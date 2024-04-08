Почеттино о ничьих с «Шеффилдом» и «Бернли»: «Возможно, «Челси» еще недостаточно зрел, чтобы играть каждые три дня» 

Маурисио Почеттино объяснил ничьи «Челси» с «Шеффилдом» и «Бернли» в АПЛ.

За последние 9 дней «синие» провели три матча.

«Вопрос в умении соперничать. По разным причинам у нас не получаются такие матчи [с командами более низкого класса].

Нет, это не усталость. Когда тебе 52 года и ты смотришь футбол, то очень быстро понимаешь, готова команда к бою или нет. Возможно, все из-за того, что наша команда еще недостаточно зрелая, чтобы играть каждые три дня», – сказал главный тренер « ».