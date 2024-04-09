Мостовой о Янсене в «Спартаке»: «В футбол играл? Абаскаль еще работает. Как он смог сказать, что «Динамо» победили заслуженно? Я матч не смотрел, мне рассказали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Паскаль Янсен Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил возможную смену главного тренера в «Спартаке».

Появилась информация, что бывший тренер АЗ Паскаль Янсен может возглавить команду.

– Александр, стал известен преемник Абаскаля в «Спартаке» – Паскаль Янсен.

– Откуда ты знаешь это? Абаскаль же чудом не вылетает.

– Так пишут в СМИ – не верить нет повода.

– А кто это?

– Работал в АЗ.

– Какой он национальности?

– Голландец, 51 год. Родился в Англии, переехал в детстве в Голландию.

– А он в футбол играл?

– В 20 лет завершил карьеру футболиста из-за травмы.

– Понятно, в футбол он не начинал играть, короче говоря. Все время эти легенды придумывают. Что еще есть?

– С 2000 по 2018 годы в основном работал с молодежью, а на посту главного тренера ПСВ доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

– Ну, что тут комментировать-то. Ничего не знаем – кто и чего, тем более Абаскаль еще работает.

Смысл говорить? Сейчас Абаскаль три игры выиграет и выйдет на второе место – и что делать? Как быть? Как в принципе это и происходит сейчас.

Как вообще Гильермо после матча с «Динамо» смог сказать, что красно-белые заслуженно победили?

Я матч не смотрел, но когда мне рассказали, а потом еще и показали моменты и голы – это ужас.

– А то, что новым тренером «Спартака» будет вновь не россиянин?

– Да поверь мне, я столько разговоров слышал, когда берут одного и третьего, а все остается неизменным, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

25 комментариев
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В футбол играл??? Звучит как предъява от гопника во дворе)))
+35
-1
+34
Для тех кто не в курсе - комментарии от имени Мостового давно пишет Искусственный Интеллект (ИИ).
+17
-1
+16
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Для тех кто не в курсе - комментарии от имени Мостового давно пишет Искусственный Интеллект (ИИ).
Думаю там просто искусственный
+8
0
+8
Ответ Geno
В футбол играл??? Звучит как предъява от гопника во дворе)))
- В футбол играл?
- Нет
- А если найду?
+8
0
+8
Ответ _FoX-
- В футбол играл? - Нет - А если найду?
Есть чё почеканить?
+4
0
+4
Ответ Wiley Fox
Мне интересно, кого мостовой хочет видеть в Спартаке Не себя же Карпин ему вражина и соперник Пусть свой список опубликует
Это почему "не себя"?
Именно себя родимого он и мечтает увидеть тренером Спартака.
+4
-1
+3
Как будто сериал «След» смотрю
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Для тех кто не в курсе - комментарии от имени Мостового давно пишет Искусственный Интеллект (ИИ).
ИИ такой бред не напишет
+2
0
+2
Мне интересно, кого мостовой хочет видеть в Спартаке

Не себя же

Карпин ему вражина и соперник

Пусть свой список опубликует
+2
-1
+1
Спартак, назначьте Мостового. Он быстро обосрётся и, надеюсь, замолчит.
+1
0
+1
Ответ _FoX-
- В футбол играл? - Нет - А если найду?
- В футбол играл?
- Да
- Странно, а футболка сухая и совсем не пахнет
+1
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Мне кажется или Мостовой уже троллит со своим «в футбол играл?»
Ну не может же быть взрослый мужик настолько тупым…
(Спойлер - может)
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Ответ Jan Paskel
ИИ такой бред не напишет
Смотря какая обучающая программа в него заложена.
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Ответ Geno
В футбол играл??? Звучит как предъява от гопника во дворе)))
Помоему эту фразу бубен запотентовал, а мост просто в аренду берёт.
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Ответ Сергей Орлов
Спартак, назначьте Мостового. Он быстро обосрётся и, надеюсь, замолчит.
Он скажет,что гранаты были не той системы.
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