Movistar извинился за оскорбительную реплику о Ямале экс-тренера «Атлетико» Бургоса в эфире перед матчем «ПСЖ» – «Барса»: «Осуждаем дискриминацию»
В Movistar принесли извинения за реплику о Ламине Ямале в прямом эфире.
Незадолго до начала матча «ПСЖ» – «Барселона» (2:3), когда камера показывала Ямаля, бывший помощник Диего Симеоне в «Атлетико» Херман Бургос, выступавший в роли аналитика на этой игре, сказал в эфире: «Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора». Вероятно, Бургос имел в виду уличных артистов в Испании, выступающих на дорогах.
После матча «Барселона» и «ПСЖ» отказались общаться с Movistar. Впоследствии Бургос принес извинения за неудачную реплику.
«В связи с неудачными комментариями одного из сотрудников Movistar Plus+ перед матчем матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» в адрес Ламина Ямаля, платформа приносит публичные извинения.
Movistar осуждает дискриминацию в любой форме и впредь не допустит подобных комментариев от любых работников платформы и сотрудничающих с ней лиц.
В связи с произошедшим площадка примет соответствующие меры, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», – говорится в заявлении вещателя.
Это как если бы тебе сказали, что твоя жена по имени Наташа так или иначе будет тебе изменять с турками, пока ты напиваешься. Ничего оскорбительного же, наоборот, предостережение, а тем не менее, это мерзкий стереотип и оскорбление.
Будут еще глупые вопросы?