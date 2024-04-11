Семак перед «Краснодаром»: «Зенит» всегда старается играть в красивый футбол, но многое зависит от соперника. Важность этой игры не отменяет важности других – в каждой дают 3 очка за победу»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

– «Зенит» и «Краснодар» в последние годы приучили болельщиков к тому, что игры между ними являются не только важными с турнирной точки зрения, но также очень красивыми и содержательными. Какие у вас ожидания от субботней игры?

– Встречаются команды, которые находятся на первом и втором местах – турнирное положение и уровень команд позволяет надеяться на хорошую и качественную игру между клубами. Это добавляет ажиотажа. Будем надеяться, что получится очень интересный футбол.

– Важность встречи с «Краснодаром» трудно переоценить, тем не менее, как вам кажется, при общении с игроками нужно акцентировать внимание на важности или стараться настроить игроков на этот матч как на рядовой?

– Матч действительно важный, игроки сами это прекрасно понимают. Дополнительно акцентировать внимание не нужно. Конечно, эта игра очень важна, но важность этого матча не отменяет важности других. Впереди у нас восемь игр в чемпионате, за победу в каждой дается три очка.

– Какого матча ждать болельщикам? Будет чистый прагматизм или же открытый футбол и много голов?

– Посмотрим, сложно предсказать, как сложится игра. Матч в Петербурге получился очень закрытым за исключением последних двадцати минут, когда соперник немного устал, а мы немного прибавили, сыграли более активно. У нас были хорошие моменты, чтобы победить.

До этого был очень сложный матч без большого количества явных голевых моментов – достаточно неинтенсивный и неяркий. Мы всегда стараемся играть в интересный и красивый футбол, но многое зависит от того, как действует соперник, – сказал тренер «Зенита».

Встреча состоится в «Краснодаре» в субботу в 17:00 по московскому времени.