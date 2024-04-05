Макрон о Мбаппе: «Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпийских играх»

Эммануэль Макрон надеется, что Килиан Мбаппе примет участие в Олимпиаде в Париже.

Французский нападающий неоднократно заявлял о своем желании принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Однако клубы не обязаны отпускать игроков на соревнования, не проходящих под эгидой ФИФА.

В эту пятницу во время посещения начальной школы в Париже президент ответил на вопрос школьников о .

«Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпийских играх», – сказал Макрон.

Глава государства также заявил, что поедет летом в Германию на полуфинал и финал , как бывает на каждом крупном футбольном турнире, если Франция квалифицируется.

«Я поеду, если мы окажемся в полуфинале или финале. Финал – 14 июля!» – подчеркнул он, имея в виду национальный праздник (День взятия Бастилии – Sports).

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Анри готов попытаться убедить «Реал» отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Макрон тоже может вмешаться (As)