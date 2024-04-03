Семин о тройке лучших игроков из СНГ: «Первый точно Хвича, второй – Головин, третий – Алексей Миранчук»

Теги Монако Юрий Семин Аталанта премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия рейтинги Наполи Алексей Миранчук Александр Головин Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Юрий Семин выбрал трех лучших футболистов из СНГ.

«Не я определяю стоимость футболистов, есть у вас, журналистов, свои регламенты.

По игре первый точно Хвича, второй – Головин, а третий – Алексей Миранчук. Это тройка лучших футболистов из СНГ по всем игровым показателям», – сказал бывший тренер московского «Локомотива».

Transfermarkt оценивает стоимость вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелия в 80 миллионов евро.

Стоимость хавбека «Монако» Александра Головина оценивается в 30 миллионов евро – он самый дорогой футболист из России и входит в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1.

Стоимость хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука составляет 9 миллионов евро. 

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32 комментария
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Очевидно же что речь об игроках с пост Советского пространства. Но нет, надо в комментах задушнить «Грузия не в СНГ»
+38
-10
+28
Ответ caunte
Комментарий скрыт
Скажите Семину ,что и СНГ уже в принципе не существует
+22
-4
+18
Ответ Quiet Space
Довбика назвать непатриотично было бы?)
Может, он не считает его лучшим, не? Когда вопрос зададут Куайт Спайсу, то он может назвать хоть довбика, хоть зинченко
+22
-5
+17
Че вы докопались до Грузии и СНГ? Понятно же, что Юрий Палыч, ввиду возраста, воспринимает эту аббревиатуру, как постсоветские страны
+17
-2
+15
А Мхитарян?
+16
-5
+11
Эх, Юрьпалыч. Ну ладно, "СНГ" вы по привычке сказали, постсовок, чёрт с ним. Но, если уж по игровым показателям, то Довбик, Цыганков и Мхитарян уж как минимум Миранчука лучше, как минимум.
+16
-10
+6
Довбика назвать непатриотично было бы?)
+25
-19
+6
Ответ caunte
Комментарий скрыт
давайте, кто говорить будет?
+5
0
+5
Хвича лучший вингер в Серии А, те кто судят о его нынешнем сезоне только из за его статы, то такие люди просто ни разу в этом сезоне не посмотрели на матчи с его участием и на остальные показатели они тоже закрывают глаза, а ведь Хвича по ним занимает либо первое либо одно из первых мест.
+8
-3
+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Хвича лучший вингер в Серии А, те кто судят о его нынешнем сезоне только из за его статы, то такие люди просто ни разу в этом сезоне не посмотрели на матчи с его участием и на остальные показатели они тоже закрывают глаза, а ведь Хвича по ним занимает либо первое либо одно из первых мест.
леау по круче будет
+6
-3
+3
Ответ grevestor
Эх, Юрьпалыч. Ну ладно, "СНГ" вы по привычке сказали, постсовок, чёрт с ним. Но, если уж по игровым показателям, то Довбик, Цыганков и Мхитарян уж как минимум Миранчука лучше, как минимум.
возможно у него так спросили, а не он сам сказал
+3
0
+3
Ответ Quiet Space
Довбика назвать непатриотично было бы?)
Я бы сам Довбика назвал, но Украина не состоит в СНГ.
+8
-6
+2
Сёмин в курсе, что Украина не входит в СНГ, но не в курсе, что Грузия тоже вышла. Иначе странный топ получается.
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Ответ Ape1sin
Комментарий удален модератором
Ермола это Ярмоленко??? Ты серьезно считаешь что он сейчас топ игрок?
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Ответ Ape1sin
Комментарий удален модератором
Он-то в курсе. Грузия до 2008 года была в СНГ)
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Комментарий удален пользователем
Корректнее вопрос было бы сформулировать - "Кого из игроков из стран бывшего СССР вы считаете лучшими".
Я бы ответил так - 1. Хвича 2. Довбик 3. Головин
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Кокорин лучший имхо
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Ответ Achilles 21
леау по круче будет
Покруче???? Хвича забил 10 мячей и 5 результативных передач и 3 пенальти привез——- где там Леау????
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Ответ slavik12345
Очевидно же что речь об игроках с пост Советского пространства. Но нет, надо в комментах задушнить «Грузия не в СНГ»
Комментарий удален модератором
Есть другие ?
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Ответ Michael Boldyrev
Комментарий удален пользователем
А что тогда по Украине? Зина, Довбик и т.д. и т.п. сейчас выше указанной тройки.
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Ответ Oleg Pepel
А что тогда по Украине? Зина, Довбик и т.д. и т.п. сейчас выше указанной тройки.
Ну, там промашка, конечно) С другой стороны, почитайте. Там какие-то странные казусы вырисовываются (Устав не подписан, а членом является...да даже председательствует иногда)).
Но такие вещи нужно, конечно, перепроверять. Википедия в таких вопросах только источником "терминов и выражений" может выступать, не более.
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