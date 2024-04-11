Маркиньос о 2:3: «Тот, кто ожидал легкой игры, не знает эту «Барселону». Очень сильная команда»

Маркиньос прокомментировал поражение от «Барселоны» в 1/4 финала ЛЧ.

–Это логичный результат?

– Я так не думаю. У нас были трудности, но это очень сильная команда. Тот, кто ожидал легкой игры, не знает эту «Барселону». Игра была слишком открытой.

У нас было несколько хороших эпизодов, но все решают детали. Гол с углового, гол после заброса... Это те детали, которые нужно исправить ко второму матчу.

Тренер всегда вносит очень важные коррективы. Нужно следить за тем, чтобы разрывающий линии пас от голкипера не проходил. Им удавалось проходить прессинг одним пасом.

Мы знаем свою силу. Мы сделали это в игре с «Реал Сосьедадом» и должны сделать то же самое, – сказал в интервью Canal+.