Почеттино о 2:2 с «Шеффилдом»: «Ничья справедлива. «Челси» много забивает, но слишком много пропускает – нужен баланс, если хотим изменить положение в таблице»

Маурисио Почеттино прокомментировал ничью «Челси» с «Шеффилд Юнайтед».

Матч 32-го тура завершился со счетом 2:2. « » сравнял счет в компенсированное время.

«Если проанализировать матч, то ничья справедлива для обеих команд. В Премьер-лиге нужно стараться играть хорошо и контролировать ход игры. Все команды АПЛ хороши.

Сегодня мы пропустили на последних минутах. Мы очень расстроены этим, но надо продолжать двигаться вперед.

Мы должны быть более собранными. Команда много забивает, но слишком много пропускает. Нам нужно найти баланс, сейчас мы не можем добиться приемлемого соотношения забитых и пропущенных голов.

Мы с трудом справляемся с этой задачей, и нам нужно это улучшить, если мы хотим изменить свое положение в турнирной таблице», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.