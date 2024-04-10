Черчесов считает, что «Реал» не выйдет в 1/2 ЛЧ: «Игра будет проходить в таком же ключе, но все равно один процент отдаю «Ман Сити»

Станислав Черчесов считает, что у «Ман Сити» больше шансов на выход в 1/2 финала ЛЧ.

В первом матче 1/4 финала «горожане» сыграли в гостях вничью с «Реалом» (3:3).

«Не думаю, что в Манчестере тоже будет нулевой матч. Игра будет проходить в таком же ключе, но все равно один процент я отдаю «Манчестер Сити», — сказал бывший главный тренер сборной России.