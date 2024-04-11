Сассуоло — Милан: прогноз на матч 14 апреля 2024, Серия А

14 апреля 2024 года в итальянском городке Реджо-нел-Эмилия состоится матч 32 тура Чемпионата Италии между командами «Сассуоло» и «Милан». Матч пройдет на стадионе «Мапей – Читта дель Триколоре». Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени.

Встречаются команды с разных полюсов таблицы, где хозяева борются за сохранение прописки, а гости за серебро чемпионата. Кто из команд сможет продлить свою серию, либо же гости свою неудачную, или миланцы победную, все это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, ТБ (2,5).

Сассуоло

В текущем сезоне Серии А «Сассуоло» выглядит невыразительно и сильно его проваливает. Эта команда в прошлых сезонах стабильно боролась за еврокубковую зону и была крепким середнячком таблицы, но сейчас команда испытывает серьезные проблемы. Они сейчас в таблице итальянского чемпионата идут на предпоследней 19 строчке и имеют в активе всего 25 баллов после 31 сыгранных тура. Клубу удалось победить лишь в 6 встречах, при этом у них 7 ничейных исходов и 18 поражений. Но еще рано посыпать голову пеплом, ведь играть еще 7 туров и у них всего 2 балла отставания от спасительной 17 строчки, где расположилась «Верона». Да и вполне по зубам будет побороться и за 13 строку, докуда всего 5 баллов разрыва. «Сассуоло» показывает в этом сезоне слабую результативность и отличилась лишь 36 раз, из них по 9 мячей записали на свой счет Берарди и Пинамонти. Да и пропущенных у них многовато (59 голов) и это лишь 18 показатель в Серии А.

В последних 5 сыгранных матчах итальянского чемпионата «Сассуоло» смог положить в свою копилку лишь 5 баллов. Сначала они проиграли в упорной борьбе «Вероне» (0:1), где пропустили в концовке матча, хотя ничем не хуже смотрелись чем соперник.

Следом удалось (1:0) уже обыграть дома «Фрозиноне». А победный мяч тогда записал на свой счет Торстведт, отличившийся с ассиста Рачича. «Сассуоло» в этой встрече больше заслуживал победу и выглядел выразительнее оппонента.

Затем случился проигрыш в гостях (0:1) от «Ромы», которая единственный свой мяч забила в начале 2 тайма.

В матче 31 тура была ничья (1:1) в домашнем матче с «Удинезе», где удалось первыми открыть счет, а через 3 минуты уже хозяева пропустили ответный гол.

А в последнем туре «Сассуоло» в гостях разошлись миром с последней командой Серии А «Салернитаной» (2:2). После 1 тайма гости вели в счете (2:0), но не смогли удержать этот перевес в счете и последний мяч пропустили в компенсированное время к матчу.

Результаты «Сассуоло» в 5 последних сыгранных матчах:

05.04.24 «Салернитана» — «Сассуоло» 2:2;

01.04.24 «Сассуоло» — «Удинезе» 1:1;

17.03.24 «Рома» — «Сассуоло» 1 :0;

— «Сассуоло» :0; 09.03.24 «Сассуоло» — «Фрозиноне» 1 :0;

— «Фрозиноне» :0; 03.03.24 «Верона» — «Сассуоло» 1:0.

Интересные статические факты последних матчей «Сассуоло»:

В 3 последних матчах клуб не может победить;

В последнем домашнем матче был ничейный результат;

В 2 последних матчах клуба обе команды забивали;

В последней игре был пробит тотал в 3,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 1 мяча за игру;

Команда отличается голом в 2 последних поединках.

Милан

Миланцы в текущем сезоне первенства Италии выглядят очень даже неплохо и по праву сейчас именно они занимают 2 строчку в таблице. В 31 турах чемпионата им удалось положить в свою копилку 68 баллов и одержать 21 победу, при этом по 5 встреч они сыграли вничью и проиграли. От лидирующего «Интера» отставание в 14 очков и при оставшихся 7 турах уже кажется недосягаемым, все же редко когда лидер таблицы теряет очки. И есть 6 баллов преимущества над третьим «Ювентусом», который в силах побороться с миланцами за серебро. «Милан» показывает 2 результативность в Серии А и отличился 60 раз, 13 голов из которых на счету третьего бомбардира чемпионата Оливье Жиру. Пропустили миланцы 34 мяча, что на порядок больше чем у команд из первой четверки.

В последних 5 матчах Серии А миланская команда не теряет очки и стабильно побеждает. Сначала им в гостях удалось обыграть крепкий «Лацио» (1:0), который удалось дожать в концовке матча, играя в большинстве после удаления Пеллегрини. А победным мячом отметился Окафор, который забил на 88 минуте игры.

