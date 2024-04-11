Урал — Динамо: прогноз на матч 14 апреля 2024, Российская Премьер-лига

Программу 24 тура чемпионата России украсит матч «Урал» — «Динамо». Игра пройдет 14 апреля в Екатеринбурге на поле стадиона «Екатеринбург Арена». Начало встречи в 14:15 по московскому времени.

Хозяева без побед в пяти турах РПЛ И к этой игре подходят в статусе аутсайдера. У «Урала» в пяти матчах одна ничья и четыре поражения, разница голов 2:9. Это худший показатель среди всех команд турнира. У «Динамо» на аналогичной дистанции две победы, ничья и два поражения, которые пришлись на последние встречи в чемпионате. Разница голов 7:8. Это восьмой показатель среди всех команд турнира.

Команды провели 32 очных матча: 20 побед «Динамо», 6 ничьих и 6 побед «Урала». Разница голов 65:25 в пользу бело-голубых. В рамках чемпионата России прошли 29 игр. По победам лидирует «Динамо» 17:6 при 6 ничьих. Разница голов 60:25 в пользу столичной команды. Бело-голубые не проиграли в 8 из 10 очных играх в чемпионате: семь побед «Динамо», ничья и две победы «Урала». Разница голов 19:9 в пользу столичного клуба. На домашней арене у «Урала» две победы, три ничьи и пять поражений в 10 играх при разнице голов 18:10 в пользу гостей. В рамках первого круга «Динамо» было сильнее 2:1 на домашней арене. Голами в составе победителей отметились Константин Тюкавин и Битело. В составе «Урала» единственный мяч на счету Ильи Ушкова уже в компенсированное время.

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Рекомендованная ставка: гол «Урала», победа «Динамо», ТБ2,5, «обе забьют — да».

Урал

«Шмели» в последней игре чемпионата дома проиграли самарским «Крыльям Советов». Поражение со счетом 1:2. В первом тайме в составе гостей на 16 минуте отличился Амар Рахманович. В концовке тайма счет с пенальти сравнял Алексей Каштанов. На 60 минуте «Урал» остался в меньшинстве из-за удаления Итало. На 79 минуте Рахманович оформил дубль, реализовав пенальти.

«Урал» идет в зоне стыковых матчей на 14 строчке с 20 очками. Отрыв от зоны прямого вылета три балла, отставание от спасительного 12 места три очка. В 22 играх сезона у команды 5 побед, 5 ничьих и 12 поражений. Разница голов 20:35. Больше пропустил только занимающий последнее место «Сочи» — 37. По игре на домашней арене команда на 15 месте с 12 очками. В 11 играх у «шмелей» 3 победы, 3 ничьи и 5 поражений. Разница голов 13:18. «Урал» пропустил больше всех на домашней арене.

Результаты «Урала» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Урал» — «Крылья Советов» 1:2;

Кубок России, «Урал» — «Локомотив» 1:0;

РПЛ, «Спартак» — «Урал» 0:0;

Кубок России, «Родина» — «Урал» 1:1, СП 1:4;

РПЛ, «Урал» — «Зенит» 1:4.

Если брать отрезок в 10 официальных матчей, то у команды три победы, ничья и шесть поражений. Разница голов 8:15. На домашней арене у «шмелей» четыре победы, две ничьи и четыре поражения в официальных играх. Разница голов 11:14.

Интересные статистические факты по игре «Урала» в сезоне:

Самые результативные игроки в РПЛ: Андрей Егорычев 5+1, Эрик Бикфалви 3+2, Алексей Каштанов 4+0, Тимур Аюпов 1+3, Даниэль Мишкич 2+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Андрей Егорычев 6+1, Алексей Каштанов 6+0, Эрик Бикфалви 4+2, Тимур Аюпов 2+3, Гильерме Шеттине 2+1, Даниэль Мишкич 2+1;

Обе команды забивали в 5 из 6 домашних играх в РПЛ;

«Урал» без побед в 7 из 8 домашних встречах в турнире;

«Урал» забивает в 11 из 15 домашних играх в чемпионате;

«Урал» проиграл 9 из 11 игр в турнире;

«Урал» пропускает от «Динамо» во втором тайме в 4 матчах;

«Урал» пропускает от «Динамо» в 12 играх и 9 домашних встречах;

«Урал» проиграл 3 очные матча на домашней арене.

