Оренбург – Пари НН где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Оренбург и Пари НН в 24 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Газовик».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Оренбург – Пари НН
- Начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Оренбург – Пари НН
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