Зарема о том, что «Спартак» не поздравляет Федуна с днем рождения второй год подряд: «Не знаю, что это – трусость, зависть или подлость»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Зарема Салихова Олег Малышев Футбол

Зарема высказалась о том, что «Спартак» игнорирует день рождения Леонида Федуна.

5 апреля Леониду Федуну исполнилось 68 лет. «Спартак» перестал поздравлять бизнесмена с днем рождения после того, как он продал клуб.

«Клуб не забывает поздравить всех и вся, но демонстративно второй год подряд не поздравляет с днем рождения Леонида Арнольдовича. Хотя бы в этом есть некая стабильность у Малышева и тех, кому он служит: Жданова и Хавкина.

Я не знаю, что это за черта – трусость, зависть или подлость. Они приезжают в стены стадиона, построенного Федуном. За команду до сих пор играют купленные им футболисты. Даже в церковь сходили. При этом сами за вот уже практически два года в клубе ничего не построили ни в прямом, ни в переносном смысле», – сказала жена бывшего владельца «Спартака».

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44 комментария
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Зарема, а ты поздравляешь своих бывших?
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Меня больше беспокоит, что Спартак не поздравляет с днем рождения Червиченко
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Я вот удивляюсь такому масштабному стремлению публиковать разного рода хлам вроде мнения Заремы и всяких низкопробных парламентариев.

Например, Ювентус посреди недели играл с Лацио: вью Аллегри опубликовали в несколько предложениях, Влаховича и Кьезу (или одного из них проигнорировали), а довольно-таки информативное интервью нового тренера римлян, Тудора, мы, вообще, не дождались. Тоже самое касается и в всех остальных команд.

Очевидно, кликбейт нужен всем, но не в ущерб футболу же. Уверен, если акцентировать внимание больше на реальном футболе, а не приземленных скандалах экс-эскортниц и прочих товарищей, посетителей на сайте будет не меньше.
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Ответ Леопардер
Офигеть. Оказывается, Федуну 68, а Зарембе 38. Разница в возрасте 30 лет) Ох уж эта любовь 🤑
Так там история как в сказке, женатый миллиардер влюбился в глубокий внутренний мир студенки 18 лет.
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Ответ Arti Stuff
Зарема, а ты поздравляешь своих бывших?
Она в своё время и так их поздравляла много, все коленки стёрла ! 😂
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Офигеть. Оказывается, Федуну 68, а Зарембе 38. Разница в возрасте 30 лет) Ох уж эта любовь 🤑
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Ответ Evgeny Trifonov
Так там история как в сказке, женатый миллиардер влюбился в глубокий внутренний мир студенки 18 лет.
Прям в той сауне, куда она на заказ приехала, и влюбился сразу? 🤔
Действительно, как в сказке...
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Это свинство...
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Ответ ss_podonok
федун с днём рождения. спасибо за то, сколько вы сделали хорошего для спартака вместе с заремой. желаю счастья вам всем
Осталось только подписаться: Болельщик ЦСКА.
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Нет предела человеческой мерзости (с) А.Ф.Бышовец ))
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Ответ Иван Петров
Точно обязаны поздравить? Прямо, должны?
Могли бы.
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Ответ Evgeny Trifonov
Так там история как в сказке, женатый миллиардер влюбился в глубокий внутренний мир студенки 18 лет.
Глубокий, узкий и упругий внутренний мир))
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Зapeма прaва..зато они поздравляют резинoвую 8 и всяких спaртaконенaвистников, типа лoвчего
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Сволочи с прошлой моей работы тоже не поздравляют меня с днём рождения но я держусь
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А фото стадиона к новости об увольнении тренера, который сделал Спартак чемпионом это подлость или зависть?
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Романцева-то хоть поздравляют?
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Ответ Zenith forever
Получается, что я должен поздравлять со всеми днями рождения мужика, у которого авто купил? А я не поздравлял, как же я не прав! А ведь этот мужик так долго использовал авто, что в конец его заездил, как Федун Спартак.
хороший пример, но фаны Заремы объяснят, что не так
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Ответ Mihail0910
А фото стадиона к новости об увольнении тренера, который сделал Спартак чемпионом это подлость или зависть?
Кто сделал Спартак чемпионом? Каррера, что ли?

Слова федуна, что тренер 10% успеха в России помнишь?

Так вот это не глупость, а самая страшная действительность

В России давно нет футбола, все титулы покупаются у бандитов где-то с чемпионства Спартака-Алании
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Все вместе. Это же Спартак и его главные отличительные качества.
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Ответ Н.Ф.
Леониду Федун продал клуб © Тот, кого продали, не обязан поздравлять своего продавца.
Если бы он продал через месяц после покупки, тогда не обязан. А так, чел вкладывал своё время и деньги довольно долго. Не переломились бы. Зарема, конечно нагнетает, но и клуб так теряет свое лицо.
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Спартак поздравляет только Лаврова, в остальном он вам не какое-то информбюро, всех подряд поздравлять
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Комментарий удален модератором
Это спартаковская традиция.
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действительно странное поведение клуба...
тем более что он им, можно сказать, сопоставимый со временем своего правления кусок истории накинул...
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А ведь и ее тоже...)
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Зарема, а ты не думала, что всем просто по~~~ на афериста и женщину лёгкого поведения.
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Леониду Федун продал клуб ©
Тот, кого продали, не обязан поздравлять своего продавца.
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Это - деменция :)
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Ещё одно доказательство, что Спартак снова захватили бандиты

И на службе у этих бандитов всякие шавки, вроде борзыкина
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Эта инфа- максимум того, что можно позволить ей говорить о Спартаке!
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