Маркиньос о том. что Мбаппе ни разу не попал в створ ворот «Барсы»: «Не люблю давать оценки игрокам. Можем поговорить об этом в раздевалке»
Маркиньос не стал критиковать Килиана Мбаппе после 2:3 от «Барселоны».
Форвард «ПСЖ» ни разу не пробил в створ ворот каталонцев в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я здесь не для того, чтобы обсуждать своих партнеров. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Если сегодня ему не хватало точности, то, наверное, из-за того, что он не вовремя получал мяч.
Не люблю давать оценки отдельным игрокам. Думаю, команда в целом может играть гораздо лучше. Когда команда играет лучше, то и каждый футболист – тоже», – сказал защитник «ПСЖ».
А вот сам Маркиньос давно должен был оказаться в Барселоне - никак не срослось..