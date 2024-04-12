Ракитич о 6:1 с «ПСЖ» в 2017-м: «Одна из главных игр в истории ЛЧ. Если и была способная на это команда, то это «Барселона»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Иван Ракитич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Иван Ракитич вспомнил, как «Барселона» разгромила «ПСЖ» в марте 2017 года.

Каталонцы одержали победу со счетом 6:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов после крупного поражения (0:4) в первой игре.

«Все происходит очень быстро, но такие моменты вспоминаются спустя некоторое время. Все говорят о выигранных трофеях, но именно такие матчи действительно остаются в памяти.

Если и была команда, способная на нечто подобное, то это мы. Это был сумасшедший день, один из главных матчей в истории ЛЧ», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в интервью Жерару Ромеро.

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68 комментариев
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Главный позор в истории ЛЧ! И сразу наказание, унизительный отлёт от Юве.
+167
-58
+109
Сколько высокомерия. Чувствовали они превосходство)) конечно, с Эвребе и Айтекинами, как не чувствовать)) они ушли и вы потухли.
+100
-30
+70
Ответ гилберт
Главный позор в истории ЛЧ! И сразу наказание, унизительный отлёт от Юве.
Главный позор всё же был в 1/2 с Челси в 2009 году
+96
-28
+68
Лучшее судейство в истории футбола!
+73
-20
+53
Ответ гилберт
Главный позор в истории ЛЧ! И сразу наказание, унизительный отлёт от Юве.
ну насчёт главного позора вряд ли, перформанс Эвребе никто не переплюнет, но этот точно на втором месте
+58
-21
+37
2 главных позора в истории ЛЧ:
2009 Челси - Барса
2017 Барса - ПСЖ

в таком порядке.
+27
-5
+22
Но карма настигло очень быстро и долго, несколько лет подряд вылетели позорно и унизительно на уровне Порту и Шахтера.
+29
-9
+20
Но 2-8 главнее всё же
+21
-5
+16
Вот интересно ему самому не стрёмно ?
+18
-4
+14
памятник судейскому беспределу этот матч
+20
-7
+13
Одна из главных судейских побед в ЛЧ, будем честны
+12
-1
+11
На это была способно только Барса, согласен. Челси в 2009 не дал бы соврать.
+12
-2
+10
Ответ Иван Вахов
Забавно читать претензии о судействе при итоговом счёте 6:1)
Если итоговым счетом противостояние в сумме считать 6-5 , то судейски фактор сыграл немаловажную роль. Хотя, конечно ПСЖ сам капитально …….ся тогда.
+11
-3
+8
Ни стыда, ни совести
+11
-3
+8
О таких победах лучше не вспоминать, судейство было позорным
+8
-1
+7
Ответ Vlad Zhadejko
Комментарий скрыт
Ди Мария уже готов был нанести удар по воротам, Маскерано наступает ему на ногу сзади, судья на это вообще глаза закрывает, про Суареса это вообще отдельное искусство
+11
-4
+7
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Лучшее судейство в истории футбола!
воу воу, не преуменьшай заслуги мастера Эвребе, он выдал перформанс получше
+8
-2
+6
Ответ олдовый манк
Главный позор всё же был в 1/2 с Челси в 2009 году
Главный позор и антирекорд Барсы с капитаном Месси - это 2:8 от Баварии☝️
+7
-3
+4
Ответ &_Bishep_&
Если итоговым счетом противостояние в сумме считать 6-5 , то судейски фактор сыграл немаловажную роль. Хотя, конечно ПСЖ сам капитально …….ся тогда.
Сложно не оьлажаться, когда сопернику дают два левейших пенальти ,штрафной, а тебе не дают чистейшие . Тут чтобы ты не делал поьеду добыть было невозможно 🤡
+3
0
+3
Ответ раскаявшийся жиробас
ну насчёт главного позора вряд ли, перформанс Эвребе никто не переплюнет, но этот точно на втором месте
Да ну, Айтекин сильно переплюнул Эвребе. Пачками назначал левые пенки в ворота ПСЖ, а в ворота Барсы железные не ставил и красную зажал за фол последней надежды. А Эвребе пенальти в ворота Челси не ставил, да ещё и игрока Барсы удалил. Так что Эвребе до Айтекина как пешком до Луны.
+5
-2
+3
так же и в обратную сторону , только бесхарактерный и безвольный клуб как песеже мог поучаствовать в таком позоре
+3
0
+3
Баварии расскажите на что вы способны)
+5
-3
+2
Ответ Иван Вахов
Забавно читать претензии о судействе при итоговом счёте 6:1)
Глупый довод! В обычной ситуации - да. Но здесь при 5 - 1 проходит ПСЖ, ведь то, что одного гола из шести не было, надеюсь, не нужно напоминать.
+4
-2
+2
Вспоминая тот состав Барселоны, никакие возьму в толк, как можно было влетать по 0-4 в Париже и 0-3 в Турине? Ювентус тогда просто на болевой взял Барселону …
+2
0
+2
Один из главный судейских позоров наряду с матчем с «Челси» в 2009 и «Реалом» в 2011! Просто позор!
+2
0
+2
Два главных позора в истории лч за 20 лет что я наблюдаю связаны с барсой
+1
0
+1
Ответ SPAIN 2010
Ди Мария уже готов был нанести удар по воротам, Маскерано наступает ему на ногу сзади, судья на это вообще глаза закрывает, про Суареса это вообще отдельное искусство
1) Ди Мария бьёт, и Маскерано влетает ему в ногу
2) Маркиньос положил руку на Суареса, так что пенальти формально был, хотя лично я так не считаю
+1
0
+1
Один из самых позорных матчей в истории ЛЧ. Карма за Эвребе и Айтекина работает до сих пор
+2
-1
+1
и евребе
+4
-3
+1
"Победа" имени Взяткетина.
+4
-3
+1
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