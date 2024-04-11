Урал — Динамо: прогноз на матч 14 апреля 2024, Российская Премьер-лига
Программу 24 тура чемпионата России украсит матч «Урал» — «Динамо». Игра пройдет 14 апреля в Екатеринбурге на поле стадиона «Екатеринбург Арена». Начало встречи в 14:15 по московскому времени.
Хозяева без побед в пяти турах РПЛ И к этой игре подходят в статусе аутсайдера. У «Урала» в пяти матчах одна ничья и четыре поражения, разница голов 2:9. Это худший показатель среди всех команд турнира. У «Динамо» на аналогичной дистанции две победы, ничья и два поражения, которые пришлись на последние встречи в чемпионате. Разница голов 7:8. Это восьмой показатель среди всех команд турнира.
Команды провели 32 очных матча: 20 побед «Динамо», 6 ничьих и 6 побед «Урала». Разница голов 65:25 в пользу бело-голубых. В рамках чемпионата России прошли 29 игр. По победам лидирует «Динамо» 17:6 при 6 ничьих. Разница голов 60:25 в пользу столичной команды. Бело-голубые не проиграли в 8 из 10 очных играх в чемпионате: семь побед «Динамо», ничья и две победы «Урала». Разница голов 19:9 в пользу столичного клуба. На домашней арене у «Урала» две победы, три ничьи и пять поражений в 10 играх при разнице голов 18:10 в пользу гостей. В рамках первого круга «Динамо» было сильнее 2:1 на домашней арене. Голами в составе победителей отметились Константин Тюкавин и Битело. В составе «Урала» единственный мяч на счету Ильи Ушкова уже в компенсированное время.
➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰
Рекомендованная ставка: гол «Урала», победа «Динамо», ТБ2,5, «обе забьют — да».
Урал
«Шмели» в последней игре чемпионата дома проиграли самарским «Крыльям Советов». Поражение со счетом 1:2. В первом тайме в составе гостей на 16 минуте отличился Амар Рахманович. В концовке тайма счет с пенальти сравнял Алексей Каштанов. На 60 минуте «Урал» остался в меньшинстве из-за удаления Итало. На 79 минуте Рахманович оформил дубль, реализовав пенальти.
«Урал» идет в зоне стыковых матчей на 14 строчке с 20 очками. Отрыв от зоны прямого вылета три балла, отставание от спасительного 12 места три очка. В 22 играх сезона у команды 5 побед, 5 ничьих и 12 поражений. Разница голов 20:35. Больше пропустил только занимающий последнее место «Сочи» — 37. По игре на домашней арене команда на 15 месте с 12 очками. В 11 играх у «шмелей» 3 победы, 3 ничьи и 5 поражений. Разница голов 13:18. «Урал» пропустил больше всех на домашней арене.
Результаты «Урала» в пяти последних матчах:
- РПЛ, «Урал» — «Крылья Советов» 1:2;
- Кубок России, «Урал» — «Локомотив» 1:0;
- РПЛ, «Спартак» — «Урал» 0:0;
- Кубок России, «Родина» — «Урал» 1:1, СП 1:4;
- РПЛ, «Урал» — «Зенит» 1:4.
Если брать отрезок в 10 официальных матчей, то у команды три победы, ничья и шесть поражений. Разница голов 8:15. На домашней арене у «шмелей» четыре победы, две ничьи и четыре поражения в официальных играх. Разница голов 11:14.
Интересные статистические факты по игре «Урала» в сезоне:
- Самые результативные игроки в РПЛ: Андрей Егорычев 5+1, Эрик Бикфалви 3+2, Алексей Каштанов 4+0, Тимур Аюпов 1+3, Даниэль Мишкич 2+1;
- Самые результативные игроки в сезоне: Андрей Егорычев 6+1, Алексей Каштанов 6+0, Эрик Бикфалви 4+2, Тимур Аюпов 2+3, Гильерме Шеттине 2+1, Даниэль Мишкич 2+1;
- Обе команды забивали в 5 из 6 домашних играх в РПЛ;
- «Урал» без побед в 7 из 8 домашних встречах в турнире;
- «Урал» забивает в 11 из 15 домашних играх в чемпионате;
- «Урал» проиграл 9 из 11 игр в турнире;
- «Урал» пропускает от «Динамо» во втором тайме в 4 матчах;
- «Урал» пропускает от «Динамо» в 12 играх и 9 домашних встречах;
- «Урал» проиграл 3 очные матча на домашней арене.
