Мостовой о Янсене в «Спартаке»: «В футбол играл? Абаскаль еще работает. Как он смог сказать, что «Динамо» победили заслуженно? Я матч не смотрел, мне рассказали»
Александр Мостовой оценил возможную смену главного тренера в «Спартаке».
Появилась информация, что бывший тренер АЗ Паскаль Янсен может возглавить команду.
– Александр, стал известен преемник Абаскаля в «Спартаке» – Паскаль Янсен.
– Откуда ты знаешь это? Абаскаль же чудом не вылетает.
– Так пишут в СМИ – не верить нет повода.
– А кто это?
– Работал в АЗ.
– Какой он национальности?
– Голландец, 51 год. Родился в Англии, переехал в детстве в Голландию.
– А он в футбол играл?
– В 20 лет завершил карьеру футболиста из-за травмы.
– Понятно, в футбол он не начинал играть, короче говоря. Все время эти легенды придумывают. Что еще есть?
– С 2000 по 2018 годы в основном работал с молодежью, а на посту главного тренера ПСВ доходил до 1/8 финала Лиги Европы.
– Ну, что тут комментировать-то. Ничего не знаем – кто и чего, тем более Абаскаль еще работает.
Смысл говорить? Сейчас Абаскаль три игры выиграет и выйдет на второе место – и что делать? Как быть? Как в принципе это и происходит сейчас.
Как вообще Гильермо после матча с «Динамо» смог сказать, что красно-белые заслуженно победили?
Я матч не смотрел, но когда мне рассказали, а потом еще и показали моменты и голы – это ужас.
– А то, что новым тренером «Спартака» будет вновь не россиянин?
– Да поверь мне, я столько разговоров слышал, когда берут одного и третьего, а все остается неизменным, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
- Нет
- А если найду?
Именно себя родимого он и мечтает увидеть тренером Спартака.
Не себя же
Карпин ему вражина и соперник
Пусть свой список опубликует
- Да
- Странно, а футболка сухая и совсем не пахнет
Ну не может же быть взрослый мужик настолько тупым…
(Спойлер - может)