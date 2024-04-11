Маркиньос о том. что Мбаппе ни разу не попал в створ ворот «Барсы»: «Не люблю давать оценки игрокам. Можем поговорить об этом в раздевалке» 

Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов УЕФА Маркиньос Килиан Мбаппе Футбол

Маркиньос не стал критиковать Килиана Мбаппе после 2:3 от «Барселоны».

Форвард «ПСЖ» ни разу не пробил в створ ворот каталонцев в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я здесь не для того, чтобы обсуждать своих партнеров. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Если сегодня ему не хватало точности, то, наверное, из-за того, что он не вовремя получал мяч.

Не люблю давать оценки отдельным игрокам. Думаю, команда в целом может играть гораздо лучше. Когда команда играет лучше, то и каждый футболист – тоже», – сказал защитник «ПСЖ».

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13 комментариев
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Что Мбаппе бегунок, что Холланд замыкальщик. Сравнения с Лео и Кришем просто смешные. Вспомните что они делали в 25 лет⚽️
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Ответ Agent Smith
Что Мбаппе бегунок, что Холланд замыкальщик. Сравнения с Лео и Кришем просто смешные. Вспомните что они делали в 25 лет⚽️
А что,провалов у них не было? В ответке закинет 2 гола и что будешь говорить?
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+6
Болелы ПСЖ: «А при чем здесь Мбаппе? Месси вообще на поле весь матч не было видно!»
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+3
Ответ Agent Smith
Что Мбаппе бегунок, что Холланд замыкальщик. Сравнения с Лео и Кришем просто смешные. Вспомните что они делали в 25 лет⚽️
Абсолютно у каждого футболиста были провальные матчи. И то что ты делаешь выводы о футболисте по одному из таких матчей говорит лишь о твоей глупости и не более того.
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+3
Ответ Nikolaus_H
А что,провалов у них не было? В ответке закинет 2 гола и что будешь говорить?
Исчезнет хейтерок.
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Мбаппе собрался переходить в Реал, конфликтует с Энрике - ну здорово же повезло сливочным - им как раз такого токсичного эгоиста и не хватало в составе:))
А вот сам Маркиньос давно должен был оказаться в Барселоне - никак не срослось..
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Ответ Barcelona Forever
Хоть я и не люблю Плаксялду,но справедливости ради,Холанду и Мбаппе до Месси и Роналду как раком до Китая,а может и ещё дальше.
А плакесси видимо любишь
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