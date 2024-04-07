Александр Мостовой: «Меньше говорите про Абаскаля, говорите больше про людей, которые всю жизнь отдали футболу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой призвал меньше обсуждать главного тренера «Спартака».

«Я про Абаскаля уже давным-давно все сказал. Я не хочу лишнюю рекламу ему делать.

Меньше говорите про Абаскаля, говорите больше про людей, которые всю свою жизнь отдали футболу», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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29 комментариев
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Да что ему такого сделал Абаскаль? Бабу увёл что ли?
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Уверен что если подсчитать, то никто об Абаскале не говорит чаще Моста. Скорее всего даже с большим отрывом.
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- Александр, как вам сегодня победа "Спартака"?
- Следующий вопрос
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Как же он надоел , что у него в голове я не понимаю. Дайте ему уже команду , пусть он покажет себя , человек отдавший жизнь футболу
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Мостовой карьеру закончил в 37 и больше к футболу отношения не имеет. Получается посвятил он футболу около 30 лет. Абаскалю 35, он до сих пор в футболе, получается и он посвятил футболу около 30 лет.
Просто некоторые идиоты считают, что футбол - исключительно футболисты. Для них тренеры это обслуживающий персонал судя по всему.
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Как же он надоел , что у него в голове я не понимаю. Дайте ему уже команду , пусть он покажет себя , человек отдавший жизнь футболу
так в медиа лиге показал 🤣
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Ответ Евгений Сидоров
Уверен что если подсчитать, то никто об Абаскале не говорит чаще Моста. Скорее всего даже с большим отрывом.
Скорей всего он даже во сне про Гильермо бредит
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Ответ Великий Алонсо
Да что ему такого сделал Абаскаль? Бабу увёл что ли?
Спартака увёл. Ну Мостовой так думает.
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«Просто говорите обо мне!» - Александр Мостовой!.)
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Ваш Гильермо просто прохиндей,
Не ходил он даже и в спортшколу.
Говорите больше про людей,
Жизнь свою отдавшие футболу.
©
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Сейчас уедет Абаскаль, придёт Моуринью, Саня получит достойного соперника))
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Ответ Великий Алонсо
Да что ему такого сделал Абаскаль? Бабу увёл что ли?
Коня😆
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Как же он надоел , что у него в голове я не понимаю. Дайте ему уже команду , пусть он покажет себя , человек отдавший жизнь футболу
Ему предлагали , но он гордо отказался и ждет Зенит и Спартак
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Абаскаль в футболе с 13 лет .из 34 лет он отдал футболу 21 год,т.е. всю свою жизнь
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Александр, а давайте поговорим про сам футбол?
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Мостовой в футболе, как и Абаскаль, начиная с юношей примерно по 20 лет. Только одному 55 , другому 34 . Мост баклуши бьёт уже лет двадцать, Учиться даже не хотел. Абаскаль при деле. Зависть элементарная.
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Зачем постоянно и много говорить о бывших футболистах?
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Мостовой может говорить хоть о чем-то кроме того, что кто-то не играл в футбол?
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меня удивляет то, что многие не начали писать, говорит про Умарова, мол 2 жёлтые но Красную не получил .
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