Почеттино о 2:2 с «Шеффилдом»: «Ничья справедлива. «Челси» много забивает, но слишком много пропускает – нужен баланс, если хотим изменить положение в таблице»

Теги Челси Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино прокомментировал ничью «Челси» с «Шеффилд Юнайтед».

Матч 32-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2. «Шеффилд» сравнял счет в компенсированное время.

«Если проанализировать матч, то ничья справедлива для обеих команд. В Премьер-лиге нужно стараться играть хорошо и контролировать ход игры. Все команды АПЛ хороши.

Сегодня мы пропустили на последних минутах. Мы очень расстроены этим, но надо продолжать двигаться вперед.

Мы должны быть более собранными. Команда много забивает, но слишком много пропускает. Нам нужно найти баланс, сейчас мы не можем добиться приемлемого соотношения забитых и пропущенных голов.

Мы с трудом справляемся с этой задачей, и нам нужно это улучшить, если мы хотим изменить свое положение в турнирной таблице», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

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14 комментариев
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Я не то, чтобы не я, но и не я прямо, как я, хотя я почти что я, конечно не совсем я, просто я очень близко. В общем, вы поняли
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+4
Ему постоянно что-то нужно, постоянно что-то должны, но воз и ныне там.
+4
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Лимонный шарлатан
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Футбол это вид спорта где на 80-90% все зависит от тренера.САФ спокойно побеждал и с Глейзерами.У Ливерпуля были такие же невнятные интервью и результаты от Роджерса и Далглиша с Ходжсоном.Владельцы-менеджеры-фин директора всего лишь в этом бизнесе выписывают чеки и ни на что не влияют

Я это к тому, что от Боули не требуется ничего особенного, не нужно разбираться в футболе, а нужно всего лишь один раз попасть с назначением.Прекратить тащить на пост невнятных амеб Поттера и Поча, не тянуть постоянно с увольнением как Глейзеры до того момента, когда на рынке нет никого (у МЮ же всегда так было, всех кандидатов разобрали и через неделю после этого они увольняют Сульшера).

Поч может сколько угодно говорить правильные слова в СМИ, но если даже по ТВ картинке виден взгялд зашуганной омежки на бровке, то ничего невозможно исправить.И наоборот сильный тренер везде даст результат, были бы деньги.

Поэтому все что сейчас происходит, вина не Боули, а отстойного тренера, которого он назначил.В обычном бизнесе да, все идет от CEO и только от него зависит будет ли развиваться компания или нет.Но футбол это особый случай, где сильный тренер вытянет любой совет директоров, а слабый тренер утопит даже того владельца, который разбирается в футболе как десять Лукомских.

Клопп побеждает с дилетантами в совете директоров, а Вацке ничего не выиграл с Холандом и Джудом в составе.

Эта простыня к тому, что в этом виде спорта решает только и только уровень тренера.А кто там владелец-спортдир-экономист-уборщик практически неважно.Их дело усиливать состав и обновлять инфру
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очередной набор пустых слов
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Самая большая ошибка Боули ни Мудрик, ни Кайседо и даже не Бадьяшиль. Самая юольшая ошибка- Это лимонник.
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Одна бездарная болтавня и полное нежелание исправить ситуацию неумного тренера
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С тобой не изменится,пора в отставку,признайся что не вытягиваешь!
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Это дно
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Я не знаю каким нужно быть идиотом, чтобы не уволить его в конце сезона, а лучше прямо сейчас.
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да для нинешного Челси справедливая ничья с командой 20 место которая дарит всем 3 очка но не вам. Сделайте команду стабильней а то нервов не хватит у нас. Бадиашиль нужно в аренду, надеюсь вернётся Фофана и будет налаживатся оборона.
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Кто-нибудь ему объяснит уже, что он заменами портит игру? Могли легко брать очки с Бернли, с клинками. Сейчас бы уже было +4 очка к имеющимся. Этот темнокожий состав суммарно имеет интеллект ниже, чем у одного Канте было. Троица: Бадьяшиль, Кайседо, Джексон это вообще сочетание с отрицательным балансом IQ. Как пожарили вратари так и пожарят, как косячили и привозили защи, так и привозят. Боже каждый тур одно и то же. Как и когда это закончится хотя раз в три матча, а не каждый
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Как обычно: много пустых слов и мало дела. В следующем матче опять будут такие же проблемы, которые уже писать лень.
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Ответ Гол в девятину
Футбол это вид спорта где на 80-90% все зависит от тренера.САФ спокойно побеждал и с Глейзерами.У Ливерпуля были такие же невнятные интервью и результаты от Роджерса и Далглиша с Ходжсоном.Владельцы-менеджеры-фин директора всего лишь в этом бизнесе выписывают чеки и ни на что не влияют Я это к тому, что от Боули не требуется ничего особенного, не нужно разбираться в футболе, а нужно всего лишь один раз попасть с назначением.Прекратить тащить на пост невнятных амеб Поттера и Поча, не тянуть постоянно с увольнением как Глейзеры до того момента, когда на рынке нет никого (у МЮ же всегда так было, всех кандидатов разобрали и через неделю после этого они увольняют Сульшера). Поч может сколько угодно говорить правильные слова в СМИ, но если даже по ТВ картинке виден взгялд зашуганной омежки на бровке, то ничего невозможно исправить.И наоборот сильный тренер везде даст результат, были бы деньги. Поэтому все что сейчас происходит, вина не Боули, а отстойного тренера, которого он назначил.В обычном бизнесе да, все идет от CEO и только от него зависит будет ли развиваться компания или нет.Но футбол это особый случай, где сильный тренер вытянет любой совет директоров, а слабый тренер утопит даже того владельца, который разбирается в футболе как десять Лукомских. Клопп побеждает с дилетантами в совете директоров, а Вацке ничего не выиграл с Холандом и Джудом в составе. Эта простыня к тому, что в этом виде спорта решает только и только уровень тренера.А кто там владелец-спортдир-экономист-уборщик практически неважно.Их дело усиливать состав и обновлять инфру
Сам не понимаю почему многие делают уже 2 год акцент на владельцах.
Взять МС, Ливерпуль и Арсенал - там львиную долю успеха сыграли Клопп, Гвардиола и Артета (на данный момент).
Руководству требуется одно - попасть/угадать с нужным тренером, вот это сложная задача.
Тот же Клопп пришёл в уже разобранный Ливерпуль и сразу показал за счёт чего в будущем красные как минимум будут претендовать на многое.
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