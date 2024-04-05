Макрон о Мбаппе: «Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпийских играх»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон олимпийская сборная Франции Евро-2024 Футбол

Эммануэль Макрон надеется, что Килиан Мбаппе примет участие в Олимпиаде в Париже.

Французский нападающий неоднократно заявлял о своем желании принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Однако клубы не обязаны отпускать игроков на соревнования, не проходящих под эгидой ФИФА.

В эту пятницу во время посещения начальной школы в Париже президент Франции ответил на вопрос школьников о Мбаппе.

«Надеюсь, он сможет сыграть на Олимпийских играх», – сказал Макрон.

Глава государства также заявил, что поедет летом в Германию на полуфинал и финал Евро-2024, как бывает на каждом крупном футбольном турнире, если Франция квалифицируется.

«Я поеду, если мы окажемся в полуфинале или финале. Финал – 14 июля!» – подчеркнул он, имея в виду национальный праздник (День взятия Бастилии – Sports).

Мбаппе может пропустить Олимпиаду из-за перехода в «Реал». «Мадрид» сообщил Федерации футбола Франции, что никого не отпустит на турнир

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10 комментариев
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любовь макароныча к крепким парням давно и хорошо известна
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Макрон - Мбаппе. Снова втягиваешь нас в неприятности. 😊
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Макроникс и Мбаппеникс на Олимийских Играх
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А финал я организую прям у Эйфелевой башни - добавил Макрон.
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14 июля как раз стало праздником во Франции, благодаря тому, что французский народ возненавидел подобных Макрону правителей.
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Да что ты будешь делать. Будет за багетом заезжать еще - в гости.
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Ответ xomamb
любовь макароныча к крепким парням давно и хорошо известна
Как и к мумиям
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Ответ xomamb
любовь макароныча к крепким парням давно и хорошо известна
Любовь всех без исключения Президентов к Олимпийским Играм - ещё известнее !
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