Александр Мостовой: «Меньше говорите про Абаскаля, говорите больше про людей, которые всю жизнь отдали футболу»
Александр Мостовой призвал меньше обсуждать главного тренера «Спартака».
«Я про Абаскаля уже давным-давно все сказал. Я не хочу лишнюю рекламу ему делать.
Меньше говорите про Абаскаля, говорите больше про людей, которые всю свою жизнь отдали футболу», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Просто некоторые идиоты считают, что футбол - исключительно футболисты. Для них тренеры это обслуживающий персонал судя по всему.
Не ходил он даже и в спортшколу.
Говорите больше про людей,
Жизнь свою отдавшие футболу.
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