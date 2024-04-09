Юрий Жирков: «Раньше все ждали матчи «Зенита» со «Спартаком», ЦСКА, и результат был непредсказуем. А сейчас петербуржцы почти всегда побеждают без проблем»
Юрий Жирков считает, что российским клубом тяжело бороться с нынешним «Зенитом».
– «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне?
– У «Зенита» много легионеров высокого уровня. Семак выстроил четкую систему внутри клуба, в каждой линии есть по несколько футболистов, конкурирующих друг с другом.
Остальным клубам тяжело тягаться с «Зенитом». Раньше все ждали матчи петербуржцев со «Спартаком», ЦСКА, и результат был непредсказуем. А сейчас «Зенит» почти всегда побеждает без проблем, – сказал бывший защитник сине-бело-голубых.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 44 очка после 22 проведенных туров. Петербуржцы опережают «Краснодар» на 1 балл.