Гавр – Нант, прогноз на матч 14 апреля 2024, Лига 1

Далер Кузяев и «Гавр» окажутся снова в центре внимания российских болельщиков, поскольку клубу с севера Франции (если точнее, то с побережья Ла-Манша) предстоит очередной матч подходящего к концу сезона Лиги 1 2023/2024. Соперником «Гавра» станет «Нант», и оба по сути будут бороться за сохранение прописки в Лиге 1. Задача крайне непростая, но решение у нее только одно: победа.

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Гавр

Немного для тех, кто еще не до конца понял, за какой клуб играет Кузяев. «Гавр» отсчитывает свою историю аж с 1872 года и проводит ныне свой 25-й сезон в высшей лиге Франции: лучшим его достижением становилось 3-е место в сезоне 1950/1951. В прошлом сезоне «Гавр» выиграл Лигу 2, благодаря чему и играет сейчас в Лиге 1. Тренером команды является словенец Лука Элснер. Но не так-то просто будет команде удержаться в Лиге 1.

После 28 туров в активе «Гавра» ровно 28 очков (какое совпадение!) и 14-е место (делим количество очков на 2, чтобы получить порядковый номер текущего места). Получается забавная математика, но сейчас не до шуток и не до забав. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 27 против 36 (итого -9), а лучшим бомбардиром клуба является американец Эммануэль Сабби с пятью мячами. Именно Сабби в предыдущем матче против «Ланса» сравнял счет и позволил команде занести в свой актив хотя бы очко: клуб впервые за 4 матча ушел от гостевого поражения. К слову, Сабби уже успел дебютировать за сборную США.

Кузяев отыграл все 90 минут в матче: за сезон он отыграл уже 24 матча в Лиге 1, забив два гола, отдав две голевые передачи и отметившись одним интервью на хорошем по меркам многих французском. Но для Далера сейчас важно говорить и на языке футбола: он уже игрок основного состава, а потому должен будет в ближайших турах выжать из себя максимум и помочь «Гавру» сохранить место в высшей лиге Франции. Впереди матч против «Нанта», у которого тоже 28 очков, но по дополнительным показателям он ниже.

Нант

Ситуация у «Нанта» по сравнению с «Гавром» не лучше. Еще в прошлом сезоне «Нант» как победитель Кубка Франции играл в групповом этапе Лиги Европы и занял в группе 2-е место, но предательски попал в плей-офф на «Ювентус» и вылетел из борьбы. Итогом выступлений в Лиге 1 в том же сезоне стало 16-е место: чудом «канарейки» не вылетели в Лигу 2. Впрочем, сезон спустя картина не меняется: «канарейки» снова борются за выживание, но из Кубка уже вылетели. 28 очков, два очка отрыва от идущего на опасном 16-м месте «Лорьяна» – таковы скромные результаты клуба. Разница мячей еще хуже и составляет -18 против -9 у «Гавра».

Подопечные Антуана Комбуарре, руководящего клубом с 2021 года, проиграли в предыдущем туре со счетом 1:3 «Лиону». С начала года «Нант» выиграл всего три матча в Лиге 1 и один в Кубке (победил «По», проиграл в следующем же раунде «Лавалю»). Хотя в начале сезона клубу вполне себе удавалось показывать достойные результаты: с 3-го по 9-й тур они проиграли всего один раз. Возможно, на результаты могут оказать свое влияние и нефутбольные факторы. По признанию тренера ряд игроков «Нанта», которые должны были соблюдать пост в месяц рамадан, могли посещать только утренние тренировки, но не приходили на дневные, что повлияло на их готовность к матчам в те дни.

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Впрочем, в команде нет игроков высокого уровня, чтобы играть и побеждать в любых условиях – уж точно нет никого уровня Карима Бенземы, который и в рамадан, будучи игроком «Реала», показывал превосходные игровые результаты. Вообще в составе «Нанта» более-менее известными на международном уровне игроками являются Мусса Сиссоко (играл за Францию на двух чемпионатах Европы) и Жан-Шарль Кастелетто (сыграл в Катаре за Камерун).

Прогноз

Матч пройдет на стадионе «Стад Осеан» в Гавре, начало матча 14 апреля в 14:00 по московскому времени. Ознакомимся с тем, что предлагает на этот счет контора BetBoom. Номинально фаворитами этого противостояния выглядят хозяева, коэффициент на которых составляет 2.56. В то же время разрыв между двумя соседними кэфами не такой уж и большой: кэф на ничью составляет 2.92, а кэф на победу достигает отметк 3.22. Уровень команд, понятное дело, невысокий, но здесь все же нет чистого фаворита, а потому можно и понадеяться на интригу в матче.

Обратимся к тоталам и детальным результатам предыдущих встреч команд. В нашем случае есть выбор между тоталами больше 2 за 1.86 и меньше 2 за 1.98. Одно дело – низкая результативность самих команд, но и пропускать они должны много… Так кто же из них меньше сбоит? Взглянем на пять матчей «Гавра», который провел их всех в Лиге 1 (к тому моменту он выбыл из Кубка Франции), проиграв «Страсбургу» 1:3.

