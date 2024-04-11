Каждый игрок сборной Франции получит до 470 тысяч евро в случае победы на Евро-2024. За выход в финал ЧМ-2022 им заплатили по 490 тысяч

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Федерация футбола Франции ЧМ-2022 Евро-2024 Футбол

Стало известно, сколько заработают игроки сборной Франции в случае победы на Евро.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Федерация футбола Франции отдает футболистам 30% дохода, полученного от участия в турнирах. На Евро-2024 вознаграждение для команд будет таким: 1 млн евро за каждую победу на групповом этапе и 500 000 евро за ничью; 1,5 миллиона евро за выход в 1/8 финала; 2,5 миллиона евро за четвертьфинал; 4 миллиона евро за полуфинал, 5 миллионов евро для финалистов и дополнительно 8 миллионов евро для победителя.

Максимальная сумма, которую может получить одна команда, составит 28,25 миллиона евро. Таким образом, в случае победы на турнире игроки сборной Франции распределят между собой 8,47 млн евро. 

Точная сумма призовых для одного игрока будет зависеть от размера заявки: если в нее будут включены 23 игрока, то каждый получит по 320 тысяч евро, а если будет разрешено зарегистрировать 26 футболистов, то сумма индивидуального вознаграждения снизится до 290 тысяч евро. 

L’Equipe отмечает, что, помимо выплат от УЕФА, французские игроки будут получать доходы от имиджевых прав – каждый из них получит около 150 тысяч евро в случае выхода в финал (по 21 200 евро за матч).

Общая сумма призовых для одного игрока сборной Франции может достигнуть 470 тысяч евро в случае победы в финале. Футболисты, пробившиеся вместе с командой в финал ЧМ-2022, получили по 490 тысяч евро. 

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9 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Мбаппе по клубному контракту получит в разы больше, если этот месяц просто будет на диване лежать
Мбаппе еще всему составу может больше заплатить, чтобы они все вместе сидели
+3
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+3
По традиции все эти гонорары переводят на социальные проекты.
+1
0
+1
Скромненько, без Мерседесов даже
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Блин, ну ради приличия хотя бы сверху еще каждому по Рено или Пежо дали бы. Совсем зажали.
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0
+1
Ждем интервью как они страдают
+1
-1
0
Мбаппе на эти деньги пообедает, эхх я бы дом построил,иномарку купил бы и на ялту рванул бы
+1
-1
0
Федерация забирает себе 70%.
Наверняка по легенде на детский спорт.
0
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Ответ Бакыт Кадыров
Мбаппе на эти деньги пообедает, эхх я бы дом построил,иномарку купил бы и на ялту рванул бы
И там купил дом тоже
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