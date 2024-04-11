Оренбург — Пари НН: прогноз на матч 14 апреля 2024, Российская Премьер-лига

Программу 24 тура чемпионата России украсит матч «Оренбург» — «Пари НН». Игра пройдет 14 апреля в Оренбурге на поле стадиона «Газовик». Начало встречи в 12:00 по московскому времени.

«Оренбург» не проигрывает в РПЛ после возобновления чемпионата и заметно повысил шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. На отрезе в пять туров РПЛ у «горожан» две победы и три ничьи, разница голов 6:2. Это третий показатель среди всех команд турнира. У «Пари НН» три поражения, победа и ничья в пяти турах, разница голов 5:8. Это 13 показатель на этом отрезке чемпионата. «Оренбург» получил статус фаворита домашнего матча.

Статистика очных матчей насчитывает всего восемь игр: шесть побед «Оренбурга», ничья и победа «Пари НН». Разница голов 12:5 в пользу «Оренбурга». Четыре матча прошли в рамках Первой лиги, где у «горожан» три победы и ничья при разнице голов 6:1. В рамках РПЛ у команд всего три матча: две победы «Оренбурга» и победа «Пари НН», разница голов 4:3 в пользу «горожан». У «Оренбурга» обе победы в прошлом сезоне. В рамках первого круга текущего розыгрыша РПЛ «Пари НН» дома победил со счетом 3:1. За гостей единственный гол забил Матиас Перес, при этом он был первым в матче. Нижегородцы сравняли счет на 45 минуте благодаря голу Жозе Коррейя. Во втором тайме голами отметились Эдгар Севикян и Хуан Боселли.

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Рекомендованная ставка: победа «Оренбурга» с форой 0, ИТМ1 «Пари НН», ТМ2,5.

Оренбург

В матче 23 тура РПЛ «горожане» дома обыграли «Рубин» 3:0. Все три гола забиты во втором тайме. На 58 минуте победный мяч забил Дмитрий Воробьев. Еще два гола казанцы пропустили в концовке встречи. На 88 минуте забил Данила Хотулев, на 89 отличился Джимми Марин.

В турнирной таблице «Оренбург» на 12 месте с 23 очками. Отрыв от зоны стыковых матчей три балла и шесть очков от зоны прямого вылета. В 22 играх у команды 5 побед, 8 ничьих и 9 поражений при разнице голов 24:29. В нижней восьмерке больше забивают только «Рубин» и «Ростов». По игре дома «горожане» на 10 месте с 15 очками. В 10 встречах у команды 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Разница голов 14:10.

Результаты «Оренбурга» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Оренбург» — «Рубин» 3:0;

Кубок России, «Ахмат» — «Оренбург» 0:1;

РПЛ, «Факел» — «Оренбург» 0:0;

Кубок России, «Спартак» — «Оренбург» 3:1;

РПЛ, «Оренбург» — «Балтика» 1:0.

На дистанции в 10 официальных матчей у команды четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Разница голов 11:8. На домашней арене команда проиграла всего один матч из 10 при трех ничьих и шести победах. Разница голов 15:6.

Интересные статистические факты по игре «Оренбурга» в сезоне:

Самые результативные игроки в РПЛ: Дмитрий Воробьев 6+1, Брайан Мансилья 2+4, Матиас Перес 5+0, Джимми Марин 2+2, Лукас Вера 1+3;

Самые результативные игроки в сезоне: Дмитрий Воробьев 6+1, Брайан Мансилья 2+4, Матиас Перес 5+0, Джимми Марин 3+2, Владимир Обухов 4+0, Лукас Вера 1+3, Эмирджан Гюрлюк 1+3;

«Оренбург» без поражений в 5 домашних матчах;

«Оренбург» выиграл в 3 последних матчах дома;

«Оренбург» не пропускает больше гола в 9 из 10 домашних играх;

Не больше 2 голов забивается в 8 из 10 матчах в РПЛ;

Дома «Оренбург» не проиграл в 7 из 8 матчах в турнире;

В 4 из 5 домашних матчах РПЛ «Оренбург» не забивает более гола;

В 5 играх дома «Оренбург» забивает во втором тайме;

«Оренбург» забивает в 8 домашних играх РПЛ.

