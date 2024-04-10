Факел – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Факел и Ростов в 24 туре РПЛ 2023/2024.
- Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Факел – Ростов
- Начало матча запланировано на 16:45 по московскому времени.
Прогноз на матч Факел – Ростов
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