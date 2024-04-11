Маркиньос о том. что Мбаппе ни разу не попал в створ ворот «Барсы»: «Не люблю давать оценки игрокам. Можем поговорить об этом в раздевалке» 

Маркиньос не стал критиковать Килиана Мбаппе после 2:3 от «Барселоны».

Форвард «ПСЖ» ни разу не пробил в створ ворот каталонцев в первом матче 1/4 финала чемпионов.

«Я здесь не для того, чтобы обсуждать своих партнеров. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Если сегодня ему не хватало точности, то, наверное, из-за того, что он не вовремя получал мяч.

Не люблю давать оценки отдельным игрокам. Думаю, команда в целом может играть гораздо лучше. Когда команда играет лучше, то и каждый футболист – тоже», – сказал защитник « ».