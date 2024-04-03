Семин о тройке лучших игроков из СНГ: «Первый точно Хвича, второй – Головин, третий – Алексей Миранчук»
Юрий Семин выбрал трех лучших футболистов из СНГ.
«Не я определяю стоимость футболистов, есть у вас, журналистов, свои регламенты.
По игре первый точно Хвича, второй – Головин, а третий – Алексей Миранчук. Это тройка лучших футболистов из СНГ по всем игровым показателям», – сказал бывший тренер московского «Локомотива».
Transfermarkt оценивает стоимость вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелия в 80 миллионов евро.
Стоимость хавбека «Монако» Александра Головина оценивается в 30 миллионов евро – он самый дорогой футболист из России и входит в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1.
Стоимость хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука составляет 9 миллионов евро.
Я бы ответил так - 1. Хвича 2. Довбик 3. Головин
Но такие вещи нужно, конечно, перепроверять. Википедия в таких вопросах только источником "терминов и выражений" может выступать, не более.