Факел – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 14 апреля

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Факел и Ростов в 24 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Факел – Ростов

Начало матча запланировано на 16:45 по московскому времени.

Факел: все новости

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Прогноз на матч Факел – Ростов

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