Из-за дисквалификации не сыграет основной голкипер Илья Помазун, защитники Итало Ассис и Силвие Бегич.
Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань
Динамо
Бело-голубые упустили победу в домашнем дерби. Поражение 1:2 от «Спартака». Хозяева заработали пенальти, который на 5 минуте реализовал Луис Чавес. Во втором тайме голкипер столичного клуба допустил две результативные ошибки, которыми воспользовался Александр Соболев. Форвард забил на 74 и 87 минутах.
Поражение от «Спартака» оставило команду за бортом чемпионской гонки. Отставание от идущего вторым «Краснодара» 5 очков и 6 очков от «Зенита». В 22 играх у столичного клуба 10 побед, 8 ничьих и 4 поражения. Разница голов 35:29. В топ-8 РПЛ больше пропускают только «Крылья Советов» — 33. По игре на чужом поле бело-голубые на четвертой строчке с 15 очками. в 10 матчах у «Динамо» 3 победы, 6 ничьих и поражение при разнице голов 18:16. Больше на выезде забивает только «Зенит» — 21 мяч.
Результаты «Динамо» в пяти последних матчах:
- РПЛ, «Динамо» — «Спартак» 1:2;
- Кубок России, «СКА-Хабаровск» — «Динамо» 1:2;
- РПЛ, «Динамо» — «Ростов» 1:4;
- Кубок России, «Зенит» — «Динамо» 2:0;
- РПЛ, «Динамо» — «Ахмат» 2:0.
На счету столичного клуба шесть побед, ничья и три поражения в 10 играх. Разница голов 14:13. В гостевых встречах у бело-голубых три победы, три поражения и четыре ничьи. Разница голов 13:13.
Интересные статические факты по игре «Динамо» в сезоне:
- Самые результативные игроки команды в РПЛ: Константин Тюкавин 9+7, Битело 5+2, Федор Смолов 4+2, Муми Нгамале 2+3, Денис Макаров 4+0, Луис Чавес 4+0, Дмитрий Скопинцев 1+3, Диего Лаксальт 0+4;
- Самые результативные игроки в сезоне: Константин Тюкавин 10+7, Битело 7+2, Федор Смолов 5+2, Муми Нгамале 3+4, Ярослав Гладышев 4+0, Денис Макаров 4+0, Вячеслав Грулев 4+0, Луис Чавес 4+0, Дмитрий Скопинцев 1+3, Диего Лаксальт 0+4;
- «Динамо» без побед в 7 из 9 гостевых матчах;
- «Динамо» проиграло 3 из 4 игр;
- В 5 из 7 и 4 из 5 матчах РПЛ забивают обе команды;
- В РПЛ «Динамо» не проигрывает в 5 матчах: победа и четыре ничьи;
- «Динамо» пропускает в 10 из 11 гостевых играх турнира;
- «Динамо» не проиграло в 7 очных гостевых матчах РПЛ;
- «Динамо» забивает в 10 матчах чемпионата.
Под вопросом участие в матче Луиса Чавеса.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Урал — Динамо
Бело-голубые выиграли три последние очные встречи в рамках чемпионата России. Победы у «Динамо» и в трех гостевых очных встречах, причем в них столичный клуб не пропускал.
Коэффициенты на матч «Урал» — «Динамо» от букмекерской конторы BetBoom:
- Победа «Урала» — 3,23;
- Ничья — 3,53;
- Победа «Динамо» — 2,2;
- ТБ2,5 —1,91;
- ТМ2,5 — 1,91;
- «Обе забьют — да» — 1,73;
- «Обе забьют — нет» — 2,12.
«Урал» одна из худших команд РПЛ в весенней части турнира и на отрезке в 10 последних матчей. У подопечных Виктора Гончаренко 8 поражений в 10 играх. После возобновления чемпионата очки взяты только в игре с испытывающим проблемы «Спартаком». У «шмелей» проблемы с игрой в обороне. Команда дома пропускает в шести играх, а в 4 из 6 играх пропускает более гола. Матч с «Динамо» пропустит основной голкипер и два игрока обороны. Учитывая, хорошую игру бело-голубых в очных матчах и один из лучших показателей в РПЛ по игре на выезде, можно выбрать ставку на игру ТБ1,5 плюс победа «Динамо» или ничья. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициент 1,75 на этот исход.
Где смотреть матч Урал – Динамо
🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰
- Дата проведения
- 14 апреля, 14.15, «Екатеринбург-Арена»