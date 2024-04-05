Ямаль о матче с «ПСЖ» в ЛЧ: «1:0, я забью. Надо играть в свой футбол и доминировать над ними»
Ламин Ямаль сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона».
«Барселона» сыграет в гостях с «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.
– Впереди Лига чемпионов и игра с «ПСЖ». Что думаете об этой игре?
– Я очень взволнован. Это мой первый четвертьфинал ЛЧ, и это мечта – сыграть там.
– Что вам нужно сделать, чтобы победить «ПСЖ»?
– Играть в свой футбол и доминировать над ними.
– Вам придется помогать Кунде или Араухо против Мбаппе. Вы уделяете внимание тому, как он играет, чтобы остановить его?
– Не только с Мбаппе. Я всегда стараюсь следить за вингером соперника. Так уже было с Кварацхелией.
– С каким счетом закончится матч?
– 1:0.
– Кто забьет?
– Я забью, – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.