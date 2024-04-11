Финансовые правила АПЛ, из-за которых «Эвертон» и «Ноттингем» лишили очков, останутся в силе на следующий сезон. Детали изменений еще не проработаны

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АПЛ не изменит финансовые правила в следующем сезоне.

В настоящее время клубы не должны иметь убытки более 105 миллионов фунтов за трехлетний период. За нарушения клубам грозят санкции: в этом сезоне «Эвертон» лишили восьми очков, а «Ноттингем Форест» – четырех. 

Ранее стало известно, что лига и клубы-участники сходятся во мнении о необходимости изменений в текущих финансовых правилах. Вероятнее всего, в правила будет включено ограничение трат на трансферы для клубов, выступающих в еврокубках.

УЕФА планирует установить предельный показатель трат для этих клубов на отметке в 70% дохода. В АПЛ, скорее всего, лимит будет выше – клубы смогут тратить 85% выручки. Голосование по этому вопросу пройдет летом. 

Поскольку детали изменений еще предстоит проработать, нынешние правила останутся в силе еще на один сезон, сообщает BBC. Ожидается, что принцип снятия очков для наказания клубов, превышающих лимиты, сохранится, даже если будут введены новые правила.

18 комментариев
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Боули может выдохнуть.
Челси опять может летом затариться по полной всеми кого предложат по любой цене.
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Что по Сити?115 нарушения и завышенные зп пофиг?
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Ответ #SharkTeam
У мошенников лярд долга на клубе висит, а их почему то не спрашивают по ФФП
Сити 5 сезонов нарушал ФФП три года назад
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Ответ Billy_Shears
Не, читеров с читерами..
Тогда и Арсенал читер, и Реал. Все знают историю про чистые чеки от Бернабеу
Сравнивай с инвестициями Берлускони, а не со спортивными нарушениями и допингом
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всегда желал удачи пригородному бестрофейнику в ЛЕ, теперь кажется они не попадают в великий для них в этот турнир((
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Сити как всегда не накажут)
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Ответ #SharkTeam
У мошенников лярд долга на клубе висит, а их почему то не спрашивают по ФФП
у мошенников нет лядра долга - у них аффилированные с хозяином спонсоры, левые схемы и з/п в конвертах.
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Ответ Любезный Коссутий
у мошенников нет лядра долга - у них аффилированные с хозяином спонсоры, левые схемы и з/п в конвертах.
Глейзеры уже и этим занимаются? Ты понимаешь насколько финансово неустойчив юнайтед со своими долгами и насколько устойчив Сити. ФФП за что борется то? Чтобы юнайтед не обанкротился если что. Надо долги убирать
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Ответ #SharkTeam
Глейзеры уже и этим занимаются? Ты понимаешь насколько финансово неустойчив юнайтед со своими долгами и насколько устойчив Сити. ФФП за что борется то? Чтобы юнайтед не обанкротился если что. Надо долги убирать
этим Мансур занимается. Глейзеры скорее удавятся, чем вложат что-то в клуб.
не позорься - нелепые попытки перевода стрелок, ничего кроме смеха не вызывают
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Ответ #SharkTeam
Витян, по моей информации АПЛ уже давно сама не рада всей этой истории и ей не нужен скандал с чемпионом, который славит их лигу во всем мире. Сориано регулярно консультирует АПЛ как выйти из этой ситуации
Ага, а Ювентус славит сериал..
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Ответ Billy_Shears
Ага, а Ювентус славит сериал..
теплое с мягким
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Ответ #SharkTeam
теплое с мягким
Не, читеров с читерами..
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