Финансовые правила АПЛ, из-за которых «Эвертон» и «Ноттингем» лишили очков, останутся в силе на следующий сезон. Детали изменений еще не проработаны

АПЛ не изменит финансовые правила в следующем сезоне.

В настоящее время клубы не должны иметь убытки более 105 миллионов фунтов за трехлетний период. За нарушения клубам грозят санкции: в этом сезоне « » лишили восьми очков, а « » – четырех.

Ранее стало известно, что лига и клубы-участники сходятся во мнении о необходимости изменений в текущих финансовых правилах. Вероятнее всего, в правила будет включено ограничение трат на трансферы для клубов, выступающих в еврокубках.

УЕФА планирует установить предельный показатель трат для этих клубов на отметке в 70% дохода. В АПЛ, скорее всего, лимит будет выше – клубы смогут тратить 85% выручки. Голосование по этому вопросу пройдет летом.

Поскольку детали изменений еще предстоит проработать, нынешние правила останутся в силе еще на один сезон, сообщает BBC. Ожидается, что принцип снятия очков для наказания клубов, превышающих лимиты, сохранится, даже если будут введены новые правила.