Следом с тем же счетом (1:0) была виктория в матче с «Эмполи», на этот раз победу принес гол Пулишича с передачи Окафора.

Затем была уверенная гостевая победа (3:1) над «Вероной», гд хорошая игра в атаке и уверенная игра в обороне позволила без особого труда добиться виктории.

В матче 30 тура у миланцев был непростой выезд к «Фиорентине», который завершился викторией (2:1). Все голы была забиты в промежуток с 47 по 53 минуту встречи, начала миланцы открыли счет и через 3 минуты пропустили, а потом вновь вышли вперед. Авторами голов у миланцев стали Лофтус-Чик и Леау.

А в последнем сыгранном туре удалось уверенно разобраться с «Лечче» (3:0), где удалось забить 2 быстрых мяча усилиями Пулишича и Жиру, а потом к концу 1 тайма соперник и вовсе остался в меньшинстве после удаления игрока. И во 2 тайме лишь 1 аз удалось этим воспользоваться, когда Леау поставил точку в матче.

Последний свой матч миланская команда проводила в рамках плей-офф 1/4 финала Лиги Европы, где уступила у себя дома «Роме» (0:1). Результат по игре получился незакономерным, все же миланцы на порядок больше атаковали чем римляне и больше били по воротам, но просто ничего не летело, и вратарь соперника был на высоте. Единственный мяч римляне забили на 17 минуте встречи.

Результаты «Милана» в 5 последних сыгранных матчах:

11.04.24 «Милан» — «Рома» 0: 1 ;

0: ; 06.04.24 «Милан» — «Лечче» 3 :0;

— «Лечче» :0; 30.03.24 «Фиорентина» — «Милан» 1: 2 ;

1: ; 17.03.24 «Верона» — «Милан» 1: 3 ;

1: ; 14.03.24 «Славия Прага» — «Милан» 1:3.

Интересные статические факты последних матчей «Милана»:

В 7 из 8 последних матчах клуб побеждает;

В 4 последних гостевых встречах были виктории;

В 3 из 5 последних играх клуба забивают обе команды;

В 4 из 5 последних матчах команды пробивался тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть больше 2 голов за игру;

Клуб отличается голом в 9 из 10 последних поединках.

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Сассуоло – Милан: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 26 матчей. 9 из них стали победными для «Сассуоло», а у «Милана» в активе 13 викторий. И 4 встречи закончились ничейным результатом.

«Сассуоло» в этих матчах забивала в среднем 1,42 голов (37 мячей), а «Милан» 1,65 (43 мяча).

Обе команды побеждали друг друга максимально с разницей в 3 мяча. «Сассуоло» выигрывал (5:2), в матче Серии А в 2023 году. А миланцы дважды: (3:0) и (4:1), в 2022 и 2018 году соответственно.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

30.12.23 «Милан» – «Сассуоло» ( 1 :0).

– «Сассуоло» ( :0). 29.01.23 «Милан» – «Сассуоло» (2: 5 ).

(2: ). 30.08.22 «Сассуоло» – «Милан» (0:0).

22.05.22 «Сассуоло» – «Милан» (0: 3 ).

(0: ). 28.11.21 «Милан» – «Сассуоло» (1:3).

В последних 5 сыгранных очных поединках команды по 2 раза обыгрывали друг другу и 1 раз сыграли вничью, при этом в последнем матче победили миланцы.

В 2 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 3 из 5 последних встречах было забито более 2 голов за игру.

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Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Сассуоло – Милан

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Сассуоло» — 4.57;

Ничья — 3.97;

Победа «Милана» — 1.74;

Ф1 (1) — 1.65;

Ф2 (-1) — 2.26;

ТБ (2,5) — 1.63;

ТМ (2,5) — 2.30;

ТБ (3) — 2.08;

ТМ (3) — 1.78;

ОЗ (да) — 1.61;

ОЗ (нет) — 2.34.

«Милан» на текущем отрезке чемпионата на голову сильнее предстоящего соперника, который погряз в проблемах и не может показать стабильных результатов. Миланцы же наоборот стабильно проводят целиком сезон и в частности в последних турах Серии А он стабильно побеждает. Жду в этом матче победы «Милана» и поэтому отличным вариантом здесь будет заключить пари на П1, за сочный коэффициент 1.74.

Обе команды в этом сезоне достаточно результативны, в особенности миланская и в своих последних встречах они зачастую отличаются голами. Да и 3 из 5 последних сыгранных очных матчах было забито 3 и более мяча. Тут можно заключить пари на ТБ (2,5), за хороший коэффициент 1.63.

Где смотреть матч Сассуоло – Милан