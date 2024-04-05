Ямаль о матче с «ПСЖ» в ЛЧ: «1:0, я забью. Надо играть в свой футбол и доминировать над ними»

Ламин Ямаль сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона».

« » сыграет в гостях с « » в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

– Впереди Лига чемпионов и игра с «ПСЖ». Что думаете об этой игре?

– Я очень взволнован. Это мой первый четвертьфинал ЛЧ, и это мечта – сыграть там.

– Что вам нужно сделать, чтобы победить «ПСЖ»?

– Играть в свой футбол и доминировать над ними.

– Вам придется помогать Кунде или Араухо против Мбаппе. Вы уделяете внимание тому, как он играет, чтобы остановить его?

– Не только с . Я всегда стараюсь следить за вингером соперника. Так уже было с Кварацхелией.

– С каким счетом закончится матч?

– 1:0.

– Кто забьет?

– Я забью, – сказал вингер «Барселоны» .