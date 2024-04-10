Черчесов считает, что «Реал» не выйдет в 1/2 ЛЧ: «Игра будет проходить в таком же ключе, но все равно один процент отдаю «Ман Сити»
Станислав Черчесов считает, что у «Ман Сити» больше шансов на выход в 1/2 финала ЛЧ.
В первом матче 1/4 финала «горожане» сыграли в гостях вничью с «Реалом» (3:3).
«Не думаю, что в Манчестере тоже будет нулевой матч. Игра будет проходить в таком же ключе, но все равно один процент я отдаю «Манчестер Сити», — сказал бывший главный тренер сборной России.
2. Не вижу тут нигде, про Реал не выйдет. Это так журналисты стебаются?
3. Как это, если 1% МС дается, 99% соответственно сопернику, то как МС становится фаворитом?
Какой то бардак в каждом слове, не понимаю.