Маркиньос о 2:3: «Тот, кто ожидал легкой игры, не знает эту «Барселону». Очень сильная команда»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марк-Андре тер Стеген Маркиньос Футбол

Маркиньос прокомментировал поражение от «Барселоны» в 1/4 финала ЛЧ.

–Это логичный результат?

– Я так не думаю. У нас были трудности, но это очень сильная команда. Тот, кто ожидал легкой игры, не знает эту «Барселону». Игра была слишком открытой.

У нас было несколько хороших эпизодов, но все решают детали. Гол с углового, гол после заброса... Это те детали, которые нужно исправить ко второму матчу.

Тренер всегда вносит очень важные коррективы. Нужно следить за тем, чтобы разрывающий линии пас от голкипера не проходил. Им удавалось проходить прессинг одним пасом.

Мы знаем свою силу. Мы сделали это в игре с «Реал Сосьедадом» и должны сделать то же самое, – сказал Маркиньос в интервью Canal+.

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11 комментариев
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Что Маркиньос делает делает в Париже - загадка
Максимально приятный и адекватный игрок
+46
-1
+45
Маркиньосу надо это объяснить ультрасу ПСЖ. А то они до матча цитатами Стэтхема разбрасывались, хлопушками баловались
+27
-1
+26
Хави делает огромную работу, будь я на месте Лапорты , сделал бы всё чтобы его сохранить. Даже если Барса не выйдкт в 1/2 ЛЧ , даже если в чемпионате 3 место будет. То с каким желаением играет команда видно очень хорошо , это напоминает те хорошие времена , и всё это заслуга Хави . Надо дать ему время , игроки в него верят , а он прогрессирует. Если он уйдет не представляю никого из свободных тренеров кто придет и добьется большего за такое же время.
+26
-1
+25
Ответ Bazilic
Что Маркиньос делает делает в Париже - загадка Максимально приятный и адекватный игрок
Кстати, известно же, что Барса им интересовалась, когда Пуйоль уходил. Как и Тьяго Силвой.

В итоге Париж обоих переманил, так как уже тогда была эта маниакальная одержимость Барселоной.
+20
0
+20
Ответ bulldozer
Кстати, известно же, что Барса им интересовалась, когда Пуйоль уходил. Как и Тьяго Силвой. В итоге Париж обоих переманил, так как уже тогда была эта маниакальная одержимость Барселоной.
Было дело
К Маркиньосу ничего, кроме уважения
+10
-1
+9
Ответ bulldozer
Кстати, известно же, что Барса им интересовалась, когда Пуйоль уходил. Как и Тьяго Силвой. В итоге Париж обоих переманил, так как уже тогда была эта маниакальная одержимость Барселоной.
Еще Вератти в этом списке был :))
+4
0
+4
Ответ Гномович!
Реал, Вильярреал, Бильбао, Жирона орнули в голосину.
Я думал ты после декабря 22го умер
+4
0
+4
Ответ Aram Avanesian
Хави делает огромную работу, будь я на месте Лапорты , сделал бы всё чтобы его сохранить. Даже если Барса не выйдкт в 1/2 ЛЧ , даже если в чемпионате 3 место будет. То с каким желаением играет команда видно очень хорошо , это напоминает те хорошие времена , и всё это заслуга Хави . Надо дать ему время , игроки в него верят , а он прогрессирует. Если он уйдет не представляю никого из свободных тренеров кто придет и добьется большего за такое же время.
Полностью согласен
+1
0
+1
Маркиньос, сейчас тебе в комментарии объяснят за рычаги, бчк и негрейру.
+1
-1
0
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