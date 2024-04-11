Семак перед «Краснодаром»: «Зенит» всегда старается играть в красивый футбол, но многое зависит от соперника. Важность этой игры не отменяет важности других – в каждой дают 3 очка за победу»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

– «Зенит» и «Краснодар» в последние годы приучили болельщиков к тому, что игры между ними являются не только важными с турнирной точки зрения, но также очень красивыми и содержательными. Какие у вас ожидания от субботней игры?

– Встречаются команды, которые находятся на первом и втором местах – турнирное положение и уровень команд позволяет надеяться на хорошую и качественную игру между клубами. Это добавляет ажиотажа. Будем надеяться, что получится очень интересный футбол.

– Важность встречи с «Краснодаром» трудно переоценить, тем не менее, как вам кажется, при общении с игроками нужно акцентировать внимание на важности или стараться настроить игроков на этот матч как на рядовой?

– Матч действительно важный, игроки сами это прекрасно понимают. Дополнительно акцентировать внимание не нужно. Конечно, эта игра очень важна, но важность этого матча не отменяет важности других. Впереди у нас восемь игр в чемпионате, за победу в каждой дается три очка. 

– Какого матча ждать болельщикам? Будет чистый прагматизм или же открытый футбол и много голов?

– Посмотрим, сложно предсказать, как сложится игра. Матч в Петербурге получился очень закрытым за исключением последних двадцати минут, когда соперник немного устал, а мы немного прибавили, сыграли более активно. У нас были хорошие моменты, чтобы победить.

До этого был очень сложный матч без большого количества явных голевых моментов – достаточно неинтенсивный и неяркий. Мы всегда стараемся играть в интересный и красивый футбол, но многое зависит от того, как действует соперник, – сказал тренер «Зенита».

Встреча состоится в «Краснодаре» в субботу в 17:00 по московскому времени.

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14 комментариев
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Кто бы не выиграл,про чемпионство рано будет говорить.У Краснодара календарь на финише лучше,Зенит про...моргал много игр.
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Ответ delafer_sm
какой же кайф пересмотреть репортаж 13 летней давности про фк краснодар Футбольного клуба еще молодого Дениса Казанского ))) десяток болельщиков, забавный чудак владелец клуба без стадиона и всего на свете... а академией был кирпичный домик. смейтесь над Краснодаром дальше...
Да, вроде, не так уж и много людей над Краснодаром смеется. Все-таки, не Спартак с Заремой и ее спутником Федуном ;)
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Это всем известно ,что Краснодар сам упустит свой шанс в остальных играх , и так было не раз . А Семак выставит оборонительный состав и ничьей будет достаточно .
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Ждём главного матча сезона между южной и северной столицами
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Ответ Константин Эсперов
Это всем известно ,что Краснодар сам упустит свой шанс в остальных играх , и так было не раз . А Семак выставит оборонительный состав и ничьей будет достаточно .
ничто не вечно, все серии заканчиваются...зенит всегда выигрывал в краснодаре... но, может, в субботу серия прервется? а может в этом году крас сожмет булки на финише?
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Ответ delafer_sm
ничто не вечно, все серии заканчиваются...зенит всегда выигрывал в краснодаре... но, может, в субботу серия прервется? а может в этом году крас сожмет булки на финише?
Зенит и проигрывал в Краснодаре
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Ответ Виктор Литвинов
Зенит и проигрывал в Краснодаре
ну эт еще при Шалимове
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Ответ Максим
Все зависит как всегда от рта Семака, качественный минут, и зенит выиграет все просто. Вся страна знает каким ртом зенит выигрывает чемпионат
Ваш образ мысли понятен. Дежурный вопрос. Эта вот "вся страна" - она сейчас с Вами в одной комнате? ))

Можете не отвечать. Поскольку я Вас уже в свой ЧС внес. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое как-то может передаваться через общение.
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какой же кайф пересмотреть репортаж 13 летней давности про фк краснодар Футбольного клуба еще молодого Дениса Казанского ))) десяток болельщиков, забавный чудак владелец клуба без стадиона и всего на свете... а академией был кирпичный домик. смейтесь над Краснодаром дальше...
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Зенит» всегда старается играть в красивый футбол(с).Это не твоя заслуга а бразильцев,в 1 тайме со Спартаком когда не было Клаудиньо,Артура и Вендела на поле зенит твой вообще ни как не играл.
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Ответ Caniball
Зенит всегда выигрывал в Краснодаре)) И сразу картинка, как Дзюба показывает на кулах, что сделает в раздевалке с Лодыгиным, после пропуска мяча ударом через себя в самом конце матча)))
Хаха, да. Один раз но какой !
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