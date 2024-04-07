Александр Мостовой: «Меньше говорите про Абаскаля, говорите больше про людей, которые всю жизнь отдали футболу»

Александр Мостовой призвал меньше обсуждать главного тренера «Спартака».

«Я про уже давным-давно все сказал. Я не хочу лишнюю рекламу ему делать.

Меньше говорите про Абаскаля, говорите больше про людей, которые всю свою жизнь отдали футболу», – сказал бывший полузащитник сборной России.