Энцо – Маунту после матча с «МЮ»: «Это «Челси», ты трус». Фернандес похлопал по эмблеме «синих» на глазах экс-игрока лондонцев

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Мэйсон Маунт Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернадес вступил в конфликт с бывшим игроком «Челси» Мэйсоном Маунтом.

Вчера «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ. Лондонцы одержали победу со счетом 4:3, хотя к 100-й минуте проигрывали 2:3.

Полузащитник «синих» Энцо Фернандес вступил в перепалку с Мэйсоном Маунтом, являющимся воспитанником лондонского клуба. Англичанин покинул команду, присоединившись к «Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Это «Челси», ты трус, трус, трус», – передает слова аргентинца бывшему одноклубнику Daily Mail.

Сообщается, что Фернандес использовал в его адрес испанское слово «cagon», означающее «трус» или «цыпленок», после окончания матча.

Кроме того, болельщики предположили, что аргентинец пытался «спровоцировать реакцию» полузащитника манкунианцев по ходу игры. На одном из видео можно увидеть, как Фернандес пинает мяч в сторону Маунта.

В другом ролике видно, как в ходе празднований после матча аргентинец повернулся к Маунту и похлопал по эмблеме «Челси» на груди.

Фанат «Челси» принес на матч с «МЮ» футболку «Иуда» с 19-м номером, посвященную Маунту. Мэйсон летом ушел за 55+5 млн фунтов

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22 комментария
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Фернандес как-будто сам с детства за Челси.) поведение недалёкого человека
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типичный арг. они так ЧМ выиграли, когда на всех бросались.
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"Предположительно "... ага, понятно.
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Чем больше таких новостей, тем больше понимаешь, что аргентинцы - ***** (судя по высказываниям Ди Марии, Агуэро, теперь этого.) Или это только футболисты?
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Играли два середнячка,а понтов .....
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Было бы чем гордиться, одни клоуны победили других, проигрыш обоих был невозможен, увы
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Ответ Имя-Мне Легион
Новости, которые мы заслужили🤦🏻‍♂️
А тебе какие нужны? Про политику? Ты сайтом ошибся
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Ну да, с десятого места в лиге-то распальцовываться очень уместно.
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Маунт молодец, перешёл из середняка в клуб, который хоть и за какие никакие, но еврокубки борется
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Энцо пусть добьётся хотя бы того же, что и Маунт в Челси. А потом уже выпендривается.
В сезоне 21/22 Маунт был признан лучшим игроком. И это не считая, что он воспитанник
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так-то Маунт пока более весомая фигура для Челси, чем этот аргентинский 🤡
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Ответ Клей Томпсон
типичный арг. они так ЧМ выиграли, когда на всех бросались.
Комментарий удален модератором
Ответ Ярослав Ройс
Комментарий удален модератором
поху-поху.
констатирую факто-факто.
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Ответ Клей Томпсон
типичный арг. они так ЧМ выиграли, когда на всех бросались.
Толпой.
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Ответ Иван Попов
Полтора года прошло, вы всё не наноетесь, жалко вас)
Кто ноет-то? Я вообще ни за кого (и ни против кого) на ЧМ не болел, но чел фактит же. Столько дешёвых и местами грязных понтов, сколько от аргентинцев шло, никогда ни в чьём исполнении не было :)
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