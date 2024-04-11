Movistar извинился за оскорбительную реплику о Ямале экс-тренера «Атлетико» Бургоса в эфире перед матчем «ПСЖ» – «Барса»: «Осуждаем дискриминацию»

Теги ПСЖ Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА телевидение Херман Бургос дискриминация Ламин Ямаль Футбол

В Movistar принесли извинения за реплику о Ламине Ямале в прямом эфире.

Незадолго до начала матча «ПСЖ» – «Барселона» (2:3), когда камера показывала Ямаля, бывший помощник Диего Симеоне в «Атлетико» Херман Бургос, выступавший в роли аналитика на этой игре, сказал в эфире: «Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора». Вероятно, Бургос имел в виду уличных артистов в Испании, выступающих на дорогах.

После матча «Барселона» и «ПСЖ» отказались общаться с Movistar. Впоследствии Бургос принес извинения за неудачную реплику.

«В связи с неудачными комментариями одного из сотрудников Movistar Plus+ перед матчем матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» в адрес Ламина Ямаля, платформа приносит публичные извинения.

Movistar осуждает дискриминацию в любой форме и впредь не допустит подобных комментариев от любых работников платформы и сотрудничающих с ней лиц.

В связи с произошедшим площадка примет соответствующие меры, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», – говорится в заявлении вещателя.

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19 комментариев
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Ни ума ни чести, взять мальчишку оскорбить
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Ответ Мысли Стетхема
Из Яволя будут делать очередную жертву ?
Вижу расисты уже даже фамилии темнокожих начали писать коверкая. Нормально дно пробивается дальше спортсем.
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Уважение ПСЖ, что тоже не стали общаться с этим сми. А у Бургоса видать не слабо подгорает, что Барса на протяжении множества лет его Атлетико возит по газону
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Ответ Frank_Rijkaard83
Где ты увидел оскорбление в том что было сказано??? У тебя комплекс винисиуса!
Очевидно, есть некий стереотип в Испании, что попрошайничают не коренные испанцы, а мигранты или потомки мигрантов.
Это как если бы тебе сказали, что твоя жена по имени Наташа так или иначе будет тебе изменять с турками, пока ты напиваешься. Ничего оскорбительного же, наоборот, предостережение, а тем не менее, это мерзкий стереотип и оскорбление.
Будут еще глупые вопросы?
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Ответ Maturmalai
Я один не понял ни шутки, ни такой реакции на нее?
Просто ты у светофора
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Ответ Maturmalai
Я один не понял ни шутки, ни такой реакции на нее?
Нет, вас четверо.
+1
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Я один не понял ни шутки, ни такой реакции на нее?
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Что за 🤡? Пацан в 16 лет тащит Барсу. Даже если завтра бутсы на гвоздь повесит, заслужит огромное уважение.
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Типичная риторика «мадридского» анАлитика
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Ответ Frank_Rijkaard83
Сам Ламин хоть вкурсе этого?
Какая разница в курсе ли он? Оскорбление очевидное, так тупо шутить в прямом эфире даже Генич с Жорой-ипотекой не могут.
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Ответ Real_v_dushe
Какая разница в курсе ли он? Оскорбление очевидное, так тупо шутить в прямом эфире даже Генич с Жорой-ипотекой не могут.
Где ты увидел оскорбление в том что было сказано??? У тебя комплекс винисиуса!
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Ответ граф Якунин
Просто ты у светофора
Скорее на светофоре. Ничего из этого не доходит.
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Ответ Benjamin
Уважение ПСЖ, что тоже не стали общаться с этим сми. А у Бургоса видать не слабо подгорает, что Барса на протяжении множества лет его Атлетико возит по газону
Бургос сам на вид без определенного места жительства
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