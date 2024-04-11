Хвича Кварацхелия: «Итальянская кухня – одна из лучших в мире. Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, – это хачапури»

Хвича Кварацхелия высказался об итальянской и грузинской кухне.

«Я скучаю по своему дому каждый день, но сейчас я чувствую, что мой дом – в Италии, особенно в Неаполе, который живет футболом.

Когда моя семья приезжает сюда навестить меня, я всегда беру их с собой на стадион, они всегда стараются поесть пиццу, пасту и все вкусное, что здесь есть. Они любят итальянскую кухню, одну из лучших в мире.

Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, – это хачапури, традиционное грузинское блюдо», – сказал вингер « » и сборной Грузии в интервью каналу Серии А.