро, но такие моменты вспоминаются спустя некоторое время. Все говорят о выигранных трофеях, но именно такие матчи действительно остаются в памяти.
Если и была команда, способная на нечто подобное, то это мы. Это был сумасшедший день, один из главных матчей в истории ЛЧ», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в интервью Жерару Ромеро.
2009 Челси - Барса
2017 Барса - ПСЖ
в таком порядке.
2) Маркиньос положил руку на Суареса, так что пенальти формально был, хотя лично я так не считаю