Лапорта заказал гамбургеры для игроков «Барсы» после победы над «ПСЖ». Сдержанная реакция президента удивила футболистов
Президент «Барселоны» угостил игроков после победы над «ПСЖ».
Каталонская команда обыграла парижскую в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2).
Как пишет As, реакция президента «Барселоны» на эту победу была весьма сдержанной, что удивило футболистов. Он поздравил их по отдельности, но не проявлял таких бурных эмоций, как раньше.
Перед игрой Лапорта не произносил речей перед командой, не давал напутствий, не обещал призовых. После финального свистка он решил, что игроки заслужили по гамбургеру, и заказал их в одном из парижских ресторанов.
Ответная игра между этими командами состоится 16 апреля.
Жмот.
При этом за Лапортой неоднократно после его прихода было замечено, нагнетание ситуации вокруг команды и спортивных аспектов в клубе: "мы вернулись/мы чемпионы/наша цель - победа в финале ЛЧ", а также прочие моменты, которые негативно сказались на команде, которая и так переживает непростые времена.
Это изменение - очень важный и показательный момент, на мой взгляд.