Семин о тройке лучших игроков из СНГ: «Первый точно Хвича, второй – Головин, третий – Алексей Миранчук»

Юрий Семин выбрал трех лучших футболистов из СНГ.

«Не я определяю стоимость футболистов, есть у вас, журналистов, свои регламенты.

По игре первый точно Хвича, второй – Головин, а третий – . Это тройка лучших футболистов из СНГ по всем игровым показателям», – сказал бывший тренер московского «Локомотива».

Transfermarkt оценивает стоимость вингера « » в 80 миллионов евро.

Стоимость хавбека « » оценивается в 30 миллионов евро – он самый дорогой футболист из России и входит в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1.

Стоимость хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука составляет 9 миллионов евро.