3 марта. Брест 1:0 Гавр

10 марта. Гавр 1:0 Тулуза

17 марта. Клермон 2:1 Гавр

31 марта. Гавр 0:2 Монпелье

6 апреля. Ланс 1:1 Гавр

Не густо, мягко говоря. Всего на три гола за 5 матчей сподобились представители клуба с севера Франции: победу над «Тулузой» им принес Кристофер Опери, на несколько минут счет в матче с «Клермоном» сравнял Андре Айю (угадайте с одного раза того, кто отдал голевой пас), да Эммануэль Сабби увел от поражения с «Лансом». Да, забивных игроков мало, а Сабби кто-то должен поддерживать в атаке. Тотал меньше 0.5 давно не играется (коэффициент 7.87), в прошлый раз было две ничьи подряд против «Монако» и того же «Нанта» в ноябре. Приличный тотал больше 2.5 предлагается за 2.48: его бы сыграть было бы на пользу и зрителям, и группе атаки, да вот только он лишь с «Клермоном» и выпал (с таким тоталом «Гавр» проиграл и «Страсбургу» в Кубке со счетом 1:3, и «Лиллю» в Лиге 1 со счетом 0:3).

А теперь посмотрим на то, как попытался «Нант» в минувших встречах сохранить лицо и игровую статистику, и посмотрим, удалось ли ему хоть что-то набрать для сохранения прописки в Лиге 1.

3 марта. Нант 0:2 Мец

10 марта. Марсель 2:0 Нант

16 марта. Нант 1:3 Страсбур

31 марта. Ницца 1:2 Нант

7 апреля. Нант 1:3 Лион

В плане результативности у «Нанта» матчи покрасочнее: все встречи попали под тотал больше 1.5 (предлагается с коэффициентом 1.47). Матчи против «Страсбура» и «Лиона», находящихся в середине таблицы, формально относятся к играм с тоталом больше 3.5 (предлагается с коэффициентом 4.77). Да и вообще клуб забил четыре гола в трех встречах подряд. То есть забивать есть кому. Но вот что касается результатов… все очень и очень печально. С «Лорьяном» лично «Нант» оба раза справился в этом сезоне, победив дома 5:3 и в гостях 1:0, вот только это не спасает все равно. Остается вариант, при котором «Нант» будет бороться за выживание в стыках, но это потребует концентрации еще на два матча.

Букмекеры BetBoom предполагают, что голов одновременно от обеих команд мы, скорее всего, не увидим (кэф 1.77 против 2.06). Если предположить, что «Гавр» будет играть первым номером, то мы можем предположить, что они извлекут из этого выгоду: кэф на их тотал больше 1 за 1.85. Примерно с той же вероятностью можно допустить и то, что у «Гавра» результат атаки окажется нулевым (кэф 1.97 на тотал меньше 1). У «Нанта» ситуация перед матчем похуже: тотал больше 0.75 за 1.8 и меньше 0.75 за 2.03. Разрыв между этими тоталами даже еще больше, что является аргументом в пользу того, что событие «Обе команды смогут забить» не сыграет. Да и счет в матче, как ожидается, будет открыт именно «Гавром» (кэф 1.96 против кэфа 2.26 на «Нант» и нули на табло за 7.9).

Под конец поговорим о форах. Поскольку шансы команд сопоставимы, а в атаке ничего убедительного нет, предлагаются нулевые форы: 1.72 на «Гавр», 2.17 на «Нант». Минимальная фора (-0.5) предлагается с кэфом 2.54 на хозяев и 3.22 на гостей. Ну а если пробежаться по претендентам на авторство гипотетических голов, то фаворитом там будет Мостафа Мохамед из «Нанта» с кэфом 3.5 на гол (у него 8 голов в этом сезоне в Лиге 1). Кэф 4 предлагается сразу на нескольких человек: Эммануэль Сабби («Гавр»), Тино Кадевере («Нант»), Бени Траоре («Нант»), Маттис Аблин («Нант»), Жо-Лоик Аффама («Нант») и Адель Махмуд («Нант»). То есть пять человек из «Нанта» номинально претендуют на авторство, и забивать есть кому у подопечных Комбуарре. На гол Далера Кузяева кэф составляет 6.5.

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Рекомендуемая ставка: победа «Гавра» (2.56) или тотал больше 2.5 (2.48)

Конечно, наличие Кузяева не может автоматически повысить уровень команды, для этого надо еще и перестроить игру. Но мы верим в возможность роста Кузяева во французском клубе и в то, что «Гавр» сможет укрепить свои позиции и подняться повыше. Если же кто-то сомневается в том, что «Гавр» сможет взять три очка, то хотя бы понадеемся на более результативную игру с более чем двумя голами.

Где смотреть матч Гавр – Нант