Семак, Карпин, Личка, Ташуев, Деограсия номинированы на лучшего тренера марта в РПЛ

Объявлены номинанты на приз лучшему тренеру марта в Мир РПЛ.

На звание лучшего тренере месяца претендуют (« », 5 очков в 3 матчах), (« », 6 очков в 3 матчах), («Ростов», 9 очков в 3 матчах), Сергей Ташуев («Факел», 5 очков в 3 матчах) и Давид Деограсия («Оренбург», 5 очков в 3 матчах).

Победитель будет определен по итогам голосований легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.