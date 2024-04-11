Movistar извинился за оскорбительную реплику о Ямале экс-тренера «Атлетико» Бургоса в эфире перед матчем «ПСЖ» – «Барса»: «Осуждаем дискриминацию»

В Movistar принесли извинения за реплику о Ламине Ямале в прямом эфире.

Незадолго до начала матча «ПСЖ» – « » (2:3), когда камера показывала Ямаля, бывший помощник Диего Симеоне в « » , выступавший в роли аналитика на этой игре, сказал в эфире: «Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора». Вероятно, Бургос имел в виду уличных артистов в , выступающих на дорогах.

После матча «Барселона» и «ПСЖ» отказались общаться с Movistar. Впоследствии Бургос принес извинения за неудачную реплику.

«В связи с неудачными комментариями одного из сотрудников Movistar Plus+ перед матчем матча между «ПСЖ» и «Барселоной» в адрес Ламина Ямаля, платформа приносит публичные извинения.

Movistar осуждает дискриминацию в любой форме и впредь не допустит подобных комментариев от любых работников платформы и сотрудничающих с ней лиц.

В связи с произошедшим площадка примет соответствующие меры, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», – говорится в заявлении вещателя.