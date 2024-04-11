Группа C на Евро 2024

С 14 июня по 14 июля в Германии состоится 17-й чемпионат Европы по футболу. В десяти городах страны пройдет 51 матч, в котором будут участвовать 24 сборные, разделенные на шесть групп. В группе С будут выступать следующие команды:

В этом квартете очевидный фаворит англичане. Сборная под руководством Гарета Саутгейта проиграла финал Евро 2020 на «Уэмбли» и теперь постарается выиграть чемпионат. Интересно, что из всех представителей группы С только сборная Дании становилась чемпионом Европы в 1992 году, а для сербов это и вовсе дебют в высшем футбольном свете континента. Словенцы принимали участие в Евро 2000, где не смогли выйти из группы.

Расписание матчей

Первый тур

16 июня. 19:00. Словения — Дания, Штутгарт Арена, Штутгарт

16 июня. 22:00. Сербия — Англия, Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

Второй тур

20 июня. 16:00. Словения — Сербия, Арена Мюнхен, Мюнхен

20 июня. 19:00. Дания — Англия, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

Третий тур

25 июня. 22:00. Англия — Словения, Кельн Штадион, Кельн

25 июня. 22:00. Дания — Сербия, Арена Мюнхен, Мюнхен

Время начала матчей указано московское.