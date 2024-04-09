Семак, Карпин, Личка, Ташуев, Деограсия номинированы на лучшего тренера марта в РПЛ
Объявлены номинанты на приз лучшему тренеру марта в Мир РПЛ.
На звание лучшего тренере месяца претендуют Сергей Семак («Зенит», 5 очков в 3 матчах), Марцел Личка («Динамо», 6 очков в 3 матчах), Валерий Карпин («Ростов», 9 очков в 3 матчах), Сергей Ташуев («Факел», 5 очков в 3 матчах) и Давид Деограсия («Оренбург», 5 очков в 3 матчах).
Победитель будет определен по итогам голосований легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.