Челси – Эвертон, прогноз на матч 15 апреля 2024, АПЛ

Этим клубам откровенно уже ничего не светит в оставшейся части сезона АПЛ. Разумеется, в плане достижения еврокубковой зоны. А вот «Эвертону» ещё и вылет грозит: не только в прошлом сезоне, но и в прошлые годы этот клуб ходил по лезвию ножа. Так удастся ли ему и здесь выкрутиться?

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Челси

Подопечные Маурисио Почеттино способны выдавать хорошие матчи против условных лидеров АПЛ, но на аутсайдеров и даже середняков у них не хватает настроя в Премьер-лиге. Возможно, так можно объяснить абсолютно полярные результаты клуба в сезоне. Победа над не таким уж слабым «Ньюкаслом» и ничья с уже никакущим во всех смыслах «Бернли», которому прямо светит вылет из АПЛ. Мегакрутой матч против «Манчестер Юнайтед» с волевой победой… и опять глупая ничья против тоже болтающегося в зоне вылета «Шеффилда», вопрос вылета которого из АПЛ тоже почти что решен. Но почему спад наступает в тех матчах, где можно брать очки, давать шансы разным молодым игрокам и наигрывать разные схемы? Вопрос один, ответов внятных нет.

Сначала была восторженная победа на домашнем стадионе над «Манчестер Юнайтед», от которой в потрясении пребывали даже легенды АПЛ эпохи «нулевых». К 19-й минуте «МЮ» летел со счетом 0:2: на 4-й минуте отличился Конор Галлахер после прострела Гюсто с правого, а на 19-й минуте Коул Палмер реализовал пенальти за снос Марка Кукурельи, на которого пасовал с левого фланга Михаил Мудрик. Но на 34-й минуте ужасную ошибку при передаче допустил Мойзес Кайседо: Алехандро Гарначо воспользовался этим и, продавив опекуна по центру, сократил разрыв. А через 5 минут Диогу Далот с левого фланга, никем не прикрытый, навешивает в штрафную: четыре игрока обороны «Челси» прозевали Бруну Фернандеша у дальней штанги. Конор Галлахер в компенсированное время мог выйти вперед, не попади в штангу.

Во втором тайме шоу контратак и провалов в оборонах продолжилось. Команды обменивались опасными ударами, пока на 67-й минуте Алехандро Гарначо не вколотил третий мяч после передачи Антони с правого фланга: не справился не только Мойзес Кайседо, но и сплоховал голкипер Джордже Петрович, вышедший из ворот. Впрочем, в последующие минуты «МЮ» в створ не пробил ни разу, уводивший в оборону уже пятерых человек, а после 70-й минуты «синие» подали шесть угловых, еще и проведя ряд ценных замен. Развязка наступила в духе Fergie time: на 7-й (!!!) компенсированной минуте Диогу Далот повалил Нони Мадуэке в штрафной, и пенальти четко реализовывает Коул Палмер, как минимум спасая команду от поражения. А спустя три минуты тот же Палмер забивает победный гол после розыгрыша углового и паса Энцо Фернандеса: хет-трик и победа 4:3! На радостях от сенсационной победы Фернандесу так снесло крышу, что после финального свистка он взял и назвал Мэйсона Маунта трусом. Хотя сыграли Энцо и Кайседо (равно как и Петрович), мягко говоря, неважно, а лучшим по версии Goal.com был признан Палмер, получивший по 10-балльной шкале все 10 баллов.

А вот против «Шеффилда» ни Палмер, ни Энцо, ни Кайседо ничего эдакого придумать не смогли. Пара полузащитников Энцо-Кайседо, которым и в предыдущем матче было нелегко, не справлялись с высоким прессингом скромного противника. Сам Почеттино призывал не превозносить важность победы, подчеркивая важность хладнокровия и аналитического мышления, но похоже, что он потратил много эмоций на игру. А ведь очковому фиаско с «Шеффилдом» вроде бы ничего не предшествовало: на 11-й минуте угловой в исполнении Конора Галлахера завершился голом Тиаго Силвы. Но «Шеффилд», растягивая оборону противника за счет игры фланговых полузащитников и прессингуя его в первом тайме, счет сравнял: в голевой комбинации «Шеффилда» поучаствовали Оливер Макберни, Густаво Хамер и Джейдон Богл, нанесший завершающий удар.

Во втором тайме уставший после предыдущего матча и хет-трика Коул Палмер отдал мяч Нони Мадуэке, который сам ворвался в штрафную и нанес мощный удар, выведя «Челси» вперед. В самого Палмера успел еще по ходу матча прямой ногой въехать Джек Робинсон, получивший желтую карточку, хотя могла быть и красная. «Челси» стал делать замены ближе к концовке матча: хотя у клуба и появилось долгожданное пространство для атак, но пользы из этого Почеттино не извлёк. Ну а на 5-й компенсированной минуте все рухнуло: навес в штрафную в исполнении Олли Арбластера; Густаво Хамер переигрывает в воздухе Михаила Мудрика, Бенуа Бадьяшиль не замечает сразу двух игроков «клинков» за своей спиной, затем следует скидка от Камерона Арчера и завершающий удар Олли Макберни. Ох уж этот вечный fergie time… Маурисио Почеттино огорчен очередной потерей очков, а Крис Уайлд хвалит свою команду за то, что не испугалась такого противника и играла за честь клуба до последней минуты.

