Лапорта заказал гамбургеры для игроков «Барсы» после победы над «ПСЖ». Сдержанная реакция президента удивила футболистов

Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» угостил игроков после победы над «ПСЖ».

Каталонская команда обыграла парижскую в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2). 

Как пишет As, реакция президента «Барселоны» на эту победу была весьма сдержанной, что удивило футболистов. Он поздравил их по отдельности, но не проявлял таких бурных эмоций, как раньше. 

Перед игрой Лапорта не произносил речей перед командой, не давал напутствий, не обещал призовых. После финального свистка он решил, что игроки заслужили по гамбургеру, и заказал их в одном из парижских ресторанов. 

Ответная игра между этими командами состоится 16 апреля. 

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70 комментариев
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Азар: готов играть в Барсе за еду!
+178
-7
+171
Как пишет As, реакция президента «Барселоны» на эту победу была весьма сдержанной, что удивило футболистов. А что он должен был сделать, есть де еще ответный матч, еще не все решено. Испанские СМИ как всегда на высоте .
+102
-4
+98
Ответ BarCa
Как пишет As, реакция президента «Барселоны» на эту победу была весьма сдержанной, что удивило футболистов. А что он должен был сделать, есть де еще ответный матч, еще не все решено. Испанские СМИ как всегда на высоте .
Заказать еще и картошечку.
+88
-2
+86
Ле биг мак
+67
-3
+64
А что они ожидали? Что Лапорта каждому раздаст Биг Маки вместо гамбургеров, а Ямалу и Кубарси по персональному Хэппи Милу?
+48
0
+48
Ответ Artem Ka
Ле биг мак
Рояль с сыром
+18
0
+18
Ответ alexis2020
А ведь без шуток, Азар бы вписался в Барселону. Наиболее схожий с Неймаром игрок
это понятно, тогдашний Азар бы идеально закрыл зону Неймара. единственный игрок который без потери качеств заменил бы Неймара, и без изменении схемы/тактикu. а вот нынешний Азар был бы лучшим в команде только в бургеркинге
+17
-4
+13
Ответ Santa-Barbara
Рояль с сыром
У них метрическая система
+13
0
+13
Ответ Алексей Рыбаков
Азар: готов играть в Барсе за еду!
А ведь без шуток, Азар бы вписался в Барселону. Наиболее схожий с Неймаром игрок
+15
-3
+12
Лапорта заказал гамбургеры для игроков «Барсы» после победы над «ПСЖ». И добавил: Колу получите после прохода в 12 ЛЧ.
+12
-2
+10
легендарный президент. это войдет в историю)
+7
-1
+6
играют за еду )))
+6
-1
+5
Ответ hiper26
Лапорта заказал гамбургеры для игроков «Барсы» после победы над «ПСЖ». И добавил: Колу получите после прохода в 12 ЛЧ.
1/2
+5
-1
+4
Причём заказал во "Вкусно. И точка".
Жмот.
+4
0
+4
*Оплата по факту*
+3
-1
+2
Сдержанная, потому что ставка не зашла
+3
-1
+2
футбольный раздел окончательно превратился в дом-2 и уже ничем не отличается от раздела фигурного катания
+1
0
+1
Вкусно и точка
+1
0
+1
Ответ Михаил Клименок
У них метрическая система
и заправляют всё майонезом
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Причём заказал во "Вкусно. И точка". Жмот.
По акции за 30 рублей
+1
0
+1
Ответ VictorVallecano
Заказать еще и картошечку.
С майонезом?
0
0
0
Ответ BarCa
Как пишет As, реакция президента «Барселоны» на эту победу была весьма сдержанной, что удивило футболистов. А что он должен был сделать, есть де еще ответный матч, еще не все решено. Испанские СМИ как всегда на высоте .
Они выдохнули потому что президент не взваливал на них то, что не должен. Игроки, выходя на поле, сами понимают, что играют на победу, важен результат. Дополнительно это транслирует тренерский штаб и лично главный тренер. Этого более чем достаточно.
При этом за Лапортой неоднократно после его прихода было замечено, нагнетание ситуации вокруг команды и спортивных аспектов в клубе: "мы вернулись/мы чемпионы/наша цель - победа в финале ЛЧ", а также прочие моменты, которые негативно сказались на команде, которая и так переживает непростые времена.

Это изменение - очень важный и показательный момент, на мой взгляд.
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Ответ Olegus7
Или Колу попить.
Черноголовку
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Ответ VictorVallecano
Заказать еще и картошечку.
Или Колу попить.
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Ответ Водяра
Лапорта конечно неадекват.
Почему?
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Ответ TAGAY
это понятно, тогдашний Азар бы идеально закрыл зону Неймара. единственный игрок который без потери качеств заменил бы Неймара, и без изменении схемы/тактикu. а вот нынешний Азар был бы лучшим в команде только в бургеркинге
Да и сейчас форма Азара ничуть не уступает форме Неймара☝️🤣🤣🤣
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Ответ alexis2020
А ведь без шуток, Азар бы вписался в Барселону. Наиболее схожий с Неймаром игрок
Плюс меньшая интенсивность тренировок, конкретно в его случае могла бы помочь, как мне кажется
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Ответ Artem Ka
Ле биг мак
Лё ггъанд мак😁
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Ответ Potapson
Комментарий удален пользователем
L’McDonald’s Butique
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-1
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Ответ Liquidozz
L’McDonald’s Butique
La baguette du boutique Mcdonald’s
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