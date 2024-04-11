Оренбург – Пари НН где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 14 апреля

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Оренбург и Пари НН в 24 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Газовик».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Оренбург – Пари НН

Начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Оренбург – Пари НН

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