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Пари НН

Нижегородцы в последнем туре РПЛ играли с «Краснодаром» и дома проиграли 3:4. По итогам первого тайма была ничья 2:2. За «Пари НН» забили Николай Калинский и Александр Трошечкин. По втором тайме команда пропустила на 71 и 79 минутах. Еще один мяч нижегородцы забили на 87 минуте. Голом отметился Илья Кухарчук.

«Пари НН» на 10 месте в турнирной таблице с 28 очками. Пока команда чувствует себя уверенно. Отрыв от зоны вылета 11 очков и от зоны стыковых матчей 8 баллов. В 22 играх у «Пари НН» 8 побед, 4 ничьи и 10 поражений. Разница голов 20:23. По игре на чужом поле нижегородцы на предпоследнем месте в РПЛ с 5 очками. Хуже в гостях играет только «Балтика», которая не выиграла ни одного матча. У «Пари НН» победа, две ничьи и восемь поражений в 11 играх при разнице голов 4:14.

Результаты «Пари НН» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Пари НН» — «Краснодар» 3:4;

РПЛ, «Балтика» — «Пари НН» 2:0;

РПЛ, «Рубин» — «Пари НН» 0:1;

РПЛ, «Пари НН» — «Факел» 1:1;

РПЛ, «Зенит» — «Пари НН» 1:0.

На отрезке в 10 официальных матчей у нижегородцев две победы, две ничьи и шесть поражений. Разница голов 9:14. На выезде у «Пари НН» ничья, победа и восемь поражений при разнице голов 5:16.

Интересные статические факты по игре «Пари НН» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в РПЛ: Николай Калинский 4+2, Жозе Коррейя 2+1, Александр Трошечкин 2+1, Хуан Боселли 1+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Николай Калинский 4+2, Жозе Коррейя 2+1, Александр Трошечкин 2+1, Хуан Боселли 1+2;

«Оренбург» проиграл в 8 из 9 гостевых матчах;

«Оренбург» не забивает в 3 из 4 гостевых играх;

В 4 гостевых и 6 из 7 выездных матчах РПЛ как минимум одна команда не забивает;

В 7 из 8 матчах РПЛ забивается не более 2 голов;

В РПЛ команда проиграла в 6 из 7 гостевых играх.

Из-за дисквалификации не сыграет капитан команды Кирилл Гоцук. Из-за травмы не играет Константин Марадишвили.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Оренбург — Пари НН

В битве команд, которые стремятся избежать попадания в зону стыковых матчей, фаворитом считается «Оренбург». Команда лучше проводит весенний отрезок турнира. У «Пари НН» одни из худших показателей по игре на выезде.

Коэффициенты на матч «Оренбург» — «Пари НН» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Оренбурга» — 2,00;

Ничья — 3,27;

Победа «Пари НН» — 4,18;

ТБ2,5 —2,31;

ТМ2,5 — 1,62;

«Обе забьют — да» — 2,04;

«Обе забьют — нет» — 1,78.

За весенний отрезок сезона «горожане» потерпели всего одно поражение — проигрыш «Спартаку» в Кубке России. В рамках РПЛ команда взяла 8 очков в 4 турах и впервые в сезоне покинула зону стыковых матчей. Команда набрала хороший ход и стремится подняться еще выше. У «Пари НН» не лучшие результаты весной. Проблем добавляют травмы и дисквалификации. До конца сезона выбыл Марадишвили, матч с «Оренбургом» пропустит лидер обороны Гоцук. У хозяев есть все шансы не проиграть. Для ставки на матч можно выбрать победу «Оренбурга» с форой 0 и ТМ2,5. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,41 и 1,62 на эти исходы.

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