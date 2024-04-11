Мостовой об Эшуорте: «Пришел непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал. Уже привык к этому в «Спартаке»
Александр Мостовой высказался об уходе Пола Эшуорта из «Спартака».
Англичанин покинул пост технического директора красно-белых.
«Пришел непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал. Пришли новые люди и по-новому будут мести метлу.
Уже привык к этому в «Спартаке». В свое время я говорил: «бег по кругу», здесь то же самое. Надо к этому относиться спокойно», – сказал бывший полузащитник сборной России.
думаю никому не надо объяснять где используется... круглая арена
Журналисты 🤡
Надеюсь курс на Европу сохранится