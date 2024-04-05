Энцо – Маунту после матча с «МЮ»: «Это «Челси», ты трус». Фернандес похлопал по эмблеме «синих» на глазах экс-игрока лондонцев

Энцо Фернадес вступил в конфликт с бывшим игроком «Челси» Мэйсоном Маунтом.

Вчера «Челси» принимал « » в матче 31-го тура . Лондонцы одержали победу со счетом 4:3, хотя к 100-й минуте проигрывали 2:3.

Полузащитник «синих» Энцо Фернандес вступил в перепалку с , являющимся воспитанником лондонского клуба. Англичанин покинул команду, присоединившись к «Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Это «Челси», ты трус, трус, трус», – передает слова аргентинца бывшему одноклубнику Daily Mail.

Сообщается, что Фернандес использовал в его адрес испанское слово «cagon», означающее «трус» или «цыпленок», после окончания матча.

Кроме того, болельщики предположили, что аргентинец пытался «спровоцировать реакцию» полузащитника манкунианцев по ходу игры. На одном из видео можно увидеть, как пинает мяч в сторону Маунта.

В другом ролике видно, как в ходе празднований после матча аргентинец повернулся к Маунту и похлопал по эмблеме « » на груди.

Фанат «Челси» принес на матч с «МЮ» футболку «Иуда» с 19-м номером, посвященную Маунту. Мэйсон летом ушел за 55+5 млн фунтов