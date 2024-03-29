Хвича и «Наполи» близки к продлению контракта. Игроку могут повысить зарплату в 3 раза (Calciomercato)

Теги серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи».

Как сообщает Calciomercato, стороны близки к договоренности относительно нового соглашения. Чтобы не потерять Кварацхелию и Виктора Осимхена в одно трансферное окно, неаполитанцы готовы существенно повысить зарплату грузинскому вингеру: с нынешних 1,5 млн евро до 4,5 млн чистыми за сезон.

Клуб и футболист должны согласовать еще две главные детали – срок контракта и сумму отступных. Нынешний договор действует до 2027 года, новое соглашение может быть рассчитано до 2028-го или 2029-го. 

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 27 матчей, в которых отличился 10 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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27 комментариев
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Их главная задача отступные за него повысить
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Все по делу
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Можно только поздравить грузинского игрока.
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Ответ News13
Хвича, сдулся
Опять? Который год сдувается и всё никак не сдуется! Школьники негодуют!
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Хорошо все сложилось, видно что нашел свою команду и ему доверяют. Не стоит пока уходить никуда
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Ответ Кино Музыка
Если подпишет, уйти наверное уже не сможет.
За ним очереди из желающих вроде не замечено
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Ответ alexus-1990
Не факт что не повторится ситуация как с Кулибали
Ой как же вы достали со своим Кулибали, теперь везде его совать лет 100 не меньше а может и больше. Дружище хоть узнай немного прежде чем писать. КУЛИБАЛИ САМ НЕ ХОТЕЛ УХОДИТЬ. Семье было комфортно в Неаполе, плюс больше всех получал. Это его слова а не домыслы. Хотел бы уйти ушел бы. Вот Хвича молодчик, а если завтра захочет уйти АдЛ его отпустит не беспокойся. Что что но игроки его очень уважают.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
4,5 это немного, он заслуживает не меньше 7. Агент у него слабый.
В Италии нету таких зарплат)
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Ответ Бронислав Каминский
В Италии нету таких зарплат)
Влахович, Рабьо, Лукаку - 7, Щенсны 6,5.
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Мало, при стоимости 80 млн, может просить 7 лямов в год.
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Не факт что не повторится ситуация как с Кулибали
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Ответ Tun
Это вы перегнули конечно
Почему же? 23 года, 20+ ножевых действий за прошлый сезон, да и за этот доьбьет думаю.
Но кроме команд АПЛ и арабов ю, больше некому платить
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Ответ Hi Hi
его каждый топ клуб мира хочет, вот только 100+ за него платить не собираются
100? Ну 50-60 еще куда не шло, но 100 то откуда? Хотя с другой стороны Мудрик...
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Ответ Кино Музыка
Если подпишет, уйти наверное уже не сможет.
Будет пункт об отступных. Если не пропишут 120 и более, то его могут забрать, если будет прогрессировать.
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Ответ Hi Hi
его каждый топ клуб мира хочет, вот только 100+ за него платить не собираются
Это вы перегнули конечно
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Ответ Darkhan Darkhan
Мало, при стоимости 80 млн, может просить 7 лямов в год.
80 лямов? по факту 50-60 не более.
+1
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Ответ таксёр
Их главная задача отступные за него повысить
а в чем собственно проблема в данный век капитализма?
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Ответ Yen Bedder
Хорошо все сложилось, видно что нашел свою команду и ему доверяют. Не стоит пока уходить никуда
а он и не уйдет
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