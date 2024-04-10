Факел — Ростов: прогноз на матч 14 апреля 2024, РПЛ

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14 апреля 2024 года в городе Воронеж, состоится 24 тура российской Премьер-лиги между командами «Факел» и «Ростов». Матч пройдет на стадионе «Центральный Профсоюз». Начало поединка запланировано на 16:45 по московскому времени.

Воронежская команда здорово играет на домашнем поле, но вот ее результаты в последних матчах оставляют желать лучшего. А ростовчане сейчас в прекрасной игровой форме и в последнем гостевом матче РПЛ они уверенно победили. Сможет ли ростовская команда продлить серию без поражений до 6 матчей, или же сработает магия домашнего поля для воронежцев, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Х2, Ф2 (0), ТБ (2).

Факел

 

 

В текущем сезоне РПЛ воронежская команда всеми силами борется за сохранение прописки. Пока это им удается и они имеют 6 очков гандикапа от 13-го «Ахмата» и 14-го «Урала». Всего же воронежцам удалось в свою копилку положить 26 баллов в 22 турах чемпионата, за счет 6 побед и 8 ничейных исходов. Их сосед выше по таблице «Пари НН» всего в 2 очках преимущества, да и 10 баллов четвертого ЦСКА не так уж много, чтобы побороться еще за место в ТОП-5. Чтобы побороться за позиции выше, воронежцам нужно прибавить в результативности, которая одна из худших в чемпионате, ведь всего забито 19 голов и меньше только у «Балтики» (14). А вот по пропущенным все довольно хорошо и 24 мяча — это 4 показатель в РПЛ. Лучший бомбардир команды в этом сезоне — Марков, на его счету 7 забитых мячей и он входит в ТОП-10 голеадоров чемпионата.

В 5 последних сыгранных встречах РПЛ у воронежцев в активе всего 1 победа, столько же поражений и 3 ничейных результата. Сначала они разошлись миром дома с командой из ТОП-3 чемпионата «Динамо Москва» (1:1), где удалось отыграться в счете под занавес встречи. А автором этого мяча стал Максимов, который успешно реализовал 11-метровый удар.

Следом воронежцы с тем же счетом (1:1) сыграли на выезде с «Пари НН», но на этот раз отличились первыми «Факел» в середине 1 тайма, на что соперник ответил своим забитым мячом в середине второго.

Долгожданной виктории удалось добиться в следующей игре со «Спартаком», которую удалось завершить в гостях победой (2:0). Была потрясающая реализация голевых моментов в исполнении воронежцев, которые забили по голу в каждом из таймов.

В матче 22 тура была ничья с «Оренбургом» (0:0), где было достаточно моментов у обеих команд для взятия ворот, но их усилия оказались тщетны.

А в последнем туре случился крупный проигрыш ЦСКА (1:4), где москвичи доминировали на поле и по всем статьям обыграли гостей, которые смогли лишь размочить счет в конце игры.

В Кубке России в этом году воронежцам не удалось зацепиться и выйти из группы, где они заняли последнюю 4 строчку. В последнем туре группового этапа у них была возможность побороться за 3 строчку, но они проиграли (0:2) «Сочи» и лишили себя возможности сыграть еще в кубке.

Результаты «Факела» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 07.04.24 ЦСКА — «Факел» 4:1;
  • 31.03.24 «Факел» — «Оренбург» 0:0;
  • 10.03.24 «Спартак Москва» — «Факел» 0:2;
  • 03.03.24 «Пари НН» — «Факел» 1:1;
  • 23.02.24 «Факел» — «Сочи» 0:0.

Интересные статические факты последних матчей «Факела»:

  • В 6 последних матчах в активе клуба лишь 1 победа, при этом 4 ничейных результата;
  • В последней 3 домашних встречах были ничьи;
  • В 2 из 4 последних матчах клуба забивают обе команды;
  • В 5 из 6 последних встречах за игру было забито менее 3 мячей;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть меньше 1 гола за игру;
  • Команда отличается голом в 3 из 4 последних встречах.

Ростов

 

В турнирной таблице РПЛ текущего сезона ростовчане сейчас располагаются в серединке, на 9 строчке. В 22 турах чемпионата им удалось набрать 31 балл и всего на 1 очко они отстают от восьмого «Рубина», да и от четвертого ЦСКА всего 5 баллов отставания. И это вполне отыгрываемо, если команда также бодро будет играть в последних матчах, как это было в последних 5 турах. Ростовчане победили в 8 матчах РПЛ и по 7 раз сыграли вничью и уступили. Неплохо команда Карпина выглядит в атаке, имея 7 показатель по результативности в чемпионате и забила 34 мяча, из которых 7 на счету Голенкова и 6 у Мохеби, который очень здорово проявляет себя в последних играх. Пропускает ростовская команда тоже много, все же 33 мяча это лишь 13 результат в РПЛ.

В последних 5 сыгранных матчах Чемпионата России ростовчане смогли в свою копилку положить 11 баллов, победив в 3 встречах и 2 раза сыграв вничью. Сначала на выезде они скатали вничью (0:0) с «Ахматом» (0:0), где плохо сыграли в атаке, а в конце встречи еще схлопотали удаление Ланговича.

