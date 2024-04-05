Зарема о том, что «Спартак» не поздравляет Федуна с днем рождения второй год подряд: «Не знаю, что это – трусость, зависть или подлость»
Зарема высказалась о том, что «Спартак» игнорирует день рождения Леонида Федуна.
5 апреля Леониду Федуну исполнилось 68 лет. «Спартак» перестал поздравлять бизнесмена с днем рождения после того, как он продал клуб.
«Клуб не забывает поздравить всех и вся, но демонстративно второй год подряд не поздравляет с днем рождения Леонида Арнольдовича. Хотя бы в этом есть некая стабильность у Малышева и тех, кому он служит: Жданова и Хавкина.
Я не знаю, что это за черта – трусость, зависть или подлость. Они приезжают в стены стадиона, построенного Федуном. За команду до сих пор играют купленные им футболисты. Даже в церковь сходили. При этом сами за вот уже практически два года в клубе ничего не построили ни в прямом, ни в переносном смысле», – сказала жена бывшего владельца «Спартака».
Например, Ювентус посреди недели играл с Лацио: вью Аллегри опубликовали в несколько предложениях, Влаховича и Кьезу (или одного из них проигнорировали), а довольно-таки информативное интервью нового тренера римлян, Тудора, мы, вообще, не дождались. Тоже самое касается и в всех остальных команд.
Очевидно, кликбейт нужен всем, но не в ущерб футболу же. Уверен, если акцентировать внимание больше на реальном футболе, а не приземленных скандалах экс-эскортниц и прочих товарищей, посетителей на сайте будет не меньше.
Действительно, как в сказке...
Слова федуна, что тренер 10% успеха в России помнишь?
Так вот это не глупость, а самая страшная действительность
В России давно нет футбола, все титулы покупаются у бандитов где-то с чемпионства Спартака-Алании
тем более что он им, можно сказать, сопоставимый со временем своего правления кусок истории накинул...
Тот, кого продали, не обязан поздравлять своего продавца.
И на службе у этих бандитов всякие шавки, вроде борзыкина