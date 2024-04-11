Лапорта заказал гамбургеры для игроков «Барсы» после победы над «ПСЖ». Сдержанная реакция президента удивила футболистов

Президент «Барселоны» угостил игроков после победы над «ПСЖ».

Каталонская команда обыграла парижскую в первом матче 1/4 финала чемпионов (3:2).

Как пишет As, реакция президента «Барселоны» на эту победу была весьма сдержанной, что удивило футболистов. Он поздравил их по отдельности, но не проявлял таких бурных эмоций, как раньше.

Перед игрой не произносил речей перед командой, не давал напутствий, не обещал призовых. После финального свистка он решил, что игроки заслужили по гамбургеру, и заказал их в одном из парижских ресторанов.

Ответная игра между этими командами состоится 16 апреля.