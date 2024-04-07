Почеттино после 2:2 с «Шеффилдом»: «Челси» набирает обороты после Кубка лиги, но сезон начался 9 месяцев назад. Не стоит искать оправдания – мы должны были переломить ход игры»

Теги Челси Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

«Думаю, «Шеффилд» создал не так много моментов, но они не переставали верить, а мы, конечно, не контролировали ход игры. Мы не смогли справиться с их давлением, и пропустить на последних минутах было очень неприятно.

Некоторые игроки были уставшими, потому что мы много играем. Сегодня не стоит искать оправдания, в последние несколько минут мы должны были переломить ход матча – именно поэтому мы оказались в таком положении. Мы забиваем, но проблема в том, что мы часто пропускаем, но мы будем продолжать работать и верить.

Они [молодые игроки] должны быть сильными и уверенными – теперь главное продолжать идти вперед. Важно быть жесткими, более ответственными и больше стараться – молодые ребята должны быть стабильными.

После Кубка лиги команда набирает обороты, но сезон начался девять месяцев назад, и это сказывается на ее положении. Иногда бывает непросто, ведь у нас молодой состав. Мы готовим команду на следующие несколько лет и закладываем основу», – сказал главный тренер «Челси».

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2 комментария
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Почеттино постоянно отводит стрелки от себя, говоря о том, что его команда молода, ей не хватает опыта и стабильности. Ему бы следовало разделить ответственность. Ведь в нынешнем положении клуба виноват и он сам
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Ответ Gunner_14
Почеттино постоянно отводит стрелки от себя, говоря о том, что его команда молода, ей не хватает опыта и стабильности. Ему бы следовало разделить ответственность. Ведь в нынешнем положении клуба виноват и он сам
Да большая часть вины на нём и лежит. Можно игроков обвинить когда игра у команды поставлена, но кто-то регулярно выпадает, а в той игре которую показывает Челси нет смысла искать виноватых среди молодых игроков, если Почеттино начинает свои эксперименты с 40-летними защитниками и гибридами с 3 цз то даже Палмер затухает в матче.
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