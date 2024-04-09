Юрий Жирков: «Раньше все ждали матчи «Зенита» со «Спартаком», ЦСКА, и результат был непредсказуем. А сейчас петербуржцы почти всегда побеждают без проблем»

Юрий Жирков считает, что российским клубом тяжело бороться с нынешним «Зенитом».

– «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне?

– У « » много легионеров высокого уровня. Семак выстроил четкую систему внутри клуба, в каждой линии есть по несколько футболистов, конкурирующих друг с другом.

Остальным клубам тяжело тягаться с «Зенитом». Раньше все ждали матчи петербуржцев со « », , и результат был непредсказуем. А сейчас «Зенит» почти всегда побеждает без проблем, – сказал бывший защитник сине-бело-голубых.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир , набрав 44 очка после 22 проведенных туров. Петербуржцы опережают «Краснодар» на 1 балл.