В следующем матче «Ростов» дома нанес поражение «Крылья Советов» (2:0), где отлично сыграли в атаке и дважды забили в каждом из таймов, имея и еще моменты для взятия ворот. А точными ударами отличились Голенков и Комаров.

Следом в родных стенах удалось обыграть на тот момент лидера таблицы «Краснодар» (2:1). Здесь команда Карпина здорово смотрелась и забила по голу в каждом из таймов, а еще чуть меньше пол игры проводила в большинстве после удаления Олусегуна. Было еще много моментов для взятия ворот, но все же победного счета удалось добиться, и это главное. Дублем в этой встрече отметился Мохеби.

В матче 22 тура удалось обыграть еще и 3 команду РПЛ «Динамо Москва» (4:1), причем на выезде. Реализация ростовчан была на высоком уровне, они 3 мяча забили еще в 1 тайме, к 42 минуте. А в начале второго упрочили преимущество до 4 мячей, на что соперник смог ответить лишь 1 забитым мячом. И здесь вновь дубль на счету Мохеби.

В последней встрече эта победная серия прервалась в ничейной игре (2:2) с «Сочи», который тоже наладил свою игру с приходом нового тренера. Ростовчане забили быстрый гол уже на 1 минуте матча, но потом быстро пропустили и на 35 минуте и вовсе уже проигрывали. Но потом все же удалось сравнять счет под конец первой половины встречи.

2 апреля текущего года ростовчане сыграли в рамках Кубка России пути регионов, где в тяжелейшем матче на вылет обыграли «Химки». Встреча получилась скучной на голы, с большим количеством борьбы. Благо команды порадовали серией пенальти, где команда Карпина оказалась точнее (7:6) и во многом это заслуга Медведева, который отразил решающий удар оппонента.

Результаты «Ростова» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 06.04.24 «Ростов» — «Сочи» 2:2;
  • 02.04.24 «Химки» — «Ростов» 0:0, в серии пенальти (6:7);
  • 29.03.24 «Динамо Москва» — «Ростов» 1:4.
  • 12.03.24 ЦСКА — «Ростов» 2:0;
  • 08.03.24 «Ростов» — «Краснодар» 2:1.

Интересные статические факты последних матчей «Ростова»:

  • В 6 последних играх команда проиграла лишь 1 раз, при этом было 3 виктории в основное время матча;
  • В последнем гостевом матче ростовчан была ничья;
  • В 3 из 5 последних играх клуба забивают обе команды;
  • В 2 из 3 последних матчах было забито более 2 мячей за игру;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 2 голов за игру;
  • Клуб отличается голом в 5 из 7 последних матчах с оппонентами.

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Факел – Ростов: история личных встреч

 

Команды в истории очных игр провели между собой 39 матчей. 13 из них стали победными для воронежцев и 12 викторий были на стороне ростовчан. А 14 матчей закончились ничейным результатом.

«Факел» в этих матчах забивал в среднем 0,97 голов (38 мячей), а ростовчане 1 (39 мячей).

С самой большой разницей в счете была виктория ростовской команды (7:3) и это было в далеком 1965 году в рамках Первой лиги. А воронежской команде удавалось дважды обыграть оппонента с разницей в 3 мяча (4:1) и (3:0), в 1990, и 2001 году.

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 23.07.23 «Ростов» – «Факел» (2:1).
  • 15.07.23 «Факел» – «Ростов» (1:0).
  • 09.07.23 «Ростов» – «Факел» (3:0).
  • 06.05.23 «Ростов» – «Факел» (0:2).
  • 20.10.22 «Факел» – «Ростов» (1:1).

В 5 последних матчах соперники имеют равную статистику и по 2 раза побеждали друг друга, один раз сыграв вничью.

«Факел» в качестве хозяев проводил 5 встреч с ростовчанами и ни в одной из них не проиграл, победив при этом 2 раза в основное время матча.

В 2 из 5 последних сыгранных очных встречах обе команды забивали друг другу. И в 2 из 3 последних играх было забито более 2 мячей за игру.

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Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Факел – Ростов

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Факела» — 2.64;
  • Ничья — 3.25;
  • Победа «Ростова» — 2.80;
  • 1Х — 1.44;
  • Х2 — 1.50;
  • 12 — 1.35;
  • Ф1 (0) — 1.87;
  • Ф2 (0) — 1.97;
  • ТБ (2,5) — 2.25;
  • ТМ (2,5) — 1.65;
  • ТБ (2) — 1.72;
  • ТМ (2) — 2.15;
  • ОЗ (да) — 1.93;
  • ОЗ (нет) — 1.88.

Клуб из Воронежа побеждает лишь в 1 из 5 последних матчах РПЛ, в 2 последних встречах они без викторий в активе. Ростовчане же могут похвастаться 3 победами в 4 последних турах чемпионата и при этом показывают очень зрелищную тактическую игру.

Да и в 2 из 3 последних очных матчах ростовчане одержали победу.

Думаю, что здесь отличным вариантом будет заключить пари на Х2, за неплохой коэффициент 1.50, либо же можно сделать ставку на Ф2 (0) за 1.97.

В последних своих встречах команды зачастую отличаются голами, да и в последней очной встрече было забито 3 мяча. Тут можно еще заключить пари на ТБ (2), за хороший коэффициент 1.72.

Где смотреть матч Факел – Ростов

Факел – Ростов
Дата проведения
14 апреля, 16.45, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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