Хвича Кварацхелия: «Итальянская кухня – одна из лучших в мире. Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, – это хачапури»

Теги серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Питание Футбол

Хвича Кварацхелия высказался об итальянской и грузинской кухне.

«Я скучаю по своему дому каждый день, но сейчас я чувствую, что мой дом – в Италии, особенно в Неаполе, который живет футболом. 

Когда моя семья приезжает сюда навестить меня, я всегда беру их с собой на стадион, они всегда стараются поесть пиццу, пасту и все вкусное, что здесь есть. Они любят итальянскую кухню, одну из лучших в мире.

Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, – это хачапури, традиционное грузинское блюдо», – сказал вингер «Наполи» и сборной Грузии в интервью каналу Серии А. 

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29 комментариев
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Двоюродная сестра живет в Италии. Говорит "Там культ еды! Сидят жрут и тут же обсуждают со смаком, что будут есть на ужин. прям поклонение еде какое-то".
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Весь Тбилиси прослезился
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Хачапури - это прекрасно. Но помни про Джанашию и Джикию. Хорошего - понемножку)
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А моя самая любимая татарская и особенно выпечка)
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Ответ Groondler
Двоюродная сестра живет в Италии. Говорит "Там культ еды! Сидят жрут и тут же обсуждают со смаком, что будут есть на ужин. прям поклонение еде какое-то".
Дружище, там лучшая в мире кухня)
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кто был в Италии, знает, что ничего лучшего в их кухне нет и близко. сплошные быстрые углеводы, чтобы оскуфиться к 35 годам.
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а как же хинкали?
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Кучмачи это просто бомба!
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Хачапури по Аджарски это же сказка !!!
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А долма? Не умеют? )) Удачи Хвиче.
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Ответ Rio de Janeiro
А моя самая любимая татарская и особенно выпечка)
Губадия не дура, как говорится)
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Ответ Дядя ТУРА
Грузинская кухня тоже потрясающая
Ну Италия и Грузия - это две с отрывом самые любимые зарубежные кухни в России.
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Грузинская кухня тоже потрясающая
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Ему бы о футболе думать надо,а он ,что пожрать думает.
Превратился в днище
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Паста. Она или зубная, или томатная.
Всё остальное - макароны.
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Диско фариско)
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Ответ Groondler
Двоюродная сестра живет в Италии. Говорит "Там культ еды! Сидят жрут и тут же обсуждают со смаком, что будут есть на ужин. прям поклонение еде какое-то".
Так она действительно одна из лучших в мире :)
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Ответ Владимир Добрый
хачапкури на любителя, так себе еда
смотря какие.. в Грузии у каждого региона свой уникальный хачапури.. нет такого что один какои нибудь стандартныи хачапури.. у всех свои ингридиенты и проготовление.. так что на любой вкус есть и каждому понравится какой нибудь конкретный
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Ответ Rio de Janeiro
А моя самая любимая татарская и особенно выпечка)
перемячи и эчпочмаки топ
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Ответ Pigmalion
Ну Италия и Грузия - это две с отрывом самые любимые зарубежные кухни в России.
Отрыв думаю не большой, ибо любителей суши 🍣 много
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Ответ фанат спартака с 1967
Ему бы о футболе думать надо,а он ,что пожрать думает. Превратился в днище
Думаешь?
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Ответ Олег25
Хачапури по Аджарски это же сказка !!!
Аджара гуджу)
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