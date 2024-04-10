Черчесов считает, что «Реал» не выйдет в 1/2 ЛЧ: «Игра будет проходить в таком же ключе, но все равно один процент отдаю «Ман Сити»

Теги Станислав Черчесов Лига чемпионов УЕФА Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов считает, что у «Ман Сити» больше шансов на выход в 1/2 финала ЛЧ.

В первом матче 1/4 финала «горожане» сыграли в гостях вничью с «Реалом» (3:3).

«Не думаю, что в Манчестере тоже будет нулевой матч. Игра будет проходить в таком же ключе, но все равно один процент я отдаю «Манчестер Сити», — сказал бывший главный тренер сборной России.

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11 комментариев
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Один процент отдаёт МанСити и девяносто девять Реалу? Какая-то особенная усатая математика.
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Ответ Mohnatiy
Один процент отдаёт МанСити и девяносто девять Реалу? Какая-то особенная усатая математика.
Скорее всего мол 101% сити и 99% реал
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Надо же так выразиться, что ничего не понятно. 1.Не думаю, что в Манчестере Тоже будет нулевой матч. Всмысле Тоже, где играли нулевой матч, чтобы это было Тоже?
2. Не вижу тут нигде, про Реал не выйдет. Это так журналисты стебаются?
3. Как это, если 1% МС дается, 99% соответственно сопернику, то как МС становится фаворитом?
Какой то бардак в каждом слове, не понимаю.
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Ответ Mohnatiy
Один процент отдаёт МанСити и девяносто девять Реалу? Какая-то особенная усатая математика.
1% дает Сити, а Реалу ничего не дает.
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Не знаю почему, но тоже так кажется. Главное - чтобы Лунин не налажал. Цена ошибки очень большая. Кстати, тем, кто Лещука полоскал. Обратите внимание: бывает на любом уровне
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Главная тема на спортсе это сородичи от Загитовой! Зачем вы сюда постите футбольного тренера с его мнением о матче ЛЧ???
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Представлял себя на месте Холланда и ждал мяча от полузащиты. Я бы, после такой игры если даже моя команда выиграла, был бы недоволен как форвард. Ни одной передачи. Одно катание вокруг до около. Зачем тогда им форвард нужен, спрашивается.
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Ответ wyjhg6qhfc
Скорее всего мол 101% сити и 99% реал
Есть шкала, до 100% . Никаких 101 или 1000% не существует.
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