Из-за дисквалификации не сыграет основной голкипер Илья Помазун, защитники Итало Ассис и Силвие Бегич.

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Динамо

Бело-голубые упустили победу в домашнем дерби. Поражение 1:2 от «Спартака». Хозяева заработали пенальти, который на 5 минуте реализовал Луис Чавес. Во втором тайме голкипер столичного клуба допустил две результативные ошибки, которыми воспользовался Александр Соболев. Форвард забил на 74 и 87 минутах.

Поражение от «Спартака» оставило команду за бортом чемпионской гонки. Отставание от идущего вторым «Краснодара» 5 очков и 6 очков от «Зенита». В 22 играх у столичного клуба 10 побед, 8 ничьих и 4 поражения. Разница голов 35:29. В топ-8 РПЛ больше пропускают только «Крылья Советов» — 33. По игре на чужом поле бело-голубые на четвертой строчке с 15 очками. в 10 матчах у «Динамо» 3 победы, 6 ничьих и поражение при разнице голов 18:16. Больше на выезде забивает только «Зенит» — 21 мяч.

Результаты «Динамо» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Динамо» — «Спартак» 1:2;

Кубок России, «СКА-Хабаровск» — «Динамо» 1:2;

РПЛ, «Динамо» — «Ростов» 1:4;

Кубок России, «Зенит» — «Динамо» 2:0;

РПЛ, «Динамо» — «Ахмат» 2:0.

На счету столичного клуба шесть побед, ничья и три поражения в 10 играх. Разница голов 14:13. В гостевых встречах у бело-голубых три победы, три поражения и четыре ничьи. Разница голов 13:13.

Интересные статические факты по игре «Динамо» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в РПЛ: Константин Тюкавин 9+7, Битело 5+2, Федор Смолов 4+2, Муми Нгамале 2+3, Денис Макаров 4+0, Луис Чавес 4+0, Дмитрий Скопинцев 1+3, Диего Лаксальт 0+4;

Самые результативные игроки в сезоне: Константин Тюкавин 10+7, Битело 7+2, Федор Смолов 5+2, Муми Нгамале 3+4, Ярослав Гладышев 4+0, Денис Макаров 4+0, Вячеслав Грулев 4+0, Луис Чавес 4+0, Дмитрий Скопинцев 1+3, Диего Лаксальт 0+4;

«Динамо» без побед в 7 из 9 гостевых матчах;

«Динамо» проиграло 3 из 4 игр;

В 5 из 7 и 4 из 5 матчах РПЛ забивают обе команды;

В РПЛ «Динамо» не проигрывает в 5 матчах: победа и четыре ничьи;

«Динамо» пропускает в 10 из 11 гостевых играх турнира;

«Динамо» не проиграло в 7 очных гостевых матчах РПЛ;

«Динамо» забивает в 10 матчах чемпионата.

Под вопросом участие в матче Луиса Чавеса.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Урал — Динамо

Бело-голубые выиграли три последние очные встречи в рамках чемпионата России. Победы у «Динамо» и в трех гостевых очных встречах, причем в них столичный клуб не пропускал.

Коэффициенты на матч «Урал» — «Динамо» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Урала» — 3,23;

Ничья — 3,53;

Победа «Динамо» — 2,2;

ТБ2,5 —1,91;

ТМ2,5 — 1,91;

«Обе забьют — да» — 1,73;

«Обе забьют — нет» — 2,12.

«Урал» одна из худших команд РПЛ в весенней части турнира и на отрезке в 10 последних матчей. У подопечных Виктора Гончаренко 8 поражений в 10 играх. После возобновления чемпионата очки взяты только в игре с испытывающим проблемы «Спартаком». У «шмелей» проблемы с игрой в обороне. Команда дома пропускает в шести играх, а в 4 из 6 играх пропускает более гола. Матч с «Динамо» пропустит основной голкипер и два игрока обороны. Учитывая, хорошую игру бело-голубых в очных матчах и один из лучших показателей в РПЛ по игре на выезде, можно выбрать ставку на игру ТБ1,5 плюс победа «Динамо» или ничья. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициент 1,75 на этот исход.

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