Каждый игрок сборной Франции получит до 470 тысяч евро в случае победы на Евро-2024. За выход в финал ЧМ-2022 им заплатили по 490 тысяч

Стало известно, сколько заработают игроки сборной Франции в случае победы на Евро.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

футбола Франции отдает футболистам 30% дохода, полученного от участия в турнирах. На Евро-2024 вознаграждение для команд будет таким: 1 млн евро за каждую победу на групповом этапе и 500 000 евро за ничью; 1,5 миллиона евро за выход в 1/8 финала; 2,5 миллиона евро за четвертьфинал; 4 миллиона евро за полуфинал, 5 миллионов евро для финалистов и дополнительно 8 миллионов евро для победителя.

Максимальная сумма, которую может получить одна команда, составит 28,25 миллиона евро. Таким образом, в случае победы на турнире игроки сборной Франции распределят между собой 8,47 млн евро.

Точная сумма призовых для одного игрока будет зависеть от размера заявки: если в нее будут включены 23 игрока, то каждый получит по 320 тысяч евро, а если будет разрешено зарегистрировать 26 футболистов, то сумма индивидуального вознаграждения снизится до 290 тысяч евро.

L’Equipe отмечает, что, помимо выплат от УЕФА, французские игроки будут получать доходы от имиджевых прав – каждый из них получит около 150 тысяч евро в случае выхода в финал (по 21 200 евро за матч).

Общая сумма призовых для одного игрока сборной Франции может достигнуть 470 тысяч евро в случае победы в финале. Футболисты, пробившиеся вместе с командой в финал , получили по 490 тысяч евро.