При подавляющем владении мячом в обоих таймах «Челси» тупо уступил по ударам свежему «Шеффилду» (не нанеся и 10 ударов по воротам) и проиграл в плане xG. Неизвестно, будет ли сопротивляться так же яростно «Эвертон», но если он возьмет и громко скажет свое слово, оставив «пенсионерам» баранку вместо набранных очков… в общем, «Челси» ждут очередные перестановки не только в составе. До игры с «Шеффилдом» было отставание от «МЮ» в виде 5 очков, которое казалось очень маленьким, но теперь оно снова становится громадным…

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Эвертон

«Ириски» проводят свой 121-й сезон в АПЛ, чем не может похвастаться ни один текущий участник Премьер-лиги. Однако уже два сезона подряд они завершают первенство вблизи зоны вылета (были 16-е место в сезоне 2021/2022 и 17-е в сезоне 2022/2023). И кто-то уже с уверенностью говорит: в третий раз подряд такой фокус не пройдет. Последний раз «Эвертон» вылетал из высшего по статусу дивизиона английского футбола по итогам сезона 1950/1951. Но дело не столько в невнятной игре, с которой другие клубы все-таки остаются по спортивным показателям в Премьер-лиге.

Дело еще в финансовых вопросах: по законам Премьер-лиги, клубы могут быть лишены очков за огромные финансовые убытки. На основании этих правил «Эвертон» был лишен восьми очков, а «Ноттингем Форест» не досчитался четырех баллов. После того, как акции клуба в 2016 году приобрел бизнесмен Фархад Мошири, при нем в команде стали появляться тренеры с громкими именами (Рональд Куман, Рафаэль Бенитес и Фрэнк Лэмпард). Было очень много дорогостоящих трансферов, которые обошлись клубу в копеечку… но все деньги вылетели в трубу, а результаты оказались хуже ожидаемых. И плохие результаты стали не самым худшим последствием для клуба.

За убытки в размере более 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет клубы подвергаются штрафам: ходят слухи, что «Эвертон» попал чуть ли не на 300 миллионов. Изначальное наказание «Эвертона» составляло 10 очков и было вынесено еще в ноябре 2023 года: лига грозилась забрать еще 9 очков, если «Эвертон» сменит спонсора. После очередных передряг наказание было смягчено в феврале до 6 очков штрафа, но затем выросло до 8 очков. Исходя из этого, у «Эвертона» пространства для маневров практически не остается. Уже приводятся в несколько вариантов того, сколько будет очков у «Эвертона» при разных размерах наказаний (ну и сколько было бы, если бы АПЛ не додумалась их вообще отбирать).

К сожалению, подопечные Шона Дайча потеряли очень много возможностей избежать скатывания в подвал. В предыдущем матче с «Бернли», вылет которого уже не ставится под сомнение, они одержали первую за четыре месяца победу во всех турнирах (!!!). Предыдущую победу в АПЛ они одержали 16 декабря, причем поверженным противником был, по иронии судьбы, тот же «Бернли». Доминик Кэлверт-Льюин забил «гол в раздевалку» в компенсированное время первого тайма, который оказался единственным в матче.

Три очка немного увеличили шансы «Эвертона» выкарабкаться из ямы, в которую они сам себя и загнали, наштамповав с декабря очень много ничейных результатов. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, поэтому не надо надеяться ни на какие апелляции. Особенно после формального завершения сезона.

Прогноз

Технически Маурисио Почеттино не проигрывает уже 7 матчей подряд, но как мы все уже поняли, толку от этой серии не так уж и много. Букмекерская контора BetBoom предлагает вашему вниманию примерный анализ того, как пройдет предстоящая игра «Челси» и «Эвертона» и что от нее ждать. Стартовый свисток прозвучит 15 апреля в 22:00 по московскому времени. Номинально здесь «Челси» выглядит явным фаворитом, хотя после «Бернли» и «Шеффилда» в такое уже мало верится.

Коэффициент на победу «Челси» составляет 1.66. Ничья, которую дважды испытал на себе клуб Почеттино в играх с командами такого уровня, оценивается кэфом 4.2. Победа гостей в лице «ирисок» выражена кэфом 5.1. Нельзя сказать, что «Шеффилду» победа не светила, но в начале второго тайма у Олли Макберни был какой-то момент, после которого игра могла пойти по самому ужасному сценарию для «синих». «Эвертон» при всех своих проблемах все же начинает игру со счета 0:0, а не 0:1 в пользу хозяев, так что будем помнить и об этом.

