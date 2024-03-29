Хвича и «Наполи» близки к продлению контракта. Игроку могут повысить зарплату в 3 раза (Calciomercato)

Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи».

Как сообщает Calciomercato, стороны близки к договоренности относительно нового соглашения. Чтобы не потерять Кварацхелию и Виктора Осимхена в одно трансферное окно, неаполитанцы готовы существенно повысить зарплату грузинскому вингеру: с нынешних 1,5 млн евро до 4,5 млн чистыми за сезон.

Клуб и футболист должны согласовать еще две главные детали – срок контракта и сумму отступных. Нынешний договор действует до 2027 года, новое соглашение может быть рассчитано до 2028-го или 2029-го.

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 27 матчей, в которых отличился 10 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.