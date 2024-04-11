Мостовой об Эшуорте: «Пришел непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал. Уже привык к этому в «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Пол Эшуорт Футбол

Александр Мостовой высказался об уходе Пола Эшуорта из «Спартака».

Англичанин покинул пост технического директора красно-белых. 

«Пришел непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал. Пришли новые люди и по-новому будут мести метлу.

Уже привык к этому в «Спартаке». В свое время я говорил: «бег по кругу», здесь то же самое. Надо к этому относиться спокойно», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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21 комментарий
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А вот Мостовой не заработал, потому и бесится
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А ещё не играл в футбол скорее всего
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бег по кругу...
думаю никому не надо объяснять где используется... круглая арена
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Мостовой, конечно, в каждой бочке затычка, но тут с ним сложно не согласиться.
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Как же моментально ему набирают
Журналисты 🤡
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Представляю Мостового на лавочке возле подьезда лет через десять- а вот и проститутка идет! Почему проститутка? так на таких каблуках ни передачу не отдаст, ни начеканит! Не в бутсах или хотя бы кедах -только в эскорт.))
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Любимое занятие царя-считать чужие деньги
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И не почеканил, и не футбольной походкой ушёл.
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Александр у нас специалист по любому вопросу! Он и тренер и менеджер и агент! Похоже такого грамотного человека в нашем футболе, мы ещё не встречали!))
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Ответ Magic13
Как же он ######!!!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Белоус ######
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Как же он ######!!!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Мести метлу)))
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Этим алконавтам ветеранам до уровня Эшуорта никогда не дорасти, вот и бесятся
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Эшуорт авторитетный в Европе менеджер, а Мостовой только сказки про Сельту рассказывает.
Надеюсь курс на Европу сохранится
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.....и он не играл в футбол....
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Даже не почеканил напоследок.
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Сколько можно этого спамера постить уже? Многие его вью уже не комментирую. Ну, вот, собственно, что я хотел сказать.
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Каждый рубль в фонде зарплат Спартака - это личное оскорбление Мостовому... )
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Ответ .ru
бег по кругу... думаю никому не надо объяснять где используется... круглая арена
скаковые на ипподроме
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