Что касается двойных исходов и возможного набора очков, то предлагается кэф 1.19 на то, что «Челси» по-любому наберет очки, кэф 1.24 на победу любой из команд и кэф 2.25 на то, что очками гарантированно разживется «Эвертон», отобрав победу у хозяев «Стэмфорд Бридж». Кстати, в предыдущей очной встрече 10 декабря 2023 года «Эвертон»-таки взял верх со счетом 2:0, да и 1 мая 2022 года еще Томас Тухель получал от «ирисок» на орехи (0:1 в пользу «Эвертона»).

Следующим пунктом программы станут тоталы, которые хоть и не дают никаких гарантий, но позволяют сформировать, на что команды способны. BetBoom предлагает выбрать между тоталами больше 3 за 1.88 и меньше 3 за 1.98. Давайте проверим, что из этого сыграло. Начнем с «Челси» и посмотрим, какой объем дров и где наломал с ним Почеттино за пять матчей.

11 марта. Премьер-лига. Челси 3:2 Ньюкасл

17 марта. Кубок Англии. Челси 4:2 Лестер

30 марта. Премьер-лига. Челси 2:2 Бернли

4 апреля. Премьер-лига. Челси 4:3 Манчестер Юнайтед

7 апреля. Премьер-лига. Шеффилд Юнайтед 2:2 Челси

Четыре домашних матча подряд у Почеттино, из них три в АПЛ. Попасть в еврокубки, в теории, клуб может, если победит в Кубке Англии: в четвертьфинале был пройден «Лестер» 4:2, но два победных мяча «Челси» смог забить в компенсированное время (и снова привет Fergie time!). Полуфинал против «Манчестер Сити» состоится 20 апреля, но его еще надо дождаться. Но вот результаты в АПЛ не везде радуют, как мы уже поняли.

Если говорить о сыгравших, то тотал больше 3 сработал везде. Технически каждый из этих тоталов – это тотал больше 3.5 (кэф 2.35), три из них попадают под тотал больше 4.5 (коэффициент 3.9), а из этих два – и вовсе тотал больше 5.5 (максимум на сегодня от BetBoom, кэф 7.24). Но в данном случае дважды слабая игра полузащитников Энцо Фернандеса и Мойзеса Кайседо позволила пробить крупный тотал больше 3.5 (хорошо, что хотя бы один из этих тоталов благодаря откату «МЮ» в оборону принес итоговые три очка Почеттино).

Ну а теперь давайте взглянем на тот шлейф неудач, который плетется за «Эвертоном» уже несколько месяцев. Клуб вылетел уже изо всех турниров, поэтому ему остается только доигрывать АПЛ.

2 марта. Эвертон 1:3 Вест Хэм

9 марта. Манчестер Юнайтед 2:0 Эвертон

30 марта. Борнмут 2:1 Эвертон

2 апреля. Ньюкасл 1:1 Эвертон

6 апреля. Эвертон 1:0 Бернли.

Эта безвыигрышная серия «Эвертона» тянулась 10 матчей и началась аккурат после победы в Кубке Англии над «Кристал Пэласом» (1:0) с… поражения в Кубке Англии от «Лутона» (1:2). В АПЛ, разумеется, эта серия длиннее. И хорошо, что хотя бы таким образом удалось прервать и серию в АПЛ без побед, и эту безвыигрышную серию, начавшуюся вылетом из Кубка. Тоталы здесь скромные и неинтересные: пару раз взято больше 2.5 (предлагаются за 1.55), да и только. Три тотала формально попадают под категорию меньше 2.5 за 2.52. Но никаких нулевых ничьих нет (кэф 17.11 на то, что будут нули в игре с «Челси»).

Голы ожидаются от обеих команд: кэф 1.56 на это событие подстегивает сделать такие ставки (при кэфе 2.47 на то, что забивать будет только одна команда или никто). Ожидаемый тотал от «Челси» находится в районе больше/меньше 1.75 (коэффициенты 1.75 и 2.12 соответственно): кстати, этот тотал был во всех пяти предыдущих матчах хозяев. У «Эвертона» вариант скромнее: больше или меньше 1, причем кэф одинаковый 1.91 на любой из этой парочки. Также ожидается фора (-1) на «Челси» с кэфом 2.1 и фора (+1) на «Эвертон» с кэфом 1.77.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекеров, может быть ничьей 1:1 с кэфом 8.2. Есть еще три варианта с победой «Челси»: счета 2:1 (коэффициент 8.4), 2:0 (коэффициент 9.3) или 1:0 (коэффициент 9.9). Как видим, недавние результаты заставляют переосмыслить мысли букмекеров и в вопросе точного счета.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» (1.66) или тотал меньше 3 (1.98).

Усталость «Челси» никто не отменял за эти встречи, и есть вероятность, что Почеттино наверняка что-то изменит в схеме команды, а это в любом случае затронет атаку. Возможно, что тотал будет даже ниже. Но давайте попробуем понадеяться, что хотя бы сейчас Почеттино не оплошает с командами из подвала АПЛ и не потеряет очередные два очка: не может же быть настолько все безнадежно для хозяев «Стэмфорд Бридж», чтоб они и с третьим условным неудачником оплошали.

Где смотреть матч Челси – Эвертон

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