Семак, Карпин, Личка, Ташуев, Деограсия номинированы на лучшего тренера марта в РПЛ

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Ташуев Валерий Карпин Факел Марцел Личка Давид Деограсия Футбол

Объявлены номинанты на приз лучшему тренеру марта в Мир РПЛ.

На звание лучшего тренере месяца претендуют Сергей СемакЗенит», 5 очков в 3 матчах), Марцел ЛичкаДинамо», 6 очков в 3 матчах), Валерий Карпин («Ростов», 9 очков в 3 матчах), Сергей Ташуев («Факел», 5 очков в 3 матчах) и Давид Деограсия («Оренбург», 5 очков в 3 матчах).

Победитель будет определен по итогам голосований легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. 

9 комментариев
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Ну Валера же!
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Тут выбор безальтернативный. Георгич март провел просто эталонно
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Валера лучший без вопросов
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Карпин
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тут выбора нет, по сути. только Валера
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Валера, конечно, фаворит, но я бы еще отметил Деограсия. Он скорее всего будет всерьез претендовать в Аапреле.
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Валера лучший...
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Думаю, Карпин. Валера был в ударе😄
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