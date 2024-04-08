Почеттино о ничьих с «Шеффилдом» и «Бернли»: «Возможно, «Челси» еще недостаточно зрел, чтобы играть каждые три дня» 

Теги Челси Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Бернли Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино объяснил ничьи «Челси» с «Шеффилдом» и «Бернли» в АПЛ.

За последние 9 дней «синие» провели три матча.

«Вопрос в умении соперничать. По разным причинам у нас не получаются такие матчи [с командами более низкого класса].

Нет, это не усталость. Когда тебе 52 года и ты смотришь футбол, то очень быстро понимаешь, готова команда к бою или нет. Возможно, все из-за того, что наша команда еще недостаточно зрелая, чтобы играть каждые три дня», – сказал главный тренер «Челси».

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8 комментариев
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Интересно а по каким причинам сложно выиграть у команд, идущих на последнем и предпоследнем месте? Только наверное если ты сам недалеко от них ушел.
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Надо еще 5-10 игроков
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Раньше это не мешало но теперь другие времена
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Еще надо пару млрд, чтобы с Бернли и Шеффилдом хотя бы на равных играть
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Возможно пенальти не нарисовали, много различных вариантов
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физрук
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Это показывает безысходность тренерского штаба. Как будут играть если выдут на евро кубки? По словам Почетино не скоро попадут туда.
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У вас два состава игрков, если кто-то устал - выпускайте команду, как на кубковые игры… оправдания потери очков с такими соперниками нет.
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