Почеттино после 2:2 с «Шеффилдом»: «Челси» набирает обороты после Кубка лиги, но сезон начался 9 месяцев назад. Не стоит искать оправдания – мы должны были переломить ход игры»

Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

«Думаю, « » создал не так много моментов, но они не переставали верить, а мы, конечно, не контролировали ход игры. Мы не смогли справиться с их давлением, и пропустить на последних минутах было очень неприятно.

Некоторые игроки были уставшими, потому что мы много играем. Сегодня не стоит искать оправдания, в последние несколько минут мы должны были переломить ход матча – именно поэтому мы оказались в таком положении. Мы забиваем, но проблема в том, что мы часто пропускаем, но мы будем продолжать работать и верить.

Они [молодые игроки] должны быть сильными и уверенными – теперь главное продолжать идти вперед. Важно быть жесткими, более ответственными и больше стараться – молодые ребята должны быть стабильными.

После Кубка лиги команда набирает обороты, но сезон начался девять месяцев назад, и это сказывается на ее положении. Иногда бывает непросто, ведь у нас молодой состав. Мы готовим команду на следующие несколько лет и закладываем основу», – сказал главный тренер « ».