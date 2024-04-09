Мостовой о Янсене в «Спартаке»: «В футбол играл? Абаскаль еще работает. Как он смог сказать, что «Динамо» победили заслуженно? Я матч не смотрел, мне рассказали»

Александр Мостовой оценил возможную смену главного тренера в «Спартаке».

Появилась информация, что бывший тренер АЗ Паскаль Янсен может возглавить команду.

– Александр, стал известен преемник Абаскаля в «Спартаке» – Паскаль Янсен.

– Откуда ты знаешь это? Абаскаль же чудом не вылетает.

– Так пишут в СМИ – не верить нет повода.

– А кто это?

– Работал в АЗ.

– Какой он национальности?

– Голландец, 51 год. Родился в Англии, переехал в детстве в Голландию.

– А он в футбол играл?

– В 20 лет завершил карьеру футболиста из-за травмы.

– Понятно, в футбол он не начинал играть, короче говоря. Все время эти легенды придумывают. Что еще есть?

– С 2000 по 2018 годы в основном работал с молодежью, а на посту главного тренера ПСВ доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

– Ну, что тут комментировать-то. Ничего не знаем – кто и чего, тем более Абаскаль еще работает.

Смысл говорить? Сейчас Абаскаль три игры выиграет и выйдет на второе место – и что делать? Как быть? Как в принципе это и происходит сейчас.

Как вообще Гильермо после матча с «Динамо» смог сказать, что красно-белые заслуженно победили?

Я матч не смотрел, но когда мне рассказали, а потом еще и показали моменты и голы – это ужас.

– А то, что новым тренером «Спартака» будет вновь не россиянин?

– Да поверь мне, я столько разговоров слышал, когда берут одного и третьего, а все остается неизменным, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.