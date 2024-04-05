Ямаль о матче с «ПСЖ» в ЛЧ: «1:0, я забью. Надо играть в свой футбол и доминировать над ними»

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Ламин Ямаль сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона».

«Барселона» сыграет в гостях с «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

Впереди Лига чемпионов и игра с «ПСЖ». Что думаете об этой игре?

– Я очень взволнован. Это мой первый четвертьфинал ЛЧ, и это мечта – сыграть там.

Что вам нужно сделать, чтобы победить «ПСЖ»?

– Играть в свой футбол и доминировать над ними.

Вам придется помогать Кунде или Араухо против Мбаппе. Вы уделяете внимание тому, как он играет, чтобы остановить его?

– Не только с Мбаппе. Я всегда стараюсь следить за вингером соперника. Так уже было с Кварацхелией.

С каким счетом закончится матч?

– 1:0.

Кто забьет?

– Я забью, – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

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11 комментариев
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ПСЖ силён, не стоит недооценивать. Главное не проиграть.
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Ответ Greg Jackson
Комментарий скрыт
Не забудь
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Парень с юмором. За словом в карман не лезет
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Хорошый пацанчик, техничный, но не самый быстрый
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Рональдо тоже обещал забить, это от уверенности в силах
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Никто за язык не тянул. Потом будет плакать как Хави, что большой спрос